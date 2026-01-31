Apple ने बदली सालों पुरानी स्ट्रैटेजी: 2026 में सिर्फ महंगे iPhone होंगे लॉन्च, बेस मॉडल के लिए करना होगा 2027 तक का इंतजार!

Advertisement
Apple के फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है. पिछले कई दशकों से एप्पल हर साल सितंबर के महीने में अपने नए iPhone लॉन्च करता आ रहा है. लेकिन साल 2026 में कंपनी इसमें बड़ा बदलाव कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एप्पल 2026 में सभी मॉडल्स को एक साथ लॉन्च नहीं करने वाली है. iPhone सस्ते या बेस मॉडल्स की लॉन्च डेट को कुछ समय के लिए पीछे कर सकती है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:09 PM IST
Apple हर साल सितंबर के महीने में अपने यूजर्स के लिए नई iPhone सीरीज लॉन्च करती है. पिछले साल कंपनी ने अपने iPhone 17 सीरीज के साथ एक नया iPhone मार्केट में उतारा था. कंपनी ने इस फोन को सबसे पतला iPhone बता कर टीज किया था. लोगों को यह नया iPhone Air काफी पसंद किया था. लोगों को लग रहा थी कि कंपनी अपने अगले सीरीज में भी इस मॉडल को शामिल करेगी. लेकिन अब इसके रिलीज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं. nikkei asia की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी iPhone Air को 2026 में लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी इस मॉडल को 2027 तक के लिए टाल सकती है. 

नए iPhone का इंतजार हो सकता है थोड़ा लंबा
Apple आमतौर पर सितंबर में नई iPhone सीरीज पेश करता है. लेकिन बार मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी अपने लॉन्च प्लान को अलग तरीके से सेट कर रही है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2026 में Apple का फोकस सभी मॉडल्स पर एक साथ नहीं होगा. कंपनी कुछ खास प्रीमियम डिवाइस को पहले लॉन्च कर सकती है. इस बदलाव का मतलब यह हो सकता है कि जो यूजर 'स्टैंडर्ड' मॉडल का इंतजार करते हैं, उन्हें पहले जैसा साल-दर-साल अपग्रेड नहीं मिलेगा. Apple पहले अपने महंगे और खास फीचर वाले मॉडल्स पर ध्यान देना चाहता है. इसमें नई डिजाइन, एडवांस AI फीचर और बेहतर हार्डवेयर जैसे बदलाव शामिल हो सकते हैं. 

क्यों लिया एप्पल ने यह चौंकाने वाला फैसला?
कंपनी के इस फैसले के पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही है. इस समय दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की कीमतों में भारी उछाल आया है. AI डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग के कारण चिप बनाने वाली कंपनियां एप्पल जैसे बड़े क्लाइंट्स को भी समय पर सप्लाई नहीं दे पा रही हैं. निकेई एशिया (Nikkei Asia) की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल इस शॉर्टेज की वजह से अपने रिसोर्सेज को सिर्फ प्रीमियम मॉडल्स पर फोकस करना चाहता है. इसके साथ 2026 कंपनी के लिए वह साल हो सकता है जब एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन (iPhone Fold) दुनिया के सामने पेश कर सकता है. इस नए और खास डिवाइस को बनाने में एप्पल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है. इसीलिए कंपनी ने सस्ते या बेस मॉडल्स को कुछ समय के लिए पीछे कर रखा है. 

2026 में कौन से आईफोन लॉन्च होंगे?
अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में कोई आईफोन नहीं आएगा, तो आप गलत हैं. एप्पल अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है. 2026 के लॉन्च इवेंट में हमें कंपनी के कई मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं. इसमें Phone 18 Pro और Pro Max मॉडल्स समय पर आ सकता है. वहीं iPhone Fold भी आपको 2026 में दिख सकता है. iPhone 17 Air को कंपनी देरी से लॉन्च कर सकती है. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

