कैसे रूसी यूट्यूबर्स के पास लॉन्च से पहले पहुंच रहे Apple प्रोडक्ट्स? नई रिपोर्ट पढ़कर आप भी कहेंगे- OMG

कंपनी का नियम होता है कि नए प्रोडक्ट की कोई जानकारी बाहर न जाए. लेकिन कुछ लीक्स हमेशा सामने आ ही जाते हैं. पिछले कुछ सालों से खासकर रूस के कुछ यूट्यूबर्स Apple के नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले उन्हें लीक कर रहे हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:56 AM IST
Apple product leaks: 2024 से रूस के कुछ यूट्यूबर्स Apple के नए प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. इनमें सबसे बड़ा उदाहरण M4 MacBook Pro का है. इस लैपटॉप का वीडियो आधिकारिक लॉन्च से कई हफ्ते पहले रूस के यूट्यूब चैनल पर दिखा था.  Apple कंपनी अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च के मामले में बहुत ही गोपनीय रहती है. iPhone और अन्य गैजेट्स की जानकारी सबसे ज्यादा छुपाई जाती है. कंपनी का नियम होता है कि नए प्रोडक्ट की कोई जानकारी बाहर न जाए. लेकिन कुछ लीक्स हमेशा सामने आ ही जाते हैं. पिछले कुछ सालों से खासकर रूस के कुछ यूट्यूबर्स Apple के नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले उन्हें लीक कर रहे हैं.

रूस के यूट्यूबर्स ने किया Apple के प्रोडक्ट्स का लीक
2024 से रूस के कुछ यूट्यूबर्स Apple के नए प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. इनमें सबसे बड़ा उदाहरण M4 MacBook Pro का है. इस लैपटॉप का वीडियो आधिकारिक लॉन्च से कई हफ्ते पहले रूस के यूट्यूब चैनल पर दिखा था. यूट्यूबर ने इस नए MacBook को कैमरे पर दिखाया था, जबकि Apple ने आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च नहीं किया था.

इसी तरह अब Apple के आने वाले M5 iPad Pro के लीक की खबरें सामने आई हैं. एक रूसी यूट्यूबर, जिसका नाम Romancev768 है, उसने M5 13 इंच iPad Pro का अनबॉक्सिंग वीडियो 1 अक्टूबर को पोस्ट किया. यह वीडियो भी Apple के आधिकारिक लॉन्च से हफ्तों पहले जारी हुआ.

सवाल उठता है: रूसी यूट्यूबर्स के पास ये प्रोडक्ट कैसे पहुंच जाते हैं?
Apple के प्रोडक्ट इतने गोपनीय होते हैं कि उनके लीक होना बहुत कम ही होता है. साथ ही रूस में Apple प्रोडक्ट लॉन्च करना भी प्रतिबंधित है. तो फिर ये प्रोडक्ट रूसी यूट्यूबर्स के पास कैसे पहुंचते हैं?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, MacBook Pro और iPad Pro दोनों का निर्माण वियतनाम में होता है. माना जा रहा है कि Apple के पार्टनर कंपनियां जैसे Luxshare और Foxconn के अंदरूनी लोग इन प्रोडक्ट्स को चोरी करके रूस के यूट्यूबर्स को दे देते हैं. जब Apple बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट बनाना शुरू करता है, तो लॉन्च तक कुछ हफ्ते लगते हैं. इसी दौरान कुछ यूनिट्स चोरी होकर बाहर निकल जाती हैं.

भारत और चीन में Apple का सख्त नियंत्रण
रूस के यूट्यूबर्स को प्रोडक्ट आसानी से क्यों मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका या भारत जैसे देशों के यूट्यूबर्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता? इसका जवाब है कि Apple अपनी फैक्ट्री और उत्पादन पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखता है, खासकर भारत और चीन में.

Apple के iPhone और कई अन्य डिवाइसेज चीन और भारत में बनाए जाते हैं, जहां कंपनी अपने कर्मचारियों और सप्लाई चेन पर सख्त नजर रखती है. इसलिए इन देशों में प्रोडक्ट लीक होना मुश्किल होता है. वहीं वियतनाम में सुरक्षा थोड़ी कम कड़ी मानी जाती है, जहां से ये चोरी की घटनाएं हो रही हैं.

Apple का लीक्स को लेकर सख्त रुख
Apple लीक्स को लेकर काफी सख्त है. जो भी यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स प्रोडक्ट लीक करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है. इस कारण Apple के नए iPhone 17 या iPhone Air जैसे प्रोडक्ट्स के लॉन्च से पहले कोई वीडियो लीक नहीं हुए.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

