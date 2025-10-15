Something Powerful is Coming! iPhone 17 के बाद Apple ने जारी किया नया टीजर, फैंस बोले– ये तो M5 MacBook है

Apple ने एक नया टीजर पोस्ट कर टेक दुनिया में उत्साह फैला दिया है. कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग Greg Joswiak ने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में लिखा- “Something powerful is coming.” इस मैसेज के साथ एक MacBook Pro का एनिमेशन दिखाया गया, जिसने तुरंत ही लोगों में ये अटकलें शुरू कर दीं कि Apple अब अपना अगला M5 चिप वाला MacBook लॉन्च करने वाला है.

टीजर में छिपा है संकेत

Apple के टीजर में सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि कई हिंट्स छिपे हुए हैं. MacBook की आउटलाइन “V” शेप में दिखाई गई है, जो रोमन नंबर 5 का संकेत देती है- यानी M5 चिप. इसके अलावा Joswiak के कैप्शन में लगातार पाँच “M” अक्षर लिखे गए थे- जो फैंस के मुताबिक, आने वाले M5 चिप की सीधी ओर इशारा है. एनिमेशन में दिखने वाले डिवाइस में हल्का ब्लू टोन भी नजर आया, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी Sky Blue Finish वाला नया MacBook Pro पेश कर सकती है. यह वही रंग है जो पहले MacBook Air और iPhone Air में दिख चुका है.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

नए लॉन्च की तैयारियां तेज

कई रिपोर्ट्स के अनुसार Apple इस फॉल (सितंबर-अक्टूबर) सीजन में एक बड़ा हार्डवेयर अपडेट लाने की तैयारी में है.

Bloomberg समेत कई टेक वेबसाइट्स ने बताया है कि कंपनी जल्द ही लॉन्च कर सकती है-

• नया 14-inch MacBook Pro (M5 चिप के साथ)

• अपडेटेड iPad Pro

• और Vision Pro हेडसेट, जो इसी M5 चिप से पावर होगा.

शुरुआत में कंपनी M5 बेस मॉडल लॉन्च करेगी, जबकि M5 Pro और M5 Max वेरिएंट्स अगले साल तक आने की उम्मीद है.

डिजाइन नहीं, परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव

जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नया MacBook Pro पूरी तरह से नया डिजाइन लेकर आएगा- उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple फिलहाल MacBook का डिजाइन नहीं बदलेगा, बल्कि इस बार पूरा फोकस M5 चिप की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पर रहेगा. यह चिप न सिर्फ तेज होगी, बल्कि बैटरी बैकअप और हीट मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाएगी.

Apple के टीजर का मतलब हमेशा बड़ा लॉन्च

Apple अपने टीजर्स के जरिए अक्सर बड़े इवेंट्स की झलक देता है, और यह टीजर भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है. कंपनी के पास इस साल के अंत तक कई नए प्रोडक्ट्स लाइनअप में हैं- जिनमें MacBooks, iPads, और संभवतः Apple TV और HomePod mini के नए वर्जन भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी साल के आखिर में एक बड़ा इवेंट रखकर अपनी नई M5 सीरीज की झलक दिखा सकती है.

कब होगा लॉन्च?

हालांकि Apple ने अभी कोई डेट कन्फर्म नहीं की है, लेकिन Greg Joswiak का “कुछ पावरफुल आने वाला है” वाला बयान साफ़ संकेत देता है कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा. फिलहाल, दुनिया भर के फैंस की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर Apple का M5 MacBook Pro कब मार्केट में धमाल मचाने आएगा.