Apple ने भारत में किराए पर ली ये जगह, देगा 1000 करोड़ रुपये, iPhone 17 की लॉन्चिंग से पहले खेला बड़ा दांव?
Apple ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं. इस कड़ी में अब कंपनी ने यहां अपना नया ऑफिस बनाने के लिए एक जगह को किराए पर लिया है, जिसके लिए Apple 1000 करोड़ रुपये देगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:45 PM IST
Apple पिछले कुछ वक्त से भारत को अपना नया हब बनाने की तैयारी में जुटा है. इस कड़ी में देशभर के कई शहरों में अपने स्टोर खोलने के बाद अब कंपनी ने बेंगलुरु में एक नया ऑफिस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए Apple India ने लगभग 2.7 लाख वर्ग फीट जगह किराए पर ली है. बताया जा रहा है कि कंपनी ने इस जगह को पूरे 10 सालों के लिए लीज पर लिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple को इस ऑफिस के लिए हर महीने करीब 6.3 करोड़ रुपये किराया देना होगा. यानी अगले दस सालों में कंपनी इस जगह के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.

120 महीनों के लिए लीज पर ली जगह
Propstack की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने Embassy Group नाम की प्रॉपर्टी कंपनी से एक बड़ी बिल्डिंग की कई मंजिलें किराए पर ली हैं, जिसमें कार पार्किंग की जगह भी शामिल है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये डील 3 अप्रैल, 2025 को साइन की गई थी और इसके तहत Apple ने पूरे 10 साल यानी 120 महीनों के लिए ये जगह लीज पर ले ली है.

सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे चुकी है कंपनी
Propstack ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच की है, जिससे पता चला है कि Apple अगले 10 सालों में अपने नए ऑफिस के लिए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगा. इसमें सिर्फ किराया ही नहीं, बल्कि पार्किंग और बिल्डिंग की मेनटेंस का खर्च भी शामिल है. Apple ने Embassy Zenith नाम की बिल्डिंग में 5वीं से लेकर 13वीं मंजिल तक की जगह किराए पर ली है. इसके लिए कंपनी ने पहले से ही करीब 31 करोड़ 57 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दी है.

Airtel के यूजर्स के लिए बड़ा धमाका, कंपनी FREE दे रही Apple की ये सर्विस!

हर साल होगी किराए में बढ़त
खबरों के मुताबिक, किराए की दर हर साल थोड़ी-थोड़ी बढ़ेगी, जिसमें लगभग 4.5% की बढ़ोतरी होगी. शुरुआत में कंपनी को हर वर्ग फुट के लिए 235 रुपये देने होंगे, लेकिन साल दर साल बढ़ते हुए ये रकम काफी ज्यादा हो जाएगी. इसी वजह से कुल मिलाकर अगले दस साल में Apple का खर्च 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचने वाला है.

क्या Google Location की वजह से रिजेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम?

Apple बनी भारत से फोन बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी
Apple अब भारत से मोबाइल फोन बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. साल 2024-25 में कंपनी ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के iPhone निर्यात किए गए हैं. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि जब इस बारे में Apple से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया. सबसे मजेदार बात ये है कि Apple की ग्रोथ भारत में कम नहीं, बल्कि और तेज होती जा रही है.

