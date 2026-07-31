Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /iPhone फैन्स को झटका! ऐप्पल की सप्लाई चेन में लगी सेंध, सितंबर तिमाही में प्रोडक्ट्स की भारी किल्लत का खतरा

iPhone फैन्स को झटका! ऐप्पल की सप्लाई चेन में लगी सेंध, सितंबर तिमाही में प्रोडक्ट्स की भारी किल्लत का खतरा

सप्लाई चेन और एडवांस्ड चिप्स की किल्लत से जूझ रही ऐप्पल ने सितंबर तिमाही में धीमी ग्रोथ की चेतावनी दी है. जानिए टिम कुक का बयान, आईफोन की सेल्स और कीमतों पर असर की पूरी डिटेल.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 31, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:00 AM IST
iPhone फैन्स को झटका! ऐप्पल की सप्लाई चेन में लगी सेंध, सितंबर तिमाही में प्रोडक्ट्स की भारी किल्लत का खतरा

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात,डोंगरगढ़-कटघोरा समेत 3 नई रेल लाइन को मंजूरी
CM Vishnu deo Sai41 min ago
2
Sony43 min ago
3
Hamas43 min ago
4
ODI World Cup 202744 min ago
5
Sawan Somwar Vrat53 min ago