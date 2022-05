Apple-Samsung पर लगा 40 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना! कारण जान आप भी बोलेंगे- 'बिल्कुल सही हुआ!'

Apple Samsung Fined for Not Shipping Power Adapters with Phones: अगर आपने पिछले कुछ सालों में iPhone खरीदा है तो आपने देखा होगा कि Apple iPhone के साथ चार्जर नहीं देता है. ऐप्पल को देखते-देखते Samsung ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया. आपको बता दें कि यही वजह है कि अब Apple-Samsung को 40 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ा है. आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं..

Apple-Samsung पर लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना

कई सालों से Apple अपने iPhones को बिना चार्जर के बेच रहा है. ऐप्पल की देखा-देखी Samsung ने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है. ये स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन्स को शिप करते समय साथ में चार्जर नहीं देती हैं. इस बात को लेकर कई देशों में यूजर्स ने इन कंपनियों पर मुकदमा भी दर्ज किया है. यही वजह है कि कई देशों की सरकारों ने Apple-Samsung पर भारी जुर्माना लगाया है.

कंपनियों पर दर्ज हुए मुकदमे

नए स्मार्टफोन के साथ चार्जर न मिलने पर कई देशों में यूजर्स ने इन स्मार्टफोन ब्रांड्स पर मुकदमे में दर्ज कर दिए हैं. कुछ समय पहले ही यह खबर सामने आई थी कि ब्राजील (Brazil) के एक जज ने Apple पर $1081 (83,925 रुपये) का जुर्माना लगाया क्योंकि फोन के साथ चार्जर न देना देश के कन्जूमर कानूनों का उल्लंघन है.

आपको बता दें कि Sao Paulo में भी इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. वहां की एक कन्जूमर प्रोटेक्शन एजेंसी प्रोकोन (Procon) ने इन कंपनियों पर 5.2 मिलियन यूएस डॉलर (40.41 करोड़ रुपये से ज्यादा) का जुर्माना लगाया है. फिलहाल इस बारे में नहीं पता चल सका है कि ये जुर्माना ऐप्पल या सैमसंग पे एक साथ लगाया गया है या फिर अलग-अलग.

आपको बता दें कि स्मार्टफोन के साथ चार्जर न शिप करके Apple ने अब तक 6.5 मिलियन यूएस डॉलर (50.46 करोड़ रुपये से ज्यादा) की बचत कर ली है. लेकिन अब इन कंपनियों को कई कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है.