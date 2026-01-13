$1 बिलियन की वो डील जिसने Google को बनाया Apple का 'AI पार्टनर'! जानिए क्या है Tim Cook की नई AI प्लानिंग

Advertisement
Apple अब अपने फाउंडेशन AI मॉडल्स को पावर देने के लिए Google Gemini का इस्तेमाल करेगा. यह वही Gemini AI है जिसे Google ने ChatGPT का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताया है. इस समझौते का मकसद Apple Intelligence को और बेहतर बनाना है, जिसमें Siri का नया और ज्यादा पर्सनलाइज्ड वर्जन भी शामिल होगा.

Jan 13, 2026
Apple ने आखिरकार Siri को स्मार्ट बनाने के लिए Google के साथ एक मल्टी-ईयर डील साइन कर ली है. इस डील के तहत Apple अब अपने फाउंडेशन AI मॉडल्स को पावर देने के लिए Google Gemini का इस्तेमाल करेगा. यह वही Gemini AI है जिसे Google ने ChatGPT का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताया है. इस समझौते का मकसद Apple Intelligence को और बेहतर बनाना है, जिसमें Siri का नया और ज्यादा पर्सनलाइज्ड वर्जन भी शामिल होगा. Apple ने WWDC 2024 में जिस नई Siri का वादा किया था, वह अब तक यूजर्स को नहीं मिल पाई थी. अब Gemini के आने के बाद माना जा रहा है कि Siri में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर किया जाएगा.

Apple ने Gemini को ही क्यों चुना
Apple ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि सभी विकल्पों को ध्यान से परखने के बाद Google की AI टेक्नोलॉजी को सबसे मजबूत आधार पाया गया. कंपनी के मुताबिक Gemini, Apple Foundation Models के लिए सबसे सक्षम प्लेटफॉर्म साबित हुआ है और इससे iPhone, iPad और Mac यूजर्स को नए और एडवांस AI एक्सपीरियंस मिलेंगे. Apple का मानना है कि Gemini की ताकत से Siri अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूजर की आदतों और जरूरतों को समझकर काम करेगी.

प्राइवेसी पर Apple ने क्या कहा
AI को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा डेटा प्राइवेसी का होता है और इस पर Apple ने साफ रुख अपनाया है. कंपनी ने कहा है कि Apple Intelligence के फीचर्स पहले की तरह यूजर के डिवाइस पर ही रन करेंगे. इसके अलावा जहां क्लाउड की जरूरत होगी, वहां Apple की Private Cloud Compute टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. Apple का कहना है कि Google Gemini के जुड़ने से भी यूजर का पर्सनल डेटा सुरक्षित रहेगा और उसे किसी तरह से ट्रैक या स्टोर नहीं किया जाएगा.

डील की कीमत और अंदरूनी जानकारी
हालांकि Apple और Google ने इस डील की शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन Bloomberg के मशहूर टेक जर्नलिस्ट मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक Apple, Google को करीब 1 बिलियन डॉलर सालाना भुगतान कर सकता है. यह रकम Gemini के उस AI मॉडल के लिए होगी जिसमें करीब 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं और जो नई Siri को पावर देगा. यह अब तक के सबसे बड़े AI कमर्शियल समझौतों में से एक माना जा रहा है.

ChatGPT और Apple की पार्टनरशिप का क्या होगा
इससे पहले Apple ने OpenAI के साथ साझेदारी की थी ताकि Siri उन सवालों को ChatGPT की मदद से हल कर सके, जिन्हें वह खुद समझ नहीं पाती थी. अब जब Gemini Siri का मुख्य इंजन बनने जा रहा है, तो यह साफ नहीं है कि Apple और OpenAI की पार्टनरशिप आगे भी जारी रहेगी या नहीं. संभावना है कि Apple अलग-अलग AI मॉडल्स को अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल करे.

नई Siri से Apple ने क्या वादे किए थे
Apple ने नई Siri को लेकर तीन बड़े वादे किए थे. कंपनी ने कहा था कि Siri अब स्क्रीन पर दिख रही चीजों को समझ पाएगी, ऐप्स के बीच ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेगी और यूजर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को बेहतर ढंग से समझेगी. पहले माना जा रहा था कि यह अपडेट iOS 18.4 के साथ आएगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक नई Siri को iOS 26.4 अपडेट के साथ मार्च में लॉन्च किया जा सकता है.

