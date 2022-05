Apple ने यूजर्स को दिया जोरदार झटका! बिना पूछे कट जाएंगे इस चीज के पैसे

Apple to Auto Renew Subscription without info even after Price Hike: अगर आप ऐप्पल (Apple) के स्मार्टफोन, iPhone का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके घर में ऐप्पल का कोई भी डिवाइस है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. ऐप्पल के नए फीचर से आपके पैसे आपसे बिना पूछे ही काट लिए जाएंगे. आइए जानते हैं कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐप्पल किस बात के पैसे काट रहा है और इसका आप क्या कर सकते हैं..

Apple बिना पूछे काट लेगा इस बात के पैसे

दरअसल, ऐप्पल (Apple) ने हाल ही में डिवेलपर्स को यह सूचना दी है कि वो एक नया सब्सक्रिप्शन फीचर लेकर आ रहा है. इस नए फीचर के तहत आपके सब्सक्रिप्शन (Auto-Renewal Subscription) का रिन्यूअल तब भी खुद ही हो जाएगा जब सब्सक्रिप्शन की कीमत भी बढ़ाई जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके किसी ऐप्पल सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ भी जाती है, तब भी उसका ऑटो-रिन्यूअल हो जाएगा.

ऐसे काम करेगा ये नया फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐप्पल का यह नया सब्सक्रिप्शन फीचर कुछ शर्तों के तहत काम करेगा. ऐप्पल बिना पूछे सब्सक्रिप्शन का ऑटो-रिन्यूअल तब ही करेगा जब प्लान की कीमत साल में सिर्फ एक बार बढ़ेगी. साथ ही, अगर सब्सक्रिप्शन के पिछले प्राइस और नए प्राइस में 50% से ज्यादा का अंतर होगा, तो ये फीचर लागू नहीं किया जा सकेगा. इतना ही नहीं, ऐप्पल को इस तरह के ऑटो-रिन्यूअल के लिए देश के कानून की भी इजाजत लेनी होगी.

अबतक होता आ रहा है ऐसा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अबतक ऐप्पल के किसी सब्सक्रिप्शन की कीमत अगर बधाई जाती है, तो ऐप्पल तब तक उसे ऑटो-रिन्यू नहीं करता है जब तक उसे यूजर की तरफ से मंजूरी नहीं मिल जाती है. अब, यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा और ऑटो-रिन्यूअल के चक्कर में सब्सक्रिप्शन की बढ़ी हुई कीमत का भी भुगतान ऐसे ही हो जाएगा.

आपको बता दें कि अगर ये ऑटो-रिन्यूअल ऊपर दी गईं शर्तों के मुताबिक नहीं होता है तो यूजर्स चुन सकेंगे कि उन्हें बढ़ी कीमत पर सब्सक्रिप्शन चाहिए है या नहीं. अगर यूजर मना करता है, तो उससे अगले बिलिंग साइकिल में पैसे नहीं लिए जाएंगे.