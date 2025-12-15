iPhone यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! iOS 26.2 में आए नए फीचर्स, म्यूजिक-पॉडकास्ट में धमाकेदार बदलाव; जानिए कैसे करें अपडेट

Apple ने दुनियाभर के iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.2 अपडेट को आधिकारिक तौर पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह अपडेट iOS 26 के साथ पेश किए गए फीचर्स को और बेहतर बनाता है, साथ ही सिक्योरिटी से जुड़ी कमियों को ठीक करता है. iOS 26.2 में म्यूजिक, पॉडकास्ट, एक्सेसिबिलिटी, गेमिंग और सेफ्टी से जुड़े कई प्रैक्टिकल फीचर्स जोड़े गए हैं. यह अपडेट iPhone 11 और उससे नए मॉडल्स के लिए उपलब्ध है और इसे Settings ऐप के जरिए सीधे डाउनलोड किया जा सकता है.

Liquid Glass डिजाइन में बेहतर कंट्रोल

iOS 26.2 का एक बड़ा बदलाव Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज से जुड़ा है, जिसे Apple ने इसी साल पेश किया था. अब लॉक स्क्रीन पर दिखने वाली घड़ी के लिए एक नया opacity स्लाइडर दिया गया है. इसकी मदद से यूजर ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट पहले से ज्यादा साफ और पढ़ने में आसान हो जाता है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिन्हें ब्राइट या कॉम्प्लेक्स वॉलपेपर के साथ क्लॉक पढ़ने में दिक्कत होती थी.

Apple Music और Podcasts में नए फीचर्स

Apple Music को iOS 26.2 में एक बड़ा अपग्रेड मिला है. अब यूजर ऑफलाइन लिरिक्स देख सकते हैं, यानी इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी गाने के साथ सिंक्ड लिरिक्स दिखाई देंगे. इसके अलावा ऐप में Top Picks सेक्शन के तहत एक नया Favorite Songs प्लेलिस्ट जोड़ा गया है, जो अपने आप बार-बार सुने जाने वाले गानों को कलेक्ट करता है. वहीं Podcasts ऐप में अब ऑटो-जनरेटेड चैप्टर मार्कर्स मिलते हैं, जिससे लंबे एपिसोड्स में मनचाहे हिस्से तक पहुंचना आसान हो जाता है. इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्ट में जब किसी दूसरे पॉडकास्ट का जिक्र होता है, तो वहां टैपेबल लिंक भी दिखते हैं, जिससे नए शो डिस्कवर करना सरल हो जाता है.

गेमिंग, Freeform और Home ऐप में सुधार

गेम खेलने वालों के लिए iOS 26.2 कई नए टूल्स लेकर आया है. अब गेम लाइब्रेरी में फिल्टर्स दिए गए हैं, जिनसे गेम्स को साइज और कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है. रियल-टाइम चैलेंज स्कोर अपडेट और Backbone व Razer जैसे कंट्रोलर्स के लिए बेहतर सपोर्ट भी जोड़ा गया है. Freeform ऐप में अब टेबल्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे यह नोट्स और आइडियाज मैनेज करने के लिए ज्यादा उपयोगी बन गया है. Home ऐप में भी बदलाव किया गया है, जहां अब एक साथ कई एक्सेसरीज को पेयर करना पहले से आसान हो गया है.

रीजन-स्पेसिफिक फीचर्स और नए विकल्प

iOS 26.2 में कुछ फीचर्स खास क्षेत्रों के लिए भी लाए गए हैं. यूरोप में AirPods के साथ Live Translation सपोर्ट जोड़ा गया है, जिससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना आसान होगा. वहीं जापान में यूजर्स को एक नया विकल्प मिला है, जिसके तहत वे साइड बटन से Siri की जगह किसी थर्ड-पार्टी असिस्टेंट को सेट कर सकते हैं. यह बदलाव वहां के लोकल नियमों के अनुसार किया गया है.

सिक्योरिटी फिक्स और सेफ्टी अलर्ट

Apple ने iOS 26.2 में WebKit से जुड़ी दो गंभीर सिक्योरिटी कमियों को ठीक किया है. कंपनी का कहना है कि इन खामियों का इस्तेमाल टार्गेटेड और एडवांस्ड अटैक्स में किया जा सकता था, इसलिए सभी योग्य यूजर्स को जल्द से जल्द अपडेट करने की सलाह दी गई है. अमेरिका में रहने वाले यूजर्स के लिए Enhanced Safety Alerts जोड़े गए हैं, जिनमें बाढ़, प्राकृतिक आपदा और इमरजेंसी के दौरान डिटेल मैप्स और गाइडेंस मिलती है. AirDrop को भी ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है, जहां अब अनजान लोगों के साथ फाइल शेयर करते समय एक बार का वेरिफिकेशन कोड जरूरी होगा.

iOS 26.2 कैसे अपडेट करें

iOS 26.2 इंस्टॉल करने के लिए iPhone को Wi-Fi से कनेक्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि बैटरी पर्याप्त हो या फोन चार्जिंग पर लगा हो. इसके बाद Settings में जाकर General खोलें, Software Update पर टैप करें और अगर अपडेट दिखे तो Download and Install चुनें.

किन iPhones को मिलेगा iOS 26.2

यह अपडेट iPhone 11 और उससे नए सभी मॉडल्स के लिए उपलब्ध है और इसे Settings > General > Software Update के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है.