/iPhone फैन्स को झटका! ऐप्पल की सप्लाई चेन में लगी सेंध, सितंबर तिमाही में प्रोडक्ट्स की भारी किल्लत का खतरा

दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में शुमार ऐप्पल के फैंस और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. कंपनी ने चेताया है कि सितंबर में खत्म होने वाली अगली तिमाही में उसकी सेल्स ग्रोथ वॉल स्ट्रीट के अनुमान से धीमी रह सकती है. वजह यह नहीं है कि लोग आईफोन या मैकबुक खरीदना नहीं चाहते, बल्कि असली मुसीबत सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें हैं. कंपनी को मांग के हिसाब से जरूरी पार्ट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं. इस खबर के आते ही आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में ऐप्पल के शेयर 5.5% तक गिर गए. आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले का ग्राहकों और आईफोन की कीमतों पर क्या असर पड़ने वाला है.
ऐप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने खुद स्वीकार किया है कि कंपनी को इस समय सप्लाई चेन में काफी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हाई-एंड प्रोसेसर्स और मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत है. कंपनी के पास इस समय सप्लाई में इतनी लचीलापन नहीं है कि वह रातों-रात इसे ठीक कर सके. टिम कुक ने साफ किया है कि यह समस्या डिमांड कम होने की वजह से नहीं है. लोग जमकर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास सामान डिलीवर करने के लिए जरूरी चिप्स ही मौजूद नहीं हैं.
ऐप्पल के लिए बीती तिमाही वित्तीय रूप से बेहद शानदार रही. जून में खत्म हुई तीसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री 16.4% बढ़कर $109.42 बिलियन पहुंच गई, जो एक्सपर्ट्स के अनुमान से काफी ज्यादा थी. आईफोन की बिक्री में भी 21.7% का भारी उछाल आया और यह $54.25 बिलियन दर्ज की गई. इसके अलावा मैक (Mac) प्रोडक्ट्स की बिक्री में भी 28.7% की जबर्दस्त बढ़ोतरी देखी गई. लेकिन इसके बावजूद अगली यानी सितंबर तिमाही के लिए सिर्फ 9% से 11% ग्रोथ का अनुमान जताया गया है, जिससे इन्वेस्टर्स को झटका लगा है.
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिप्स और कंपोनेंट्स महंगे होने की वजह से टेक इंडस्ट्री पर दबाव बना हुआ है. ऐप्पल ने पहले ही मैक और आईपैड के दाम बढ़ा दिए थे, लेकिन अपने सबसे मुख्य प्रोडक्ट आईफोन को इससे बचाकर रखा था. हालांकि, लगातार बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग खर्च को देखते हुए वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स का मानना है कि सितंबर में आने वाले नए आईफोन लॉन्च इवेंट के आसपास कंपनी आईफोन की कीमतें भी बढ़ा सकती है. इसी डर से कई ग्राहकों ने पुरानी कीमतों पर ही मौजूदा आईफोन मॉडल्स को जल्दी-जल्दी खरीद लिया.
ऐप्पल का दूसरा सबसे बड़ा कमाई का जरिया उसका सर्विसेज बिजनेस है. इस तिमाही में यह बिजनेस 12.1% बढ़कर $30.74 बिलियन रहा, लेकिन यह मार्केट के अनुमान से थोड़ा पीछे रह गया. यूरोपीय यूनियन के नए नियमों के तहत अब ऐप्पल को आईफोन पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स की अनुमति देनी पड़ी है. साथ ही 'फोर्टनाइट' गेम बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स के साथ चल रहे विवाद के कारण अब यूजर्स इन-ऐप सिस्टम के बाहर भी पेमेंट कर पा रहे हैं. इससे ऐप स्टोर से होने वाली कमाई पर थोड़ा असर पड़ा है.
ग्लोबल लेवल पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग के कारण एडवांस्ड चिप्स की शॉर्टेज पूरी इंडस्ट्री में फैली हुई है. टिम कुक ने कहा है कि कंपनी मेमोरी चिप्स के लिए नए सप्लायर्स और दूसरे विकल्पों का तेजी से मूल्यांकन कर रही है. इसके साथ ही कंपनी अपनी वॉयस असिस्टेंट 'सिरी' (Siri) में नए AI फीचर्स जोड़ रही है. भविष्य में गूगल की मदद से तैयार होने वाले इन एडवांस्ड AI फीचर्स और iCloud Plus के लिए यूजर्स से अतिरिक्त चार्ज लेने की योजना पर भी काम किया जा रहा है.