/Pentagon की काली सूची में दर्ज कंपनी पर आया Apple का दिल! जानिए क्यों टेक दिग्गज लेने जा रहा इतना बड़ा रिस्क

दुनिया की सबसे लोकप्रिय टेक कंपनी Apple को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. खबर है कि कंपनी अपने प्रीमियम डिवाइस जैसे iPhone और MacBook के लिए चीन की कंपनी ChangXin Memory Technologies (CXMT) के मेमोरी चिप्स का ट्रायल कर रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस चीनी कंपनी को अमेरिकी सरकार और पेंटागन ने अपनी मिलिट्री-लिंक्ड लिस्ट में शामिल किया हुआ है. दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत हो गई है. ऐसे में अपनी सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए टेक जायंट Apple अब विवादित चीनी चिप्स की जांच करने पर मजबूर हो गया है.
आजकल दुनिया भर में AI टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस वजह से ग्लोबल मार्केट में मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत पैदा हो गई है. चिप्स महंगे होने के कारण स्मार्टफोन और कंप्यूटर बनाने का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. Apple को अपने नए डिवाइसेस के निर्माण में कंपोनेंट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इसी सप्लाई शॉर्टेज से निपटने के लिए कंपनी चीन की CXMT कंपनी से चिप्स लेने का विकल्प तलाश रही है. अगर यह डील फाइनल होती है तो कंपनी को नया सप्लायर मिल जाएगा.
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने हाल ही में जून महीने में CXMT को अपनी संदिग्ध कंपनियों की लिस्ट में डाला था. अमेरिका का मानना है कि यह चीनी कंपनी सीधे या परोक्ष रूप से चीन की सेना के लिए काम करती है. हालांकि कंपनी पर पूरी तरह से बिजनेस बैन नहीं लगाया गया है. फिर भी इस फैसले के बाद अमेरिकी टेक कंपनियों पर इस चीनी सप्लायर के साथ काम करने को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं.
अमेरिकी एक्सपोर्ट-कंट्रोल कानूनों के तहत कोई भी अमेरिकन कंपनी CXMT को अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी या डिजाइन शेयर नहीं कर सकती. इसका मतलब यह है कि Apple इस चीनी कंपनी से अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड चिप्स नहीं बनवा सकता. Apple को CXMT के बाजार में पहले से मौजूद स्टैंडर्ड चिप्स ही खरीदने होंगे. रिपोर्ट की मानें तो इन साधारण चिप्स का इस्तेमाल करने के लिए Apple को अपने डिवाइसेस के अंदरूनी डिजाइन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं.
अमेरिका में CXMT को लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सांसद भी काफी नाराज दिख रहे हैं. हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई इस चीनी कंपनी के खिलाफ अमेरिकी संसद में जांच की मांग की जा रही है. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में चीनी चिप्स का इस्तेमाल बढ़ता है तो यह अमेरिकी मिलिट्री की सप्लाई चेन तक भी पहुंच सकते हैं. कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने तो इस कंपनी के विस्तार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक टिकिंग टाइम बम तक करार दे दिया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple ने अमेरिकी सरकार से CXMT के साथ काम करने के लिए मंजूरी मांगी है. कंपनी विशेष रूप से चीन के घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले डिवाइसेस के लिए यह डील करना चाहती है. हालांकि CXMT के पास इस साल उत्पादन की सीमित क्षमता बची है. इसके अलावा उनकी टेक्नोलॉजी भी ग्लोबल मार्केट की बड़ी चिप कंपनियों से थोड़ी पीछे मानी जाती है. अब देखना यह होगा कि ट्रम्प प्रशासन Apple को इस विवादित चीनी कंपनी से डील करने की अनुमति देता है या नहीं.