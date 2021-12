Apple ने चोरी-छिपे किया बड़ा धमाका! iPhone यूजर्स में खुशी की लहर, नए फीचर्स जान फैन्स बोले- 'अब आएगा मजा...'

नई दिल्ली. Apple ने iPhone यूजर्स को गुड न्यूज दी है. कंपनी ने बड़ा अपडेट जारी किया है, जो शानदार फीचर्स लेकर आता है. Apple ने iOS 15.2 अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट से सारे बग्स फिक्स और रिपेयर हो जाएंगे. नए अपडेट में इतना कुछ है जो यूजर्स को खुश कर सकता है. आइए बताते हैं इसमें क्या है और इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है. आइए जानते हैं iOS 15.2 के बारे में सबकुछ...

कौन से iPhone iOS 15.2 चला सकते हैं?

यदि आपके पास एक ऐसा उपकरण है जो iOS 14 चलाता है, तो आप भाग्य में हैं. उल्लेखनीय रूप से, Apple ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक iOS 14-सक्षम iPhone iOS 15 पर भी चलता है. यह काफी उपलब्धि है, पिछले छह वर्षों में जारी किए गए प्रत्येक डिवाइस में वापस खींच रहा है.

किस डिवाइस में हो सकता है डाउनलोड

आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, फोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (दूसरी पीढ़ी) iPhone SE (पहली पीढ़ी) और iPod सातवीं पीढ़ी.

आईपैड के लिए, यदि आपके पास आईपैड प्रो, आईपैड एयर 2, आईपैड मिनी 4 या नए से आईपैड एयर और पांचवीं पीढ़ी से आईपैड है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

इसे कैसे प्राप्त करें

डिवाइस पर सेटिंग ऐप पर जाएं और फिर जनरल चुनें, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट. एक बार जब आप डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, तो यह आपके लिए सब कुछ कर देगा. यह एक मीडियम साइज्ड अपडेट है - iPhone 13 प्रो मैक्स में डाउनलोड करने के लिए 899MB लगेगा.

रिलीज में क्या है

सबसे पहले, आखिरी मिनट में जोड़ा गया आश्चर्यजनक अतिरिक्त फीचर है: ऐप्पल म्यूजिक वॉयस प्लान- यह Apple Music प्राप्त करने का एक अधिक किफायती तरीका है, हालांकि यह मुफ़्त नहीं है. 4.99 डॉलर (378 रुपये) प्रति माह के लिए आपके पास सभी ऐप्पल म्यूज़िक ट्रैक्स तक पहुंच है, लेकिन केवल अपनी आवाज़ का उपयोग करके, यानी सिरी के साथ. लिरिक्स और हाई क्वालिटी म्यूजिक स्ट्रीम जैसी कुछ सुविधाएं इस ऑफ़र का हिस्सा नहीं हैं.

iOS 15.2 में क्या होगा नया?

IPhone 13 प्रो पर मैक्रो मोड को ऑनस्क्रीन स्विच के साथ बेहतर बनाया गया है ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि iPhone कैमरा मैक्रो पर फ़्लिप करता है या नहीं.

डिजिटल लिगेसी एक और बड़ी चीज है. जब आप मर जाते हैं, तो कोई भी आपके फ़ोटो या iCloud में मौजूद अन्य कंटेंट को आपके पासवर्ड के बिना एक्सेस नहीं कर सकता है, और Apple आपकी मृत्यु के बाद भी इसे साझा नहीं करेगा. ज़्यादा से ज़्यादा पांच पुराने संपर्क चुनें और उन्हें एक एक्सेस की (Key) दी जाएगी.

फाइंड माई में सुधार में एक ऐसे एयरटैग को ट्रैक करने में सक्षम होना शामिल है जो आपका अपना नहीं है और यदि आप अपना iPhone खो देते हैं, तो iOS 15.2 के साथ आपका iPhone Power Reserve में जाने के बाद पांच घंटे तक खोजने योग्य होगा.

मैसेज में एक अपडेट आया है, विशेष रूप से बच्चों के लिए अनुचित कंटेंट के संदर्भ में. माता-पिता का नियंत्रण शामिल है और एक बार यह सक्रिय हो जाने के बाद, iPhone न्यूडिटी की तस्वीरों की तलाश करेगा, उदाहरण के लिए, और उन्हें धुंधला कर देगा, बच्चे को चेतावनी देगा कि सामग्री उपयुक्त नहीं हो सकती है.

आपातकालीन कॉलिंग—अब आप साइड बटन के पांच त्वरित प्रेस के साथ फेस आईडी आईफोन पर आपातकालीन सेवाओं को कॉल कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो पहले केवल होम बटन वाले आईफ़ोन पर काम करता था.