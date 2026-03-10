Modi Magic या Apple का मास्टरस्ट्रोक? चीन के हाथ से फिसला एप्पल का साम्राज्य, ड्रैगन को दिया 440 वोल्ट का झटका

Advertisement
एप्पल ने पिछले साल भारत में आईफोन प्रोडक्शन में 53% की वृद्धि की है. अब दुनिया के कुल आईफोन्स का एक चौथाई (25%) हिस्सा भारत में बन रहा है. अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड वॉर के कारण एप्पल अपनी निर्भरता चीन से घटाकर भारत पर बढ़ा रहा है. भारत में अब सिर्फ पुराने नहीं, बल्कि सबसे नए iPhone 17 सीरीज के 'Pro' और 'Pro Max' मॉडल भी बन रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:37 AM IST
Apple अब अपने iPhone का बड़ा हिस्सा भारत में बनाने लगा है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने पिछले साल भारत में iPhone उत्पादन में करीब 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. अब कंपनी के कुल iPhone प्रोडक्शन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा भारत में तैयार हो रहा है. यह कदम कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है और संभावित टैरिफ से बचना चाहती है. जानकारी के मुताबिक साल 2025 में Apple ने भारत में करीब 5.5 करोड़ iPhone असेंबल किए. एक साल पहले यह संख्या करीब 3.6 करोड़ थी. Apple हर साल दुनिया भर में लगभग 22 से 23 करोड़ iPhone बनाता है, इसलिए भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है.

चीन से हटकर भारत की ओर बढ़ता Apple
Apple ने हाल के वर्षों में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है. इसमें भारत सरकार की उत्पादन से जुड़ी स्कीम यानी Production Linked Incentive (PLI) का भी बड़ा योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री Narendra Modi की सरकार ने शुरू किया था. इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है. इससे कंपनियों को भारत में निर्माण करने की लागत का कुछ हिस्सा संतुलित करने में मदद मिलती है. हालांकि अभी भी भारत में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स उतनी मजबूत नहीं है जितनी चीन में है, जिसके कारण कई बार उत्पादन लागत ज्यादा पड़ती है.

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर का भी असर
Apple के चीन से बाहर उत्पादन बढ़ाने की एक बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर भी है. साल 2025 में चीन से होने वाले कई निर्यात पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ का असर पड़ा. इन अतिरिक्त टैक्स की वजह से Apple और उसके सप्लायर कंपनियों ने अमेरिका के लिए बनने वाले कई iPhone का उत्पादन दूसरे देशों में शिफ्ट करना शुरू किया. इस स्थिति में भारत एक अहम विकल्प बनकर उभरा. हालांकि Apple ने इस मामले पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स से साफ है कि कंपनी धीरे-धीरे भारत को अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में विकसित कर रही है.

भारत में अभी भी ज्यादा है उत्पादन लागत
हालांकि Apple भारत में उत्पादन बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की लागत चीन और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में ज्यादा मानी जाती है. यही कारण है कि Apple के साथ-साथ Samsung Electronics जैसी कंपनियां भी भारत सरकार से अतिरिक्त समर्थन की मांग कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कई कंपनियां भारत सरकार के साथ नई प्रोत्साहन योजनाओं पर चर्चा कर रही हैं ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके. वर्तमान स्मार्टफोन प्रोडक्शन सब्सिडी योजना 31 मार्च को समाप्त होने वाली है, इसलिए कंपनियां चाहती हैं कि सरकार जल्द ही नई योजना लेकर आए.

भारत में बन रहे iPhone 17 और पुराने मॉडल
कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित Apple अब अपने नए iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल भारत में असेंबल कर रहा है. इसमें हाई-एंड Pro और Pro Max वेरिएंट भी शामिल हैं. भारत में Apple के कई बड़े सप्लायर काम कर रहे हैं, जिनमें Foxconn, Tata Electronics और Pegatron शामिल हैं. ये कंपनियां भारत में नए iPhone के साथ-साथ पुराने मॉडल जैसे iPhone 15 और iPhone 16 भी बनाती हैं. इन फोन को भारत में बेचने के अलावा दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है.

Apple की सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका
भारत में बढ़ता उत्पादन यह दिखाता है कि Apple अपनी सप्लाई चेन को मजबूत और विविध बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है. कंपनी चीन के अलावा एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार करना चाहती है ताकि दुनिया भर की मांग को पूरा किया जा सके. इसके लिए Apple स्थानीय सप्लायर के साथ साझेदारी भी बढ़ा रहा है. भारत में अब कंपनी कई कंपोनेंट्स बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, जिनमें लिथियम-आयन बैटरी सेल, फोन और वॉच के बॉडी पार्ट्स और AirPods जैसे एक्सेसरीज शामिल हैं.

भारत बन रहा बड़ा मार्केट भी
Apple सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि भारतीय बाजार पर भी तेजी से फोकस कर रहा है. हाल के वर्षों में भारत में Apple की बिक्री 9 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है. कंपनी इसी साल भारत में Apple Pay लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा देश में Apple के रिटेल स्टोर की संख्या भी बढ़कर छह हो चुकी है. इससे साफ है कि भारत Apple के लिए सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर ही नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार भी बनता जा रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

