Apple के iPhone Air को पूरी सीरीज से अलग बनाती हैं ये चीजें, फीचर्स जीत लेंगे दिल, जानें कितनी है कीमत

Apple का लॉन्च इवेंट Awe Dropping काफी धमाकेदार रहा है. इस दौरान कंपनी ने अपना मोस्ट अवेटेड मॉडल iPhone 17 लॉन्च करने के साथ-साथ तीन स्मार्टवॉच और एयरपॉड्स भी लॉन्च किए हैं. Apple ने इस इवेंट में चार नए iPhone मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें कंपनी ने पहली बार लाइनअप में नया iPhone Air मॉडल रखा है, जिसे इस इवेंट का हीरो डिवाइस कहा गया. Apple का ये नया डिवाइस थिन बॉडी की वजह से काफी चर्चा में है. इसमें पावरफुल ऑल-डे-बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा फीचर्स दिए गए हैं.

iPhone Air क्यों है स्पेशल

Apple के सभी iPhone 17 मॉडल्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा iPhone Air को लेकर बनी हुई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्यों ये मॉडल इतना स्पेशल है और भारत में इसकी कितनी कीमत तय की गई है. इसके अलावा फोन कब से मार्केट में बिक्री के लिए तैयार होगा.

जानें हर वेरिएंट की कीमत

Apple ने अपने इस iPhone Air को तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है. इसका बेस वेरिएंट ही 256GB के साथ आया हैस जिसकी कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है. वहीं, दूसरा वेरिएंट 512GB का है. इससकी कीमत 1,39,900 रुपये तय हुई है, जबकि तीसरा वेरिएंट 1TB स्टोरेज के साथ आता है. कंपनी ने इसकी कीमत 1,59,900 रुपये रखी है.

Apple ने पेश एक्सेसरीज की रेंज

Apple ने अपने नए iPhone Air के साथ एक्सेसरीज की एक प्रीमियम रेंज भी पेश की है, जो न सिर्फ स्टाइल बढ़ाती हैं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाती हैं. इस लाइनअप में MagSafe बैटरी की कीमत 11,900 रुपये रखी गई है, जो वायरलेस चार्जिंग को आसान बनाती है. वहीं, MagSafe सपोर्ट वाला iPhone Air केस 4,900 रुपये में उपलब्ध है, जो सुरक्षा के साथ-साथ मैग्नेटिक अटैचमेंट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा 3,900 रुपये का iPhone Air बंपर और 5,900 रुपय का क्रॉसबॉडी स्ट्रैप भी लॉन्च किया गया है, जो फोन को कैरी करने के तरीके को नया अंदाज देता है. Apple ने एक नया 40W Dynamic Power Adapter भी पेश किया है, जो 60W तक की पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है और इसकी कीमत 3,900 रुपये रखी गई है.

कब से शुरू होगी बिक्री

iPhone Air खरीदने के लिए अगर आप बेहद एक्साइटेड हैं तो इसके लिए आपको अब लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. यह स्लिम फोन 19 सितंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

जानें फीचर्स

डिजाइन:

Apple ने अपने अब तक के सबसे पतले iPhone को पेश कर टेक्नोलॉजी और डिजाइन का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. इस फोन मोटाई सिर्फ 5.6mm है. बेहद स्लीक और हल्का होने की वजह से इस फोन को हाथ में पकड़ने में ही प्रीमियम फील आता है. इसकी बॉडी ग्रेड 5 टाइटेनियम से बनी है, जो न सिर्फ मजबूत है, बल्कि ग्लॉसी मिरर फिनिश के साथ देखने में भी शानदार लगती है. Apple ने इस बार डिजाइन के साथ फंक्शनैलिटी पर भी ध्यान दिया है. फोन में नया एक्शन बटन और कैमरा कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं.

डिस्प्ले:

iPhone Air की डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें तो इसमें 6.5-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया जा रहा है. फोन की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इसे एक अलग ही लीग में लाकर खड़ा करती है. इसमें 120Hz तक का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यूजर को स्मूद और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस देता है. स्क्रीन में ऑलवेज-ऑन फीचर भी मौजूद है, जिससे जरूरी जानकारी बिना स्क्रीन टच किए भी देखी जा सकती है. वहीं, अगर बात ब्राइटनेस की करें तो इसकी पीक ब्राइटनेस 3000nits तक जाती है, जो इसे धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देती है.

कैमरा:

iPhone Air में Apple ने कैमरे को भी एक अलग टच दिया है. फोन में 48MP फ्यूजन सिंगल रियर कैमरा सेंसर दिया गया है. यह ऑप्टिकल क्वालिटी 2X टेलीफोटो जूम को सपोर्ट करता है. इसके अलावा सेल्फी के लिए इसमें 18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है. यह फोन 4K60 fps, Dolby Vision, Action मोड और कई कैमरा फीचर्स के साथ मिलेगा.

चिपसेट:

Apple ने iPhone Air को अपनी अब तक की सबसे एडवांस चिप- A19 Pro के साथ लॉन्च किया है, जो परफॉर्मेंस के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट करता है. इस प्रोसेसर में 6-कोर CPU और 5-कोर GPU का कॉम्बिनेशन है, जो मल्टीटास्किंग से लेकर हाई-एंड गेमिंग तक सब कुछ स्मूद और फास्ट बनाता है. इसके अलावा Apple ने इसमें N1 और C1X चिप्स का भी सपोर्ट दिया है, जो डिवाइस की AI प्रोसेसिंग और कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाते हैं.

बैटरी लाइफ:

Apple ने iPhone Air की बैटरी को लेकर भरोसेमंद परफॉर्मेंस का दावा किया है. कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने के बाद यह डिवाइस पूरे दिन चलता है. इतना ही नहीं, इसमें Adaptive Power Mode भी दिया गया है, जो iOS 26 के साथ मिलकर यूजर्स की एक्टिविटी के हिसाब से बैटरी की खपत को स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है.