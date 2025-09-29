Advertisement
trendingNow12941675
Hindi Newsटेक

नए Siri की टेस्टिंग के लिए Apple ने बनाया सीक्रेट चैटबॉट, हुई Google Gemini को मात देने की तैयारी

Apple अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस स्मूद बनाने के लिए लंबे वक्त से AI टूल पर काम कर रहा है. अब कंपनी ने अपने वॉयस असिस्टेंट Siri को अपग्रेड करने के लिए नया चैटबॉट तैयार किया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए Siri की टेस्टिंग के लिए Apple ने बनाया सीक्रेट चैटबॉट, हुई Google Gemini को मात देने की तैयारी

Apple अपने सभी फीचर्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है. लंबे वक्त से इसके AI टूल्स को लेकर भी काफी चर्चा बनी हुई है. वहीं, अब खबर आई है कि Apple ने Google Gemini AI को पछाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि हाल ही में कंपनी ने अपने वॉइस असिस्टेंट Siri के नए वर्जन पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसे ChatGPT की तरह बनाने की तैयारी हो रही है.

Apple के पास नहीं है अपना AI
दरअसल, इस वक्त Apple के पास अपना कोई AI टूल नहीं है. अब Siri के अपग्रेड होने के बाद Apple यूजर्स के लिए AI फीचर्स का इस्तेमाल कर पाना और आसान हो जाएगा. फिलहाल Apple ने अपने यूजर्स को OpenAI के ChatGPT पर बेस्ड AI फीचर्स दिए हैं. हालांकि, इसका मुकाबला Google Gemini के साथ नहीं किया जा सकता.

iPhone 18 सीरीज में दिख सकता है नया Siri
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 18 सीरीज में इस नए AI फीचर्स से लैस Siri देखने को मिल सकता है. जिसके इस्तेमाल के साथ यूजर्स रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन भी कर पाएंगे. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple ने अपने इस नए AI टूल को Veritas कोडनेम दिया है. लैटिन भाषा में इसका मतलब 'सच्चाई' होता है. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस टूल को अभी सिर्फ इंटरनल इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

YouTube वीडियो देखते हुए नहीं आएगा एक भी ऐड, बस करना होगा ये काम!

AI टूल्स की तरह काम करेगा Apple का नया Siri
फिलहाल Apple का ये नया AI डिविजन Siri को एडवांस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple का नया AI चैटबॉट हाल के जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स जैसे Google Gemini, ChatGPT और Perplexity AI की तरह ही काम करेगा. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक साथ कई चैट्स को संभाल सके और यूजर्स की पूछी गई बातों के बाद के सवालों का भी जवाब दे पाए. फिलहाल Apple के इंजीनियर्स इस नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहे हैं और इस दौरान मिले रिजल्ट्स  और फीडबैक को शेयर कर रहे हैं. इससे उन्हें चैटबॉट के प्रॉम्प्ट में सुधार करने में मदद मिल पाएगी.

पुराना ईयरबड्स देगा नए जैसा लुक और आवाज, घर पर ही अपनाएं ये आसान टिप्स!

नए Siri की चल रही टेस्टिंग
Apple के Siri का नया अपडेट Linwood कोडनेम के तहत टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है. इस प्रोजेक्ट में कंपनी खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल कर सकती है. ऐसे में कंपनी ChatGPT या किसी भी थर्ड पार्टी के मॉडल पर निर्भर नहीं रहेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी यह नया वर्जन अगले साल लॉन्च कर सकती है और इसका आधिकारिक ऐलान मई में होने वाले WWDC इवेंट में किया जा सकता है. बता दें कि Apple ने पिछले साल iOS 18 के समय ही नेक्स्ट जेनरेशन Siri को लॉन्च किया था. अब इसका अपकमिंग वर्जन इससे भी एडवांस होने वाला है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

appleAI

Trending news

तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
;