Trump का चिढ़ना अब पक्का है! खुलने जा रहा भारत में चौथा Apple स्टोर, Launch date भी आ गई सामने

Apple Koregaon Park: भारत में iPhone और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. एप्पल ने ऐलान किया है कि वह अपना पहला पुणे रिटेल स्टोर- Apple Koregaon Park- 4 सितंबर को दोपहर 1 बजे (IST) लॉन्च करने जा रहा है. यह एप्पल का भारत में लगातार बढ़ता हुआ रिटेल नेटवर्क है, जो कंपनी की देश में मजबूत होती पकड़ को दिखाता है.

राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित स्टोर डिजाइन

पुणे के Koregaon Park स्टोर की बैरिकेड आज अनवील की गई, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित आर्टवर्क दिखाया गया. यह डिजाइन भारत की गौरव और रंगीन संस्कृति को दर्शाता है. यही थीम एप्पल ने हाल ही में अपने आने वाले बेंगलुरु स्टोर (Apple Hebbal) में भी अपनाई है. इस लॉन्च के साथ एप्पल के भारत में तीसरा और चौथा रिटेल आउटलेट खुलने जा रहे हैं.

क्या मिलेगा नए स्टोर में?

Apple Koregaon Park और Apple Hebbal स्टोर पर कस्टमर्स को मिलेगा-

• पूरा Apple प्रोडक्ट लाइनअप देखने और खरीदने का मौका

• नए फीचर्स को खुद टेस्ट करने का एक्सपीरियंस

• Trained Specialists, Creatives, Geniuses और बिजनेस टीम्स की मदद

• Today at Apple Sessions- फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट, कोडिंग और दूसरे क्रिएटिव वर्कशॉप्स का फ्री अनुभव

डिजिटल-फर्स्ट सर्विसेस भी होंगी उपलब्ध

Apple अब अपनी डिजिटल-फर्स्ट सर्विसेज को भी इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है.

• Shop with a Specialist over Video- वीडियो कॉल के जरिए प्रोडक्ट चुनने और खरीदने का पर्सनल गाइडेंस

• नया Apple Store App- बेहतर पर्सनलाइजेशन और सिक्योर शॉपिंग एक्सपीरियंस

इससे कस्टमर्स को चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से स्मूद शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा.

लॉन्च से पहले स्पेशल सरप्राइज

स्टोर लॉन्च से पहले एप्पल ने खास तोहफे दिए हैं-

• एक्सक्लूसिव वॉलपेपर

• Apple Music प्लेलिस्ट- जो पुणे की धड़कनों और संगीत से प्रेरित है

• स्टोर की डिटेल जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है

भारत में एप्पल का बढ़ता कदम

पुणे स्टोर का लॉन्च साफ दिखाता है कि एप्पल भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट के रूप में देख रहा है. रिटेल स्टोर्स और डिजिटल सर्विसेज के साथ एप्पल का इरादा भारत में लंबे समय तक बने रहने और यहां की अर्थव्यवस्था व यूजर्स पर बड़ा दांव खेलने का है.

FAQs

Q1. एप्पल का नया स्टोर कब और कहां खुल रहा है?

4 सितंबर को दोपहर 1 बजे, पुणे के Koregaon Park में.

Q2. इस स्टोर की खासियत क्या है?

इसका डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और यहां कस्टमर्स को पूरी Apple लाइनअप और Today at Apple वर्कशॉप्स मिलेंगे.

Q3. क्या बेंगलुरु में भी नया एप्पल स्टोर खुल रहा है?

हां, पुणे और बेंगलुरु- दोनों जगह नए स्टोर्स खुलेंगे.

Q4. डिजिटल सर्विसेस में क्या नया मिलेगा?

वीडियो कॉल पर शॉपिंग गाइडेंस और नया Apple Store App बेहतर पर्सनलाइजेशन देगा.

Q5. क्या लॉन्च से पहले कुछ स्पेशल कंटेंट जारी किया गया है?

हां, Apple ने वॉलपेपर और Pune-इंस्पायर्ड म्यूजिक प्लेलिस्ट रिलीज की है.