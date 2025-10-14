Advertisement
trendingNow12960800
Hindi Newsटेक

Apple ने दिया सबसे बड़ा सरप्राइज! Apple TV+ हुआ खत्म! कंपनी ने दिया नया नाम, जानिए क्यों बदली पहचान

Apple ने यह घोषणा बहुत चुपचाप की- कंपनी ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट “F1 The Movie” की रिलीज डेट 12 दिसंबर 2025 बताते हुए प्रेस रिलीज के आख़िरी हिस्से में बस एक लाइन में नाम बदलने की जानकारी दी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple ने दिया सबसे बड़ा सरप्राइज! Apple TV+ हुआ खत्म! कंपनी ने दिया नया नाम, जानिए क्यों बदली पहचान

Apple ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Apple TV+ का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है. अब यह सर्विस सिर्फ “Apple TV” के नाम से जानी जाएगी. कंपनी ने इसे अपनी “vibrant new identity” यानी नई और आकर्षक पहचान बताया है. दिलचस्प बात यह है कि Apple ने यह घोषणा बहुत चुपचाप की- कंपनी ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट “F1 The Movie” की रिलीज डेट 12 दिसंबर 2025 बताते हुए प्रेस रिलीज के आख़िरी हिस्से में बस एक लाइन में नाम बदलने की जानकारी दी.

2019 में हुई थी शुरुआत
Apple TV+ को नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था. यह प्लेटफॉर्म “The Morning Show” जैसी बड़ी सीरीज के साथ शुरू हुआ था, जिसमें हॉलीवुड के नामी सितारे नजर आए थे. पिछले छह सालों में इस प्लेटफॉर्म ने सैकड़ों अवॉर्ड्स जीते हैं और अब तक यह Apple की एंटरटेनमेंट स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा रहा है. यह पहली बार है जब लॉन्च के बाद Apple ने अपने इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदला है.

अभी भी वेबसाइट पर दिख रहा है पुराना लोगो
हालांकि, अभी तक Apple की वेबसाइट और ऐप्स पर Apple TV+ का पुराना लोगो ही दिखाई दे रहा है. कंपनी ने यह नहीं बताया है कि नया नाम और लोगो कब तक पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा या इसके विजुअल्स (डिजाइन) में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि Apple आने वाले हफ्तों में अपने ऐप्स और टीवी इंटरफेस में यह अपडेट धीरे-धीरे लागू करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नाम से बढ़ी कन्फ्यूजन
यह नाम बदलने का फैसला जहां एक तरफ नई पहचान की तरफ इशारा करता है, वहीं इससे कन्फ्यूजन भी बढ़ गई है. दरअसल, “Apple TV” नाम पहले से ही कंपनी के टीवी सेट-टॉप बॉक्स डिवाइस और उसके ऐप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. अब कंपनी के पास एक ही नाम से तीन अलग-अलग प्रोडक्ट्स हो गए हैं-
1. Apple TV (हार्डवेयर डिवाइस)
2. Apple TV (ऐप)
3. Apple TV (स्ट्रीमिंग सर्विस)
इससे यूजर्स के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि “Apple TV” आखिर किस प्रोडक्ट की बात कर रहा है.

बढ़ी कीमत, लेकिन कोई एड नहीं
Apple ने अगस्त 2025 में अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की कीमत 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाई थी. अब इसकी नई कीमत $12.99 प्रति माह है. इसके बावजूद Apple TV अब भी एकमात्र ऐसा बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर एड (विज्ञापन) शामिल नहीं किए हैं. हालांकि, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple भविष्य में Netflix और Disney+ की तरह एड-आधारित प्लान भी ला सकता है ताकि ज्यादा यूजर्स को आकर्षित किया जा सके.

जीते सैकड़ों अवॉर्ड्स, मिला ऑस्कर तक
Apple TV के ओरिजिनल कंटेंट ने अब तक 553 अवॉर्ड्स जीते हैं और 2,562 बार नॉमिनेट हुआ है. इनमें से कई शो जैसे “Ted Lasso”, “Severance”, और “The Studio” को Emmy Awards मिले हैं. यह प्लेटफॉर्म तब सुर्खियों में आया जब इसकी फिल्म “CODA” ने ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर अवॉर्ड जीता था — जो किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ऐतिहासिक जीत थी.

Apple की नई स्ट्रैटेजी
Apple के इस रिब्रांडिंग फैसले को कंपनी की नई मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है. ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अब अपने “Apple TV” को एक यूनिफाइड एंटरटेनमेंट ब्रांड के रूप में पेश करना चाहती है, जिसमें हार्डवेयर, ऐप्स और स्ट्रीमिंग कंटेंट सब कुछ एक ही पहचान के तहत आए. यह कदम बताता है कि Apple अब अपने प्रोडक्ट्स के बीच की सीमाओं को धीरे-धीरे खत्म कर एकीकृत अनुभव (Unified Experience) देने की दिशा में बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

appleApple TVApple TV+F1 The Movie

Trending news

बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी