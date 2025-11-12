Advertisement
ठंड में अब नहीं कंप-कंपाएगा आपका iPhone! Apple लाया आईफोन के लिए 'स्वेटर', कीमत ने उड़ाए होश

कंपनी ने “iPhone Pocket” लॉन्च किया है, जो असल में 2004 की iPod Socks का मॉडर्न और लक्जरी वर्जन है. फर्क बस इतना है कि इस बार ये एक्सेसरी सिर्फ एक साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि एक हाई-फैशन प्रोडक्ट है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:48 AM IST
Apple ने अपने पुराने और सबसे यूनिक एक्सेसरी को एक नए अवतार में वापस लाने का फैसला किया है. कंपनी ने “iPhone Pocket” लॉन्च किया है, जो असल में 2004 की iPod Socks का मॉडर्न और लक्जरी वर्जन है. फर्क बस इतना है कि इस बार ये एक्सेसरी सिर्फ एक साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि एक हाई-फैशन प्रोडक्ट है. दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध Steve Jobs से भी जुड़ा है. इसे डिजाइन किया है ISSEY MIYAKE ने- वही जापानी ब्रांड जिसने Jobs का मशहूर ब्लैक टर्टलनेक बनाया था.

iPhone Pocket क्या है और कैसे दिखता है
iPhone Pocket एक रंग-बिरंगा, स्ट्रेचेबल कवर है जो आपके iPhone को पूरी तरह फिट होकर कवर करता है. इसका 3D-निटेड फैब्रिक फोन के चारों ओर सॉफ्ट तरीके से लिपटता है, जबकि इसका रिब्ड ओपन-वीव डिजाइन आपको स्क्रीन की हल्की झलक दिखाने देता है, ताकि बार-बार फोन निकालने की जरूरत न पड़े. यह सिर्फ iPhone तक सीमित नहीं है- इसमें आप AirPods, कार्ड्स या छोटे गैजेट्स भी रख सकते हैं. इसे आप हाथ में लूप करके, बैग पर लटकाकर, या क्रॉसबॉडी स्टाइल में भी पहन सकते हैं.

कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान
अगर आपको लगता है कि यह iPod Socks की तरह सस्ता होगा, तो आप गलत हैं. 2004 में Apple की iPod Socks का 6-पैक सिर्फ $29 में आता था. लेकिन iPhone Pocket की शुरुआती कीमत $149.95 (करीब ₹12,500) रखी गई है, जो कि शॉर्ट स्ट्रैप वर्जन के लिए है. यह आठ रंगों में उपलब्ध है- जैसे Lemon, Mandarin, Peacock, और Sapphire. अगर आप इसका लॉन्ग क्रॉसबॉडी वर्जन लेना चाहते हैं, तो उसकी कीमत $229.95 (करीब ₹19,000) होगी. हालांकि इस मॉडल के लिए कलर ऑप्शन कम हैं- सिर्फ Sapphire, Cinnamon, और Black.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple और ISSEY MIYAKE का डिजाइन सहयोग
Apple की Vice President of Industrial Design, Molly Anderson ने इसे एक “Clever Extra Pocket” बताया, जो कंपनी की डिजाइन फिलॉसफी से मेल खाता है- यानी सादगी और स्टाइल का कॉम्बिनेशन. वहीं ISSEY MIYAKE के क्रिएटिव डायरेक्टर Yoshiyuki Miyamae ने इसे “अपने अंदाज में iPhone पहनने की खुशी” बताया. उनके अनुसार, यह प्रोडक्ट सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट है जो तकनीक और डिजाइन को एक साथ जोड़ता है.

कब और कहां मिलेगा iPhone Pocket
Apple का यह लिमिटेड-एडिशन प्रोडक्ट 14 नवंबर से ऑनलाइन और चुनिंदा Apple Flagship Stores में उपलब्ध होगा. इसे आप न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, और पेरिस जैसे बड़े शहरों में खरीद सकते हैं. यह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इटली, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया में लॉन्च हो रहा है. चूंकि यह लिमिटेड एडिशन है, इसलिए स्टॉक ज्यादा दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेगा.

क्या लोग $230 का फोन सॉक खरीदेंगे?
हालांकि यह प्रोडक्ट पुराने Apple फैन्स के लिए नॉस्टैल्जिक हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है- क्या कोई $230 (₹19,000) खर्च कर एक “फोन सॉक” खरीदेगा? Apple की कोशिश है कि iPhone Pocket को एक फैशन आइटम की तरह पेश किया जाए, न कि सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवर के रूप में. यह उन यूcर्स को टारगेट करता है जो ब्रांड और डिजाइन दोनों में दिलचस्पी रखते हैं- खासकर वे जो Steve Jobs की लेगेसी और Apple की मिनिमलिस्ट डिजाइन फिलॉसफी से जुड़ाव महसूस करते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

appleiPhone PocketApple iPod Socks

