iPhone यूजर्स का खत्म होने जा रहा इंतजार, Siri में होगी Google Gemini की एंट्री, जानिए फीचर्स सहित लॉन्च की डिटेल्स

Apple Siri New Update: iPhone यूजर्स के लिए Siri को बहुत ही जल्द बड़ा अपडेट मिलने वाला है. जिस वॉयस असिस्टेंट को अब तक कम फीचर्स वाला समझा जाता है वह जल्द ही पूरी तरह नए अवतार में सामने आ सकती है. Apple अपने AI गेम को मजबूत करने के लिए अब Google Gemini के साथ मिलकर Siri का नया अपडेट लाने की तैयारी में है.

 

Jan 26, 2026, 12:29 PM IST
Apple Siri New Update: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है. Apple अपनी वॉयस असिस्टेंट Siri को अब तक का सबसे स्मार्ट अवतार देने की तैयारी में है. iPhone यूजर्स को बहुत ही जल्द Siri का नया वर्जन मिल सकता है जिसमें Google Gemini AI की एंट्री हो सकती है. इससे  Siri का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. नई Siri न सिर्फ आपकी बात और भी बेहतर तरीके से समझेगी बल्कि ऐप्स के अंदर खुद से काम भी कर पाएगी. माना जा रहा है कि यह अपडेट Apple के AI सफर में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

Apple और Google की पार्टनरशिप अब हकीकत बनने वाली है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार Apple अगले महीने यानी फरवरी में iOS 26.4 बीटा के साथ अपनी पहली Google Gemini पावर्ड Apple Intelligence फीचर्स लॉन्च कर सकता है. ऐप्पल के  Siri में यह बदलाव कंपनी के डिजिटल असिस्टेंट Siri के लिए नया जीवनदान जैसा हो सकता है जो अभी तक दूसरी कंपनियों से AI की रेस में पिछड़ रहा था.

Google की पार्टनरशिप से क्या नया होगा Siri में?
iOS 26.4 में आने वाली नई Siri पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस हो जाएगी. इसकी खास फीचर्स इस तरह के होंगे-

नए अपडेट के बाद Siri यह समझ पाएगी कि आपके फोन की स्क्रीन पर क्या चल रहा है.

यह आपके पिछले डेटा और बातचीत को याद रखेगी.

Siri आपकी ओर से ऐप्स के अंदर काम करने में सक्षम होगी.

यह 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर वाले मॉडल पर आधारित होगी जो Apple के पुराने इन-हाउस मॉडल्स से ज्यादा बेहतर होगी.

ये भी पढे़ंः गणतंत्र दिवस पर Google ने भी माना भारत का लोहा, ISRO की सफलता को ऐसे किया सलाम!

Google को ही क्यों चुना?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Apple ने Anthropic और OpenAI के साथ भी हाथ मिलाने का विचार किया था. लेकिन Anthropic की भारी-भरकम कीमत और OpenAI के साथ रिश्तों के कारण बात नहीं बन सकी. इसके बाद आखिरी में Google के साथ Apple की पुरानी पार्टनरशिप और कानूनी फैसलों ने Gemini के लिए रास्ता साफ कर दिया.
इतना ही नहीं अभी तो बस शुरुआत है. Apple की योजना iOS 27 तक Siri को पूरी तरह से एक चैटबॉट स्टाइल में बदलने की है. इसके लिए कंपनी अपने Apple Foundation Models v11 पर काम कर रही है, जो Google के सबसे लेटेस्ट Gemini 3 के जैसे होगा.

ये भी पढे़ंः Outlook हुआ ठप, स्क्रीन काली... Windows 11 के इस अपडेट से यूजर परेशान!

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Apple Siri New UpdateApple Google AI partnership

