मिसाइल अटैक के डर से कांपा Apple! UAE के अपने सभी 5 स्टोर और ऑफिस किए बंद

Middle East Crisis: Apple ने शनिवार दोपहर 3 बजे से UAE में अपने सभी 5 रिटेल स्टोर और कॉर्पोरेट ऑफिस बंद कर दिए हैं. दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, यास मॉल (अबू धाबी), अल मारिया आइलैंड और अल जिमी मॉल (अल ऐन). मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच UAE के मानव संसाधन मंत्रालय ने निजी कंपनियों को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए 'रिमोट वर्किंग' की सलाह दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:47 AM IST
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब बड़ी टेक कंपनियों पर भी दिखने लगा है. Apple ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस और पांच रिटेल स्टोर अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं. यह फैसला वीकेंड के दौरान क्षेत्रीय हालात अचानक बिगड़ने के बाद लिया गया. कंपनी ने शनिवार, 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे से अपने कई प्रमुख स्टोर बंद कर दिए. यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

किन-किन शहरों में बंद हुए स्टोर?
इस अस्थायी बंदी का असर अबू धाबी, दुबई और अल ऐन जैसे प्रमुख शहरों में देखने को मिला है. अबू धाबी में Apple Al Maryah Island और Apple Yas Mall स्टोर बंद किए गए हैं. दुबई में Apple Dubai Mall और Apple Mall of the Emirates को अस्थायी रूप से शटडाउन किया गया है. वहीं अल ऐन में Apple Al Jimi Mall भी बंद है. ये सभी स्टोर UAE के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय मॉल्स में स्थित हैं, इसलिए इनका बंद होना बड़े स्तर पर असर डाल सकता है.

सरकार की एडवाइजरी के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद लिया गया. मंत्रालय ने निजी कंपनियों को सलाह दी है कि वे खुले स्थानों में कर्मचारियों की मौजूदगी कम करें और जहां संभव हो, रिमोट वर्क अपनाएं. सरकार की यह एडवाइजरी एहतियाती कदम के तौर पर जारी की गई है. फिलहाल इसे तीन दिन, यानी 1 मार्च से 3 मार्च तक लागू रखने की सिफारिश की गई है. हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हालात के अनुसार समयसीमा बदली जा सकती है.

Apple ने क्या कहा?
अब तक Apple की ओर से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है. कंपनी ने सिर्फ इतना किया है कि सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अस्थायी रूप से अपने ऑफिस और स्टोर बंद कर दिए हैं. यह कदम दिखाता है कि क्षेत्र में काम कर रही बड़ी कंपनियां मौजूदा हालात को गंभीरता से ले रही हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Middle East crisisApple UAE stores closedApple Dubai Mall closed

