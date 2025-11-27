Advertisement
trendingNow13019657
Hindi Newsटेक

14 साल पुराना सपना होगा पूरा! जानिए कैसे iPhone 17 से Apple पछाड़ डालेगा सैमसंग को, चलेगा सिर्फ इसी का राज

Samsung की अनुमानित शिपमेंट 235 मिलियन बताई जा रही है. इसका मतलब है कि Apple को 19.4% का ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर मिल सकता है, जो Samsung के 18.7% से थोड़ा आगे रहेगा. रिपोर्ट कहती है कि यह बढ़त iPhone 17 सीरीज की वजह से मिल रही है, जिसे सितंबर में लॉन्च किया गया था और जिसकी हॉलिडे सेल शानदार रही.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 साल पुराना सपना होगा पूरा! जानिए कैसे iPhone 17 से Apple पछाड़ डालेगा सैमसंग को, चलेगा सिर्फ इसी का राज

Apple को साल 2025 में Samsung से ज्यादा स्मार्टफोन शिप करने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है, तो यह पहली बार होगा कि Apple 14 साल बाद इस मुकाम पर पहुंचेगा. Counterpoint Research की एक रिपोर्ट, जिसे CNBC ने देखा है, के अनुसार Apple इस साल करीब 243 मिलियन iPhone यूनिट्स भेज सकता है, जबकि Samsung की अनुमानित शिपमेंट 235 मिलियन बताई जा रही है. इसका मतलब है कि Apple को 19.4% का ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर मिल सकता है, जो Samsung के 18.7% से थोड़ा आगे रहेगा. रिपोर्ट कहती है कि यह बढ़त iPhone 17 सीरीज की वजह से मिल रही है, जिसे सितंबर में लॉन्च किया गया था और जिसकी हॉलिडे सेल शानदार रही.

iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त बिक्री—USA और China में रिकॉर्ड ग्रोथ
अमेरिका में iPhone 17 सीरीज की लॉन्च के बाद शुरुआती चार हफ्तों में बिक्री पिछले iPhone 16 सीरीज के मुकाबले 12% ज्यादा रही. वहीं चीन जैसे Apple के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बाजार में iPhone 17 सीरीज की बिक्री अपने पिछले मॉडल से 18% ज्यादा दर्ज की गई. यह दिखाता है कि नई सीरीज की डिमांड दोनों बड़े बाजारों में काफी मजबूत है.

शिपमेंट का मतलब क्या है? सीधी बिक्री नहीं
यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिपमेंट का मतलब है—कंपनियां अपनी डिवाइस रिटेल चैनलों में भेजती हैं. यह वास्तविक बिक्री नहीं होती, लेकिन बाजार की डिमांड और आने वाली बिक्री का संकेत देती है. Counterpoint के सीनियर एनालिस्ट यांग वांग का कहना है कि iPhone 17 सीरीज के अच्छे रिस्पॉन्स के अलावा शिपमेंट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कोविड-19 के समय जिन्होंने फोन खरीदे थे, अब वे अपग्रेड करने की स्थिति में पहुंच गए हैं. यानी पुराना बड़ा यूज़र बेस अब नई खरीदारी कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple 2029 तक भी नंबर वन रह सकता है
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Apple 2029 तक दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बना रह सकता है. इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं. 2023 से 2025 के बीच 358 मिलियन सेकंड-हैंड iPhones बिके हैं. ऐसे यूज़र आने वाले समय में नए iPhone खरीदने की संभावना रखते हैं. इस तरह Apple के पास बहुत बड़ा डिमांड बेस बन चुका है जो iPhone शिपमेंट को आने वाले महीनों में और बढ़ाएगा.

ट्रेड ट्रूस और ग्लोबल मार्केट ने भी दिया साथ
US-China ट्रेड ट्रूस की वजह से Apple पर लगने वाले टैरिफ का असर उम्मीद के मुकाबले कम हुआ. इससे Apple की सप्लाई चेन को मजबूती मिली और नए बाजारों में उसकी ग्रोथ भी बढ़ी. कमजोर अमेरिकी डॉलर और बेहतर आर्थिक स्थिति ने भी iPhone की मांग को मजबूत किया. इन परिस्थितियों में Apple का Samsung को पीछे छोड़ना आसान हो जाता है.

आने वाले साल Apple के लिए और भी मजबूत—सस्ते iPhone 17e और Foldable मॉडल
Apple अगले साल लाने वाला है—कम दाम वाला iPhone 17e और अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन. इसके अलावा Siri में बड़े अपग्रेड और 2027 में iPhone के “Major Design Revamp” की भी योजना है. इन सभी चीज़ों से Apple की मार्केट स्थिति और मजबूत होने वाली है.

हर कीमत रेंज में Apple की एंट्री—उभरते बाजारों पर होगा बड़ा असर
Counterpoint का कहना है कि Apple अब अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में अपने फोन लाकर ज्यादा यूज़र्स तक पहुंच रहा है. “e सीरीज” का विस्तार, Pro और Base मॉडल की लॉन्च टाइमिंग में बदलाव, और iOS इकोसिस्टम का बढ़ता आकर्षण—ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करती हैं कि Apple आने वाले दशक के अंत तक भी बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स से आगे रहेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Apple 2025 shipmentsApple vs Samsung 2025iPhone 17 series

Trending news

बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात