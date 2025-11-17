iPhone का पूरा गेम बदलने जा रहा है Apple! Foldable, Curved Display और नए Pro Models की तैयारी शुरू

Apple अब iPhone के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है- सिर्फ डिजाइन या फीचर्स में नहीं, बल्कि लॉन्च टाइमलाइन तक बदलने वाली है. Bloomberg के Mark Gurman के अनुसार, Apple अगले तीन साल में iPhone को पूरी तरह नए ढांचे में ढालने जा रहा है. यह परिवर्तन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि पूरे iPhone बिजनेस मॉडल में होगा.

सफर की शुरुआत iPhone Air और iPhone 17 Pro से

यह ट्रांसफॉर्मेशन सितंबर 2025 में शुरू हुआ, जब Apple ने नया iPhone Air और री-डिजाइन किया हुआ iPhone 17 Pro लॉन्च किया. लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है. अगले साल यानी 2026 में Apple अपना पहला Foldable iPhone पेश करने वाला है- एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर Apple कई सालों से काम कर रहा है. जबकि 2027 में Apple एक बिल्कुल नया हाई-एंड iPhone लाएगा, जिसमें कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले और अंडर-स्क्रीन कैमरा होगा.

Apple अब एक साल में दो बार iPhone लॉन्च करेगा

2011 से Apple हर साल एक ही समय- फॉल सीजन- में नए iPhones लॉन्च करता आया है. यह शेड्यूल पहले तो फायदेमंद था, क्योंकि छुट्टियों के समय सेल बढ़ जाती थी. लेकिन धीरे-धीरे यह Apple के लिए बोझ बन गया. एक ही सीजन में सारे मॉडल लॉन्च करने से इंजीनियरिंग टीम पर दबाव बढ़ा, सप्लाई चेन पर भारी लोड पड़ा और पूरे साल में रेवेन्यू का संतुलन बिगड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अब Apple इसे बदल रहा है. 2026 से कंपनी टू-फेज लॉन्च साइकल अपनाएगी.

• फॉल 2026 में iPhone 18 Pro, Pro Max और Foldable iPhone लॉन्च होंगे.

• छह महीने बाद iPhone 18, iPhone 18e और नया iPhone Air पेश किया जाएगा.

इस बदलाव के बाद Apple हर साल 5–6 iPhone मॉडल लॉन्च कर सकेगा और किसी एक सीजन में भीड़ भी नहीं होगी.

iPhone Air का असली रोल – Foldable की तैयारी

iPhone Air को Apple ने बड़े सेल्स के लिए नहीं बनाया था. कंपनी को उम्मीद थी कि इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 6%–8% रहेगी, जो iPhone 16 Plus जैसी ही है. यह फोन एक तरह से Foldable iPhone की तैयारी है- इसके अंदर छोटी और पतली कंपोनेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो भविष्य के Foldable मॉडल में भी काम आएगी. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अगला Air मॉडल 2026 में नहीं आएगा, और Gurman की रिपोर्ट भी यही कहती है. अगला बड़ा अपग्रेड 2-nanometer चिप होगा, लेकिन यह 2027 या आगे देखने को मिलेगा.

Mac Pro नहीं, अब Mac Studio होगा भविष्य

Apple सिर्फ iPhone को ही नहीं बदल रहा, बल्कि Mac लाइनअप पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. Mac Pro, जिसे क्रिएटर्स का पसंदीदा माना जाता था, अब धीरे-धीरे साइडलाइन हो रहा है. Apple अब Mac Studio पर फोकस कर रहा है. Mac Pro को अगला बड़ा अपडेट तब मिलेगा जब M5 Ultra चिप आएगी- और संभावना है कि यह चिप सिर्फ Studio के लिए ही हो.

Tesla भी झुकी- आखिरकार आ रहा है Apple CarPlay

Elon Musk CarPlay को Tesla में जोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन अब बढ़ती EV प्रतियोगिता ने Tesla को मजबूर कर दिया है. अब Tesla CarPlay सपोर्ट देने जा रहा है- जो लाखों iPhone यूजर्स कई सालों से मांग रहे थे.

Apple के अंदर बड़ी लीडरशिप चेंज

Apple में लंबे समय तक COO रहे Jeff Williams ने आधिकारिक रूप से अपनी भूमिका से हटकर अपनी जिम्मेदारियाँ नई टीम को सौंप दी हैं. यह Apple की लीडरशिप में 2019 में Jony Ive के जाने के बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

Apple का भविष्य- पुराना नहीं, बिल्कुल नया

2026 से आने वाले Foldable iPhone, नए हाई-एंड मॉडल, बदला हुआ लॉन्च शेड्यूल और नई लीडरशिप बताती है कि Apple अपने भविष्य को नए सिरे से लिख रहा है. iPhone अभी भी Apple का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन उसके आसपास की हर रणनीति बदलने वाली है.