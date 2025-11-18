Advertisement
trendingNow13008119
Hindi Newsटेक

iPhone यूजर्स सावधान! एक गलती से हैकर्स के हाथ में जा सकता है आपका पूरा डेटा, पढ़ लीजिए सरकारी चेतावनी

यह वॉर्निंग इसलिए दी गई है क्योंकि Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खतरनाक कमजोरियां (vulnerabilities) पाई गई हैं. इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन या लैपटॉप में घुस सकते हैं और आपका निजी डेटा चुरा सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone यूजर्स सावधान! एक गलती से हैकर्स के हाथ में जा सकता है आपका पूरा डेटा, पढ़ लीजिए सरकारी चेतावनी

भारत सरकार ने iPhone, iPad, MacBook और अन्य Apple डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को लेकर एक हाई-लेवल सिक्योरिटी चेतावनी जारी की है. यह वॉर्निंग इसलिए दी गई है क्योंकि Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खतरनाक कमजोरियां (vulnerabilities) पाई गई हैं. इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन या लैपटॉप में घुस सकते हैं और आपका निजी डेटा चुरा सकते हैं. यह चेतावनी देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने जारी की है, जो साइबर हमलों से जुड़ी आधिकारिक एडवाइजरी देती है.

CERT-In ने क्यों दी चेतावनी और खतरा कितना बड़ा है
CERT-In के मुताबिक Apple के कई सिस्टम्स में ऐसे कई बग मिले हैं जिनका सीधा फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं. इन कमजोरियों के चलते हैकर्स डिवाइस का पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, आपके फोटो, मैसेज, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड तक पहुंच सकते हैं और आपकी डिजिटल पहचान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह खतरा इसलिए ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि Apple डिवाइस आमतौर पर सबसे सुरक्षित माने जाते हैं. ऐसे में जब इनमें ‘क्रिटिकल’ स्तर की कमजोरियां मिलें तो खतरे का पैमाना और बढ़ जाता है.

CERT-In ने अपनी एडवाइजरी में साफ कहा है कि इस स्थिति को हल्के में न लें और तुरंत जरूरी कदम उठाएं, वरना आपका डिवाइस किसी बड़े साइबर हमले का शिकार बन सकता है. एजेंसी की पहली और सबसे जरूरी सलाह है कि जो भी सिक्योरिटी अपडेट Apple ने जारी किए हैं, उन्हें तुरंत इंस्टॉल कर लें. यह अपडेट उन बग्स को फिक्स करते हैं जिन्हें अभी हैकर्स निशाना बना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए
CERT-In की सबसे अहम सलाह यह है कि अपने iPhone, iPad, MacBook, Watch या TV डिवाइस को तुरंत अपडेट करें. Apple ने इस बार जो अपडेट जारी किए हैं, वे सिर्फ आम फीचर्स या पुराने बग्स को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि बड़े सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए हैं. अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, तो आपके डिवाइस में मौजूद सुरक्षा खामियां हैकर्स के लिए खुला मौका बन सकती हैं.

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको ऐप्स हमेशा केवल Apple App Store से ही डाउनलोड करने चाहिए. थर्ड-पार्टी या अनजान वेबसाइट से डाउनलोड किया गया कोई भी ऐप आपके डिवाइस में हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो बैकग्राउंड में आपकी जानकारी चुरा सकता है.

कौन-कौन से Apple डिवाइसेज को अपडेट करना जरूरी है
Apple ने इस खतरे के बाद सभी प्लेटफॉर्म्स पर हाई-सिक्योरिटी अपडेट जारी किए हैं. इनमें iPhone के लिए iOS 26.1, iPad के लिए iPadOS 26.1, MacBook के लिए macOS 15.1, और Apple Watch के लिए watchOS 11.1 शामिल हैं. इसके साथ ही tvOS 18.1, visionOS 2.1, Safari 17.6.1 और Xcode 15.4 भी अपडेट किए गए हैं. Apple का कहना है कि इन अपडेट्स से न सिर्फ सुरक्षा कमजोरियां दूर होंगी बल्कि कई परफ़ॉर्मेंस से जुड़े पुराने बग्स भी ठीक हो जाएंगे. यानी अपडेट करने से आपके डिवाइस का सुरक्षा स्तर और परफ़ॉर्मेंस दोनों बेहतर होंगे.

सबसे सस्ता MacBook भी जल्द आ सकता है
इस सबके बीच एक और बड़ी खबर यह है कि Apple एक बेहद सस्ता MacBook लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह Apple का अब तक का सबसे किफायती MacBook हो सकता है. कंपनी इसे Google Chromebook और बजट Windows लैपटॉप्स के मुकाबले तैयार कर रही है, ताकि वो छात्रों और कम बजट वाले यूजर्स तक अपनी पहुंच बढ़ा सके. दिलचस्प बात यह है कि नए MacBook में iPhone जैसी चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह सस्ता होने के बावजूद तेज और पावरफुल रहेगा. इसका मतलब यह है कि Apple अब कम कीमत वाले लैपटॉप सेगमेंट में सीधे मुकाबले के लिए उतरने वाला है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Apple security alertCERT-In warning for iPhoneiOS 26.1 update issuesMacOS 15.1 vulnerabilitiesApple critical bug fixGovernment advisory Apple devicesApple software update 2025Apple vulnerability patchApple सुरक्षा चेतावनीiPhone सरकारी अलर्टApple अपडेट 26.1MacBook सुरक्षा खामीCERT-In iPhone चेतावनीApple साइबर खतराApple सिक्योरिटी अपडेटApple डिवाइस खतरा

Trending news

सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
DNA
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
DNA
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
PM Modi
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?