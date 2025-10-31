iPhone 17 की ऐसी दीवानगी! Apple ने कमाए ₹24,36,62,92,50, एक झटके में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स

Apple ने सितंबर 2025 की तिमाही में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. कंपनी ने $27.5 बिलियन (करीब ₹24,36,62,92,50) का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 8% की वृद्धि है. कंपनी की कुल कमाई $102.5 बिलियन (करीब ₹8.5 लाख करोड़) रही, जो वॉल स्ट्रीट के अनुमान से भी अधिक है. यह प्रदर्शन मुख्य रूप से iPhone 17 सीरीज की शानदार बिक्री और Apple की सर्विस बिजनेस के कारण हुआ. Apple के शेयर भी नतीजों के बाद आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में बढ़त दर्ज करते दिखे, जिससे निवेशकों में नया उत्साह देखने को मिला.

iPhone 17 सीरीज बनी Apple की जान

सितंबर में लॉन्च हुआ iPhone 17 इस तिमाही का सबसे बड़ा हीरो साबित हुआ. कंपनी के अनुसार, iPhone रेवेन्यू $49.03 बिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6% अधिक है. हालांकि, यह आंकड़ा विश्लेषकों के अनुमान ($50.19 बिलियन) से थोड़ा कम रहा, लेकिन नए “लिक्विड ग्लास” डिस्प्ले और ताजा डिजाइन ने खरीदारों को खूब आकर्षित किया. चाहे इसमें Samsung या Google जैसी एडवांस AI फीचर्स न हों, फिर भी Apple का ब्रांड ट्रस्ट और डिजाइनिंग ने ग्राहकों का दिल जीत लिया.

चीन में बिक्री पर ब्रेक लगा

Apple के लिए चीन का बाजार थोड़ा कमजोर साबित हुआ. ग्रेटर चाइना में रेवेन्यू $14.49 बिलियन रहा, जबकि अनुमान $16.24 बिलियन का था. कंपनी ने बताया कि iPhone 17 Air के लॉन्च में रेग्युलेटरी डिले के कारण बिक्री पर असर पड़ा. खास बात यह है कि यह डिवाइस सिर्फ e-SIM कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे लॉन्च अक्टूबर तक टल गया.

सर्विस बिजनेस ने बनाया नया रिकॉर्ड

Apple का सर्विस सेगमेंट (जिसमें Apple TV+, iCloud और App Store शामिल हैं) ने एक बार फिर कमाल कर दिया. इस तिमाही में सर्विस बिजनेस से कंपनी ने $28.75 बिलियन की कमाई की, जो सभी अनुमानों से अधिक थी. Apple के CEO टिम कुक (Tim Cook) ने कहा – “हम इस सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड रेवेन्यू से बेहद खुश हैं. यह हमारे ग्राहकों की वफादारी और डिजिटल एंगेजमेंट का नतीजा है.”

अन्य प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस भी मजबूत

• Mac बिक्री – $8.73 बिलियन (अनुमान $8.59 बिलियन)

• iPad बिक्री – $6.95 बिलियन (अनुमान $6.98 बिलियन)

• Wearables और Accessories (AirPods, Apple Watch) – $9.01 बिलियन (अनुमान $8.49 बिलियन)

ट्रेड वार के बावजूद Apple का भरोसा कायम

हालांकि अमेरिकी ट्रेड टैरिफ्स और भारत-चीन में उत्पादन लागत बढ़ने जैसी चुनौतियां सामने रहीं, लेकिन Apple ने अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया. कंपनी ने साफ कहा कि वह अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट वैल्यू और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए प्रतिबद्ध है.

निवेशकों का भरोसा और बढ़ा

Apple के तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों ने कंपनी पर भरोसा जताया, और शेयरों में तेजी देखी गई. अब सभी की निगाहें हॉलिडे सीजन (क्रिसमस क्वार्टर) पर हैं, जहां उम्मीद है कि iPhone 17 और Apple Watch सीरीज 10 कंपनी की कमाई को और ऊपर ले जाएंगी.