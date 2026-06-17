Apple हमेशा से ही दुनिया को अपने अनोखे गैजेट्स से चौंकाता आया है. लेकिन इस बार एप्पल जो करने जा रहा है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल साल 2027 के आखिर में एक ऐसा लाइनअप लाने की तैयारी कर रहा है जो स्मार्टफोन और वियरेबल्स की पूरी परिभाषा को बदल देगा. इस लाइनअप का सबसे अनोखा प्रोडक्ट होगा- कैमरे से लैस AirPods. जी हां, आपके कानों में लगने वाले ईयरबड्स में अब कैमरे लगे होंगे.
इसके साथ ही एप्पल अपने फैंस के लिए दूसरा फोल्डेबल आईफोन और एक बेहद खास एनिवर्सरी आईफोन भी पेश करेगा. लेकिन आखिर ईयरबड्स में कैमरे की क्या जरूरत पड़ गई? क्या यह हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं एप्पल के इस सीक्रेट प्लान का पूरा सच.
ब्लूमबर्ग के टेक एक्सपर्ट मार्क गुरमन के अनुसार, एप्पल इन नए AirPods को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इर्द-गिर्द तैयार कर रहा है. सबसे जरूरी बात यह है कि इन एयरपॉड्स के स्टेम्स (डंडियों) में जो कैमरे लगे होंगे, उनका इस्तेमाल फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा. इसके बजाय, ये कैमरे आपके आस-पास के माहौल को लाइव देखने और समझने का काम करेंगे. यह विजुअल डेटा सीधे एप्पल के वॉइस असिस्टेंट 'Siri' को भेजा जाएगा, जिससे सिरी यह समझ सके कि आप इस समय क्या देख रहे हैं.
यह तकनीक एप्पल के मौजूदा 'विजुअल इंटेलिजेंस' फीचर का ही अगला और एडवांस रूप है. मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी अनजान इमारत या चीज को देखते हैं, तो आपके एयरपॉड्स का कैमरा उसे स्कैन कर लेगा. इसके बाद आप सिरी से सीधे पूछ सकते हैं कि "मैं इस वक्त क्या देख रहा हूं?" और सिरी आपको तुरंत उसका सटीक जवाब दे देगा. यह पैदल चलते समय बेहतर नेविगेशन और आपके आस-पास की चीजों के आधार पर जरूरी रिमाइंडर्स देने में भी मदद करेगा.
जब भी बात कैमरे की आती है, तो प्राइवेसी को लेकर डर होना लाजिमी है. एप्पल ने इस चिंता को दूर करने के लिए इन एयरपॉड्स में एक खास विजिबल इंडिकेटर लाइट देने का फैसला किया है. जब भी ईयरबड्स का कैमरा एक्टिव होगा या कोई डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा रहा होगा, तो यह लाइट जल उठेगी ताकि यूजर और सामने वाले को पता चल सके कि कैमरा ऑन है. इसका लुक काफी हद तक मौजूदा AirPods Pro जैसा ही होने वाला है.
पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एप्पल इन जादुई ईयरबड्स को 2026 में ही लॉन्च कर देगा. लेकिन एआई (AI) डेवलपमेंट और विजुअल इंटेलिजेंस मॉडल्स को पूरी तरह सटीक बनाने में आ रही दिक्कतों की वजह से एप्पल को और वक्त चाहिए था, इसलिए अब इसे 2027 तक टाल दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि अभी जहां कंपनी iOS 27 की तैयारी कर रही है, वहीं इन एयरपॉड्स की इंटरनल टेस्टिंग सीधे iOS 28 के साथ की जा रही है.
2027 में एप्पल सिर्फ ईयरपॉड्स ही नहीं, बल्कि अपनी 20वीं वर्षगांठ के मौके पर एक खास 'Anniversary iPhone' भी लाएगा. इस फोन में कर्व्ड ग्लास होगा जो साइड्स तक फैला होगा और स्क्रीन बिल्कुल बेजल-लेस (Edge-to-Edge) होगी. इसके साथ ही कंपनी अपना दूसरा फोल्डेबल आईफोन भी पेश करेगी, जो यह दिखाता है कि एप्पल फोल्डेबल मार्केट में लंबे समय तक टिकने की तैयारी कर चुका है. इतना ही नहीं, एप्पल स्मार्ट ग्लासेस (Smart Glasses) पर भी काम कर रहा है जो भविष्य में इन एयरपॉड्स के साथ मिलकर एक बेहतरीन एआई इकोसिस्टम तैयार करेंगे.