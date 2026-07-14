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iPhone यूजर्स की मौज! Google Gemini से लैस Siri AI के साथ रिलीज हुआ iOS 27 पब्लिक बीटा, ऐसे करें तुरंत इंस्टॉल

iOS 27 public Beta Download: Google Gemini की ताकत से सुपरस्मार्ट हुई Siri अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं! Apple ने आखिरकार iPhone यूजर्स के लिए iOS 27 का पब्लिक बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है. इसमें एडवांस AI फीचर्स के साथ ही कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:50 AM IST
iPhone यूजर्स की मौज! Google Gemini से लैस Siri AI के साथ रिलीज हुआ iOS 27 पब्लिक बीटा, ऐसे करें तुरंत इंस्टॉल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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