Apple कंपनी में बड़ा फेरबदल, टिम कुक बनाए गए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन; इन्हें मिली सीईओ की जिम्मेदारी

Apple Company New Executive Chairman: दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनी Apple में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हो गया है. कंपनी ने मौजूदा सीईओ टिम कुक को प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का एलान किया है. उनकी जगह पर जॉन टर्नस (John Ternus) को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है. टर्नस मौजूदा समय में कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. वे हार्डवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े हैं और इस साल एक सितंबर से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे. यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से लिया.

इस साल गर्मियों तक बने रहेंगे सीईओ

रिपोर्ट के मुताबिक,टिम कुक इस साल गर्मियों तक सीईओ के पद पर बने रहेंगे. इस दौरान जॉन टर्नस के साथ मिलकर सुचारु ट्रांजिशन सुनिश्चित करेंगे. एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में टिक कुक पूरी दुनिया में कंपनी के विस्तार और पॉलिसी तय करने में योगदान देंगे.

अपने प्रमोशन पर कुक ने कहा कि एप्पल का सीईओ होना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. उन्होंने कहा कि वे अपनी कंपनी को बेहद प्यार करते हैं. उन्हें गर्व है कि उन्होंने एक ऐसी टीम के साथ काम किया, जो नई तकनीकों पर काम करने, रचनात्मकता को अपनाने और ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रही है.

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पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं टर्नस

उन्होंने जॉन टर्नस की भी जमकर तारीफ की. टिम कुक ने कहा कि उनमें एक इंजीनियर की समझ, इनोवेटर की सोच और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने की क्षमता है. कुक के अनुसार, टर्नस ने पिछले 25 वर्षों में एप्पल की ग्रोथ में अहम योगदान दिया है और वे भविष्य में कंपनी को आगे ले जाने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं.

जॉन टर्नस ने भी उन्हें यह अवसर देने के लिए गवर्नर बोर्ड का आभार जताया. उन्होंने कहा कि एप्पल के मिशन को आगे बढ़ाना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि अपने करियर का अधिकांश समय एप्पल में बिताया है और इस दौरान उन्हें स्टीव जॉब्स और टिम कुक से मार्गदर्शन पाने का अवसर मिला.

लेविनसन को बनाया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर

इस फेरबदल में लंबे समय से नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे आर्थर लेविनसन (Arthur Levinson) को लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका सौंपी गई है. उन्होंने मौजूदा सीईओ टिम कुक के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता और मूल्यों ने एप्पल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है. उन्होंने सीईओ पद के लिए जॉन टर्नस को सबसे उपयुक्त व्यक्ति बताया.