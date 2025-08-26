Trump का चिढ़ना अब पक्का है! खुलने जा रहा भारत में चौथा Apple स्टोर, Launch date भी आ गई सामने
Advertisement
trendingNow12896946
Hindi Newsटेक

Trump का चिढ़ना अब पक्का है! खुलने जा रहा भारत में चौथा Apple स्टोर, Launch date भी आ गई सामने

Apple Koregaon Park- 4 सितंबर को दोपहर 1 बजे (IST) लॉन्च करने जा रहा है. यह एप्पल का भारत में लगातार बढ़ता हुआ रिटेल नेटवर्क है, जो कंपनी की देश में मजबूत होती पकड़ को दिखाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump का चिढ़ना अब पक्का है! खुलने जा रहा भारत में चौथा Apple स्टोर, Launch date भी आ गई सामने

Apple Koregaon Park: भारत में iPhone और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. एप्पल ने ऐलान किया है कि वह अपना पहला पुणे रिटेल स्टोर- Apple Koregaon Park- 4 सितंबर को दोपहर 1 बजे (IST) लॉन्च करने जा रहा है. यह एप्पल का भारत में लगातार बढ़ता हुआ रिटेल नेटवर्क है, जो कंपनी की देश में मजबूत होती पकड़ को दिखाता है.

राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित स्टोर डिजाइन
पुणे के Koregaon Park स्टोर की बैरिकेड आज अनवील की गई, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित आर्टवर्क दिखाया गया. यह डिजाइन भारत की गौरव और रंगीन संस्कृति को दर्शाता है. यही थीम एप्पल ने हाल ही में अपने आने वाले बेंगलुरु स्टोर (Apple Hebbal) में भी अपनाई है. इस लॉन्च के साथ एप्पल के भारत में तीसरा और चौथा रिटेल आउटलेट खुलने जा रहे हैं.

क्या मिलेगा नए स्टोर में?
Apple Koregaon Park और Apple Hebbal स्टोर पर कस्टमर्स को मिलेगा-
 • पूरा Apple प्रोडक्ट लाइनअप देखने और खरीदने का मौका
 • नए फीचर्स को खुद टेस्ट करने का एक्सपीरियंस
 • Trained Specialists, Creatives, Geniuses और बिजनेस टीम्स की मदद
 • Today at Apple Sessions- फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट, कोडिंग और दूसरे क्रिएटिव वर्कशॉप्स का फ्री अनुभव

Add Zee News as a Preferred Source

डिजिटल-फर्स्ट सर्विसेस भी होंगी उपलब्ध
Apple अब अपनी डिजिटल-फर्स्ट सर्विसेज को भी इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है.
 • Shop with a Specialist over Video- वीडियो कॉल के जरिए प्रोडक्ट चुनने और खरीदने का पर्सनल गाइडेंस
 • नया Apple Store App- बेहतर पर्सनलाइजेशन और सिक्योर शॉपिंग एक्सपीरियंस

इससे कस्टमर्स को चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से स्मूद शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा.

लॉन्च से पहले स्पेशल सरप्राइज
स्टोर लॉन्च से पहले एप्पल ने खास तोहफे दिए हैं-
 • एक्सक्लूसिव वॉलपेपर
 • Apple Music प्लेलिस्ट- जो पुणे की धड़कनों और संगीत से प्रेरित है
 • स्टोर की डिटेल जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है

भारत में एप्पल का बढ़ता कदम
पुणे स्टोर का लॉन्च साफ दिखाता है कि एप्पल भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट के रूप में देख रहा है. रिटेल स्टोर्स और डिजिटल सर्विसेज के साथ एप्पल का इरादा भारत में लंबे समय तक बने रहने और यहां की अर्थव्यवस्था व यूजर्स पर बड़ा दांव खेलने का है.

FAQs

Q1. एप्पल का नया स्टोर कब और कहां खुल रहा है?
4 सितंबर को दोपहर 1 बजे, पुणे के Koregaon Park में.

Q2. इस स्टोर की खासियत क्या है?
इसका डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और यहां कस्टमर्स को पूरी Apple लाइनअप और Today at Apple वर्कशॉप्स मिलेंगे.

Q3. क्या बेंगलुरु में भी नया एप्पल स्टोर खुल रहा है?
हां, पुणे और बेंगलुरु- दोनों जगह नए स्टोर्स खुलेंगे.

Q4. डिजिटल सर्विसेस में क्या नया मिलेगा?
वीडियो कॉल पर शॉपिंग गाइडेंस और नया Apple Store App बेहतर पर्सनलाइजेशन देगा.

Q5. क्या लॉन्च से पहले कुछ स्पेशल कंटेंट जारी किया गया है?
हां, Apple ने वॉलपेपर और Pune-इंस्पायर्ड म्यूजिक प्लेलिस्ट रिलीज की है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Apple Pune Store

Trending news

'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
;