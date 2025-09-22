iPhone Air की मजबूती पर उठे सवाल! Bend test में टिका रहा या टूटा गया फोन? पॉपुलर YouTuber ने खोल दी पोल
iPhone Air की मजबूती पर उठे सवाल! Bend test में टिका रहा या टूटा गया फोन? पॉपुलर YouTuber ने खोल दी पोल

iPhone Air Durability Check: हाल ही में एप्पल ने iPhone 17 सीरीज के साथ नया iPhone Air लॉन्च किया है. जिसे कंपनी ने बेहद स्लिम और ड्यूरेबल बताया है. यूट्यूबर  JerryRigEverything ने इस डिवाइस को टेस्ट किया है, जिसमें चौंका देने वाला खुलासा हुआ है. चलिए जानते हैं यह फोन मजबूती में पास हुआ या नहीं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:07 PM IST
iPhone Air की मजबूती पर उठे सवाल! Bend test में टिका रहा या टूटा गया फोन? पॉपुलर YouTuber ने खोल दी पोल

Apple’s Thinnest iPhone Yet: Apple ने हाल ही में आईफोन 17 सीरीज को मार्केट में पेश किया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपना अब तक का सबसे पतला iPhone Air भी लॉन्च किया है. एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट में कहा था कि iPhone Air बेहद ड्यूरेबल फोन है. इस बड़े ऐलान के बाद से हर किसी को यह जानने में दिलचस्पी  है कि क्या रियल में एप्पल का आईफोन एयर सबसे स्लिम होने के साथ ड्यूरेबल भी है या नहीं?

यह भी पढ़े: iPhone 17 के बाद अब OnePlus मचाएगा धमाल! ला रहा झटपट फुल चार्ज होने वाला Smartphone, Leak हुई डिजाइन

iPhone Air का नया डिजाइन

iPhone Air मोटाई में 5.6mm स्लिम है और इसमें 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है. यह Corning Ceramic Shield 2 फ्रोटेक्शन के साथ पेश किया गया है. यह वेरिएंट पिछले मॉडल्स की तुलना में 3x ज्यादा स्क्रैच रजिस्टेंट मिलता है. 

पॉपुलर YouTuber ने की आईफोन एयर की टेस्टिंग
Apple के इस ऐलान के बाद फेमस यूट्यूबर JerryRigEverything ने iPhone Air का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया है, इन्हीं चीजों के लिए वे पॉपुलर है. इसमें हम आपको बताएंगे की आईफोन एयर जो कंपनी का सबसे स्लिम फोन है, टेस्टिंग के दौरान कितने समय तक टिक पाया.

क्या सच में मजबूत है iPhone Air?
iPhone Air की ड्यूरेबिलिटी जांच करने के लिए YouTuber ने इस डिवाइस की डिस्प्ले के सामने काफी समय तक लाइटर रखा था. आपको बता दें कि फोन की डिस्प्ले पर किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने आईफोन के बटन को स्क्रैच किया. फ्रंट कैमरा सेंसर और नीचे दिए गए स्पीकर ग्रिल को स्क्रैच से जांचा है. हालांकि फोन के टाइटेनियम फ्रेम में कुछ स्क्रैच देखने को मिले हैं. इससे क्लियर होता है कि iPhone Air में आसानी से स्क्रैच तो नहीं लग सकते हैं. 

यह भी पढ़े: Samsung का लाखों का फोन मिलेगा हजारों में! Flipkart और Amazon में कौन दे रहा सबसे बेस्ट ऑफर? यहां करें चेक

क्या iPhone Air मुड़ जाएगा?

JerryRigEverything ने कुछ दिनों पहले लॉन्च हुए iPhone Air को हाथों से बेंड करने का ट्राय किया लेकिन वे ऐसा करने में नाकामयाब हो गए. Apple ने साल 2014 में iPhone 6 और iPhone 6 Plus को काफी स्लिम डिजाइन के साथ लॉन्च किया था, जो जेब में रखने से ही मुड़ जाते थे. लेकिन लेटेस्ट iPhone Air सबसे अलग है. 

इस शानदार फोन को बेंड करने के लिए लगभग 130 पाउंड तक का प्रेशर लगाना पड़ा. जिससे साफ होता है कि iPhone Air डिजाइन के मामले में Apple का सबसे स्लिम फोन होने के साथ-साथ ड्यूरेबिलिटी में भी काफी दमदार है. 

Mumtaj Pathan

