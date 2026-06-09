/Apple Siri AI: क्या आपके आईफोन में चलेगा सिरी एआई? कैसे पाएं एक्सेस? जानिए हर सवाल का जवाब

क्या आप भी अपने iPhone से वही घिसे-पिटे काम करवाकर बोर हो चुके हैं? Apple ने आपकी इस बोरियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. WWDC 2026 में Apple ने अपनी पुरानी सिरी का हुलिया पूरी तरह बदल दिया है और एंट्री हुई है बिल्कुल नए Siri AI की. यह सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट नहीं है, बल्कि Apple Intelligence से लैस एक ऐसा सुपर-स्मार्ट साथी है जो आपकी स्क्रीन को पढ़ सकता है, आपके पुराने ईमेल ढूंढ सकता है और आपकी पर्सनल जरूरतों को समझ सकता है. आइए जानते हैं कि यह नया जादू आपके डिवाइस में कब और कैसे काम करेगा.
Siri AI असल में Apple का अब तक का सबसे बड़ा सिरी अपडेट है. साल 2011 में लॉन्च होने के बाद से सिरी में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं देखा गया. यह नया असिस्टेंट Apple Intelligence की नेक्स्ट जनरेशन तकनीक पर काम करता है. पुराना सिरी सिर्फ आपके बेसिक कमांड सुनता था, लेकिन नया Siri AI आपकी पर्सनल बातें याद रख सकता है, चैट की तरह लगातार बातचीत कर सकता है और एक ऐप से दूसरे ऐप में जाकर आपके काम खुद निपटा सकता है.
यह नया एआई असिस्टेंट आपके लिए कमाल के काम कर सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आप भूल गए हैं कि दोस्त ने रेस्टोरेंट का नाम कहाँ भेजा था, तो सिरी आपके मैसेज में से उसे ढूंढ निकालेगी. यह आपके पुराने ईमेल से होटल की बुकिंग कन्फर्मेशन निकाल सकती है, आपकी फोटो को खुद एडिट करके शेयर कर सकती है और आपके स्क्रीन पर इस वक्त क्या चल रहा है, उसे देखकर आपके सवालों के जवाब दे सकती है.
Apple ने इसमें 'Visual Intelligence' यानी देखने की क्षमता को बहुत मजबूत किया है. जब आप अपने iPhone का कैमरा किसी अनजान चीज या जगह के सामने करेंगे, तो सिरी तुरंत पहचान जाएगी कि वह क्या है. यही नहीं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो सिरी खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बता सकती है और दोस्तों के बीच Apple Cash के जरिए बिल भी बांट सकती है.
Apple ने सिरी को इस्तेमाल करने के कई नए और आसान तरीके दिए हैं. iPhone यूजर्स अब हमेशा की तरह "Hey Siri" बोलने या साइड बटन दबाने के अलावा, Dynamic Island को नीचे की तरफ स्वाइप करके भी सिरी से बात करना शुरू कर सकते हैं. Mac कंप्यूटर्स में इसे Spotlight के साथ जोड़ दिया गया है, जहां आप किसी भी फाइल पर राइट-क्लिक करके सिरी से सवाल पूछ सकते हैं.
इस बार Apple ने एक डेडिकेटेड Siri App भी पेश किया है. यह ऐप आपके बात करने की हिस्ट्री को iCloud के जरिए सिंक करके रखता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपने Mac पर सिरी से कोई बातचीत शुरू की थी, तो घर से बाहर निकलने के बाद आप उसी बातचीत को अपने iPhone, iPad या Apple Watch पर वहीं से आगे बढ़ा सकते हैं.
ध्यान रहे कि iOS 27 का अपडेट भले ही iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स को मिल रहा है, लेकिन Siri AI का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास दमदार हार्डवेयर होना जरूरी है. यहां सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है:
iPhone: iPhone 16 सीरीज या उसके बाद के फोन, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max.
iPad: M1 चिप या उसके बाद वाले सभी iPads, और A17 Pro चिप वाला iPad mini.
Mac: M1 चिप या उसके बाद आने वाले सभी Mac मॉडल्स.
Apple Watch: Watch Series 10, Ultra 2, और SE 3 (कम्पैटिबल आईफोन के साथ).
अगर आप एक डेवलपर हैं, तो Apple Developer Program के जरिए इसका टेस्टिंग वर्जन आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं. आम जनता के लिए इसका पब्लिक बीटा वर्जन इस साल के अंत में iOS 27, macOS 27 और watchOS 27 के साथ रिलीज किया जाएगा. शुरुआत में यह केवल इंग्लिश भाषा में काम करेगा, लेकिन बाद में इसमें अन्य भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ दिया जाएगा.