Apple मंगल में मचाएगा दंगल! इस दिन लॉन्च होने जा रहा सबसे सस्ता 5G iPhone, जानिए सारी Details

नई दिल्ली. Apple Spring Event 2022: ऐप्पल (Apple) ने अपने 8 मार्च के स्प्रिंग इवेंट (Apple Spring Event) के लिए बुधवार को इंविटेशन भेजा, जो अपने लॉन्च कैलेंडर में पहले बिग-टिकट डे में से एक था. डिजिटल इवेंट, जो भारतीय समय अनुसार रात 10:30 से शुरू होगा और इसकी टैगलाइन "पीक परफॉर्मेंस" है. टैगलाइन संभवतः एक संकेत है कि हम एक 5G iPhone SE देखेंगे. स्मार्टफोन की नई किफायती रेंज Apple iPhone SE दूसरी पीढ़ी के स्मार्टफोन को सफल बनाएगी जो ए13 बायोनिक प्रोसेसर द्वारा संचालित है.

तीसरी पीढ़ी के Apple iPhone SE के अलावा, टेक दिग्गज के लॉन्च इवेंट के दौरान कुछ अन्य उत्पादों को भी लॉन्च करने की उम्मीद है. उत्पादों की सूची में एक किफायती iPad Air शामिल हो सकता है. Apple के SVP मार्केटिंग, ग्रेग जोस्वियाक ने लॉन्च की तारीख की घोषणा की. "पीक परफॉर्मेंस" उन्होंने ट्वीट के कैप्शन में लिखा है जो प्रतिष्ठित Apple लोगो के एक वीडियो को फोकस में संलग्न करता है.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2022