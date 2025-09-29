नए Siri की टेस्टिंग के लिए Apple ने बनाया सीक्रेट चैटबॉट, हुई Google Gemini को मात देने की तैयारी

Apple अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस स्मूद बनाने के लिए लंबे वक्त से AI टूल पर काम कर रहा है. अब कंपनी ने अपने वॉयस असिस्टेंट Siri को अपग्रेड करने के लिए नया चैटबॉट तैयार किया है.
Apple अपने सभी फीचर्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है. लंबे वक्त से इसके AI टूल्स को लेकर भी काफी चर्चा बनी हुई है. वहीं, अब खबर आई है कि Apple ने Google Gemini AI को पछाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि हाल ही में कंपनी ने अपने वॉइस असिस्टेंट Siri के नए वर्जन पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसे ChatGPT की तरह बनाने की तैयारी हो रही है.
Apple के पास नहीं है अपना AI
दरअसल, इस वक्त Apple के पास अपना कोई AI टूल नहीं है. अब Siri के अपग्रेड होने के बाद Apple यूजर्स के लिए AI फीचर्स का इस्तेमाल कर पाना और आसान हो जाएगा. फिलहाल Apple ने अपने यूजर्स को OpenAI के ChatGPT पर बेस्ड AI फीचर्स दिए हैं. हालांकि, इसका मुकाबला Google Gemini के साथ नहीं किया जा सकता.
iPhone 18 सीरीज में दिख सकता है नया Siri
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 18 सीरीज में इस नए AI फीचर्स से लैस Siri देखने को मिल सकता है. जिसके इस्तेमाल के साथ यूजर्स रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन भी कर पाएंगे. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple ने अपने इस नए AI टूल को Veritas कोडनेम दिया है. लैटिन भाषा में इसका मतलब 'सच्चाई' होता है. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस टूल को अभी सिर्फ इंटरनल इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जा रहा है.
AI टूल्स की तरह काम करेगा Apple का नया Siri
फिलहाल Apple का ये नया AI डिविजन Siri को एडवांस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple का नया AI चैटबॉट हाल के जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स जैसे Google Gemini, ChatGPT और Perplexity AI की तरह ही काम करेगा. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक साथ कई चैट्स को संभाल सके और यूजर्स की पूछी गई बातों के बाद के सवालों का भी जवाब दे पाए. फिलहाल Apple के इंजीनियर्स इस नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहे हैं और इस दौरान मिले रिजल्ट्स और फीडबैक को शेयर कर रहे हैं. इससे उन्हें चैटबॉट के प्रॉम्प्ट में सुधार करने में मदद मिल पाएगी.
नए Siri की चल रही टेस्टिंग
Apple के Siri का नया अपडेट Linwood कोडनेम के तहत टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है. इस प्रोजेक्ट में कंपनी खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल कर सकती है. ऐसे में कंपनी ChatGPT या किसी भी थर्ड पार्टी के मॉडल पर निर्भर नहीं रहेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी यह नया वर्जन अगले साल लॉन्च कर सकती है और इसका आधिकारिक ऐलान मई में होने वाले WWDC इवेंट में किया जा सकता है. बता दें कि Apple ने पिछले साल iOS 18 के समय ही नेक्स्ट जेनरेशन Siri को लॉन्च किया था. अब इसका अपकमिंग वर्जन इससे भी एडवांस होने वाला है.