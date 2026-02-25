Advertisement
सावधान iPhone यूजर्स! 18+ ऐप्स पर Apple ने लगाया डिजिटल ताला; अब डाउनलोड करने के लिए देना होगा उम्र का सबूत



Apple ने बताया कि यह अपडेट खासतौर पर उन देशों और राज्यों के लिए लाया गया है जहां बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू हो रहे हैं. इसके साथ ही Apple ने अपने Declared Age Range API में भी सुधार किए हैं, जो फिलहाल बीटा वर्जन में टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:59 AM IST


Apple ने अपने सभी प्लेटफॉर्म पर नया ग्लोबल एज-वेरिफिकेशन सिस्टम रोलआउट करने का ऐलान किया है. इस सिस्टम का मकसद बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और डेवलपर्स को बदलते कानूनों का पालन करने में मदद करना है.

Declared Age Range API क्या है?
Declared Age Range API एक ऐसा टूल है, जिससे ऐप्स यूजर की उम्र की कैटेगरी पहचान सकते हैं. यानी ऐप यह जान सकेगा कि यूजर बच्चा है, टीनएजर है या एडल्ट. इसके साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि उम्र की पुष्टि किस तरीके से की गई है. Apple ने कहा है कि वह डेवलपर्स को ऐसे टूल्स दे रहा है, जिससे वे अमेरिका और अन्य देशों में आने वाले नए कानूनों के तहत अपनी “एज एश्योरेंस” जिम्मेदारियां पूरी कर सकें. इसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूटा और लुइजियाना जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

किन देशों में क्या बदलेगा?
24 फरवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और सिंगापुर में 18+ रेटिंग वाले ऐप्स डाउनलोड करने के लिए यूजर का एडल्ट होना कन्फर्म करना जरूरी होगा. अगर उम्र की पुष्टि नहीं होती, तो ऐप डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा. ब्राजील में एक और खास नियम लागू होगा. अगर कोई डेवलपर अपने ऐप में “लूट बॉक्स” होने की जानकारी देता है, तो वहां के स्टोरफ्रंट पर उस ऐप की रेटिंग सीधे 18+ कर दी जाएगी. अमेरिका में यह नियम अलग-अलग तारीखों से लागू होगा. यूटा में 6 मई 2026 से और लुइजियाना में 1 जुलाई 2026 से डेवलपर्स को Apple की API का इस्तेमाल कर यूजर की उम्र की पुष्टि करनी होगी. कुछ मामलों में बड़े ऐप अपडेट के लिए पैरेंटल कंसेंट भी जरूरी होगा.

डेवलपर्स के लिए नए टूल्स
Apple ने डेवलपर्स के लिए कई नए टूल्स भी पेश किए हैं. इनमें Declared Age Range API के अलावा Significant Change API शामिल है, जो PermissionKit के तहत काम करेगा. इसके साथ ही StoreKit में नया एज रेटिंग प्रॉपर्टी टाइप जोड़ा गया है. App Store Server Notifications के जरिए डेवलपर्स यह ट्रैक कर सकेंगे कि उनका ऐप नियमों का पालन कर रहा है या नहीं. Apple ने कहा है कि अगर कोई बड़ा अपडेट जारी किया जाता है, तो डेवलपर्स को यूजर को साफ और अर्थपूर्ण जानकारी देनी होगी. यह प्रक्रिया Human Interface Guidelines के अनुसार होनी चाहिए.

क्यों जरूरी है यह बदलाव?
दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट ऐप्स में उम्र की सही पहचान करना अब जरूरी हो गया है. Apple का यह कदम इसी दिशा में उठाया गया है, ताकि बच्चे गलत कंटेंट तक न पहुंच सकें और डेवलपर्स पर कानूनी दबाव भी कम हो.

