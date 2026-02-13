भारत में खुलेगा Apple का छठा स्टोर, अनोखे डिजाइन और गजब के फीचर्स के साथ इस दिन होगी ओपनिंग, जानिए डिटेल्स

Advertisement
Mumbai Apple Store Opening: मुंबईकरों के लिए बड़ी खबर है. दिग्गज टेक कंपनी Apple अब बोरीवली में अपना नया स्टोर खोलने जा रही है. यह स्टोर 26 फरवरी को दोपहर 1 बजे आम ग्राहकों के लिए खुल जाएगा. यह भारत में कंपनी का छठा और मुंबई में दूसरा स्टोर होने वाला है. इससे पहले मुंबई में एक और स्टोर शुरू किया जा चुका है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:45 AM IST
Mumbai Apple Store Opening: देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी के नाम से जानी जाने वाली मुंबई में रहने वाले एप्पल लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं. टेक वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी एप्पल (Apple) भारत में अपना छठा और मुंबई का दूसरा ऑफिशियल रिटेल स्टोर खोलने जा रही है. इसका नाम होगा 'Apple Borivali' रखा गया है. अगर आप भी iphone या मैकबुक के दीवाने हैं, तो डायरी में 26 फरवरी की तारीख मार्क कर लीजिए. क्योंकि इसी दिन दोपहर 1 बजे इस शानदार स्टोर के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलने वाले हैं.

मोरपंखी डिजाइन और खास पहचान
एप्पल बोरिवली का लुक बेहद खास होने वाला है. इसके बैरिकेड (पर्दे) से जो झलक मिली है, वह पीकॉक यानी मोरपंखी थीम से प्रेरित है. यह वही विजुअल आइडेंटिटी है जिसे एप्पल ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु के हेब्बल और पुणे के कोरेगांव पार्क स्टोर की ओपनिंग के दौरान पेश किया था. हाल ही में नोएडा स्टोर में भी यही थीम दिखी थी. एप्पल के इस डिजाइन को कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी का प्रतीक माना जाता है. आपको बता दें कि भारत में कंपनी का पहला स्टोर मुंबई के BKC में खुला था, इसके बाद दिल्ली में खुला. अब कंपनी मुंबई में अपना दूसरा स्टोर खोलने जा रही है.

बोरिवली ही क्यों?
मुंबई का बोरिवली इलाका तेजी से स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेज का हब बनता जा रहा है. एप्पल का नया स्टोर न सिर्फ आम ग्राहकों के लिए होगा, बल्कि यहां स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए भी खास सुविधाएं होंगी. यहां की डेडिकेटेड बिजनेस टीम व्यापारियों और इंटरप्रेन्योर के काम को एप्पल इकोसिस्टम के जरिए आसान बनाने में मदद करेगी. 

स्टोर में क्या होगा खास?
एप्पल बोरिवली में आपको गैजेट्स के साथ पूरे Apple इकोसिस्टम का मजा मिलेगा. यहां ग्राहकों को एप्पल के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे iPhone, iPad, Mac और Apple Watch को करीब से देखने और खरीदने का मौका मिलेगा. एप्पल के इस स्टोर में रोजाना फ्री सेशन्स भी होंगे. एप्पल के क्रिएटिंग स्पेशलिस्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने डिवाइस का इस्तेमाल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक बनाने के लिए और बेहतर तरीके से कर सकते हैं. इसके साथ अगर आपके आईफोन में कोई समस्या है या आप एंड्रॉइड से आईओएस पर स्विच करना चाहते हैं, तो यहां के जीनियस और स्पेशलिस्ट्स इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे. 

शॉपिंग का नया अंदाज
एप्पल ने भारत में अपने ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कई सेवाएं ऐड की है. यह सभी आपको बोरिवली स्टोर में भी मिलेंगी. इस स्टोर में आप अपना पुराना फोन देकर नए आईफोन पर शानदार डिस्काउंट ले सकते हैं. इसके साथ नया डिवाइस लेने के बाद उसे सेट करने और डेटा ट्रांसफर करने में एप्पल की टीम आपकी मदद करेगी. इस स्टोर से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं.

मुंबई की धुन पर झूमिए
स्टोर की ओपनिंग से पहले एप्पल ने मुंबईकरों को एक खास तोहफा भी दिया है. आप एप्पल बोरिवली की वेबसाइट से एक्सक्लूसिव वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ मुंबई की आवाजों और कल्चर से प्रेरित एक खास Apple Music Playlist भी तैयार की गई है, जिसे आप अभी से एन्जॉय कर सकते हैं.

