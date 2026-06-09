Apple WWDC 2026: भूल जाइए पुराना तरीका! बिना 'Hey Siri' बोले ही डायनेमिक आइलैंड से कंट्रोल होगा आपका आईफोन

टेक दिग्गज एप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए Siri AI को पेश कर दिया है. एप्पल इंटेलिजेंस की अगली पीढ़ी पर आधारित यह नया वॉयस असिस्टेंट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बुद्धिमान, एडवांस और इंसानों की तरह बातचीत करने में सक्षम है. एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रैग फेडेरिगी के मुताबिक, सिरी एआई को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और स्क्रीन अवेयरनेस की ऐसी सुपरपावर मिली है जिससे यह आपके आईफोन, आईपैड और मैक पर मौजूद डेटा को समझकर आपके सारे काम चुटकियों में कर देगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे सफर में यूजर की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा गया है.
एप्पल ने सिरी को पूरी तरह से रीइमेजिन करके उसे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा बना दिया है. नया सिरी एआई आपके मैसेज, ईमेल और तस्वीरों के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को आसानी से समझ सकता है. उदाहरण के लिए, आप सिरी से किसी पुराने ईमेल में आया होटल का कन्फर्मेशन नंबर ढूंढने या दोस्तों के साथ हाल ही में खिंचवाई गई तस्वीरें निकालने के लिए कह सकते हैं. इतना ही नहीं, थर्ड-पार्टी ऐप्स के डेवलपर्स भी इसे स्पॉटलाइट के जरिए अपने ऐप्स के साथ जोड़ सकेंगे.
सिरी एआई में अब स्क्रीन अवेयरनेस यानी स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों को समझने की गजब की क्षमता है. अगर आपके दोस्त ने पार्टी से जुड़ा कोई मैसेज भेजा है, तो सिरी स्क्रीन पर ही उस मैसेज को पढ़कर आपको आइडिया दे सकती है और उस रेसिपी को सीधे नोट्स ऐप में सेव कर सकती है. इसके अलावा, सिरी एआई दुनिया भर के ज्ञान का इस्तेमाल करके इंटरनेट से एकदम सटीक और लाइव जानकारियां भी निकाल सकती है, जैसे कि अगला सूर्य ग्रहण कब और कहां दिखेगा.
आईफोन यूजर्स अब सिर्फ 'Hey Siri' बोलने के अलावा साइड बटन दबाकर या Dynamic Island को नीचे स्वाइप करके भी सिरी एआई से बातचीत शुरू कर सकते हैं. मैक और आईपैड पर इसे स्पॉटलाइट और कॉन्टेक्स्ट मेनू के साथ जोड़ा गया है. एप्पल विजन प्रो के यूजर्स के लिए यह अनुभव बेहद जादुई होने वाला है, क्योंकि वहां सिरी एआई एक 3D विजुअलाइजेशन के रूप में दिखेगी जिसे स्क्रीन पर कहीं भी रखा जा सकता है. इसके लिए यूजर्स को सिर्फ सिरी की तरफ देखना होगा और बोलना शुरू करना होगा.
सिरी एआई को पूरी तरह से सुरक्षित और प्राइवेट बनाने के लिए एक नया आर्किटेक्चर तैयार किया गया है. ऑन-डिवाइस मॉडल के साथ-साथ यह Private Cloud Compute का इस्तेमाल करता है. जब आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी, तब भी आपका डेटा न तो स्टोर होगा और न ही एप्पल या किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच में रहेगा. इसके प्राइवेसी वादे को बाहरी एक्सपर्ट्स भी कभी भी चेक कर सकते हैं. डिक्टेशन फीचर भी अब इतना एडवांस हो गया है कि यह आपके बोलते ही पंचुएशन और फॉर्मेटिंग को खुद ठीक कर देगा.
एप्पल ने यूजर्स के लिए एक बिल्कुल नया और समर्पित सिरी ऐप भी पेश किया है. आईक्लाउड की मदद से आपकी सिरी के साथ हुई पूरी बातचीत सभी डिवाइसेज पर सुरक्षित तरीके से सिंक हो जाएगी. इसका मतलब है कि आप मैकबुक पर जो बातचीत शुरू करेंगे, उसे अपने आईफोन, आईपैड या एप्पल वॉच पर भी जारी रख सकते हैं.
आईफोन के कैमरा ऐप में एक नया सिरी मोड जोड़ा गया है. इसकी मदद से यूजर सिर्फ कैमरे का शटर बटन दबाकर सामने दिख रही चीज की जानकारी ले सकते हैं या फिर एप्पल कैश के जरिए दोस्तों के साथ होटल का बिल बांट सकते हैं. यह विजुअल इंटेलिजेंस अब पहली बार मैक और आईपैड पर भी आ गया है. इसके साथ ही, सिरी एआई में इन-बिल्ट Writing Tools दिए गए हैं जो आपके लिखने के अंदाज और टोन को समझकर खुद-ब-खुद ईमेल का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं या आपकी ग्रामर को सुधार सकते हैं.
सिरी एआई के ये शानदार फीचर्स आज से डेवलपर्स टेस्टिंग के लिए iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 और visionOS 27 पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. आम यूजर्स के लिए इसका बीटा वर्जन इस साल के अंत में इंग्लिश भाषा के साथ जारी होगा. यह फीचर केवल आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 16 सीरीज और M1 या उसके बाद वाले आईपैड और मैक डिवाइसेज पर ही काम करेगा. कड़े नियमों के चलते शुरुआत में यह यूरोपियन यूनियन (EU) के आईफोन यूजर्स और चीन में उपलब्ध नहीं होगा.