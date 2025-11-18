iPhone यूजर्स सावधान! एक गलती से हैकर्स के हाथ में जा सकता है आपका पूरा डेटा, पढ़ लीजिए सरकारी चेतावनी

भारत सरकार ने iPhone, iPad, MacBook और अन्य Apple डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को लेकर एक हाई-लेवल सिक्योरिटी चेतावनी जारी की है. यह वॉर्निंग इसलिए दी गई है क्योंकि Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खतरनाक कमजोरियां (vulnerabilities) पाई गई हैं. इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन या लैपटॉप में घुस सकते हैं और आपका निजी डेटा चुरा सकते हैं. यह चेतावनी देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने जारी की है, जो साइबर हमलों से जुड़ी आधिकारिक एडवाइजरी देती है.

CERT-In ने क्यों दी चेतावनी और खतरा कितना बड़ा है

CERT-In के मुताबिक Apple के कई सिस्टम्स में ऐसे कई बग मिले हैं जिनका सीधा फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं. इन कमजोरियों के चलते हैकर्स डिवाइस का पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, आपके फोटो, मैसेज, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड तक पहुंच सकते हैं और आपकी डिजिटल पहचान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह खतरा इसलिए ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि Apple डिवाइस आमतौर पर सबसे सुरक्षित माने जाते हैं. ऐसे में जब इनमें ‘क्रिटिकल’ स्तर की कमजोरियां मिलें तो खतरे का पैमाना और बढ़ जाता है.

CERT-In ने अपनी एडवाइजरी में साफ कहा है कि इस स्थिति को हल्के में न लें और तुरंत जरूरी कदम उठाएं, वरना आपका डिवाइस किसी बड़े साइबर हमले का शिकार बन सकता है. एजेंसी की पहली और सबसे जरूरी सलाह है कि जो भी सिक्योरिटी अपडेट Apple ने जारी किए हैं, उन्हें तुरंत इंस्टॉल कर लें. यह अपडेट उन बग्स को फिक्स करते हैं जिन्हें अभी हैकर्स निशाना बना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए

CERT-In की सबसे अहम सलाह यह है कि अपने iPhone, iPad, MacBook, Watch या TV डिवाइस को तुरंत अपडेट करें. Apple ने इस बार जो अपडेट जारी किए हैं, वे सिर्फ आम फीचर्स या पुराने बग्स को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि बड़े सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए हैं. अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, तो आपके डिवाइस में मौजूद सुरक्षा खामियां हैकर्स के लिए खुला मौका बन सकती हैं.

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको ऐप्स हमेशा केवल Apple App Store से ही डाउनलोड करने चाहिए. थर्ड-पार्टी या अनजान वेबसाइट से डाउनलोड किया गया कोई भी ऐप आपके डिवाइस में हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो बैकग्राउंड में आपकी जानकारी चुरा सकता है.

कौन-कौन से Apple डिवाइसेज को अपडेट करना जरूरी है

Apple ने इस खतरे के बाद सभी प्लेटफॉर्म्स पर हाई-सिक्योरिटी अपडेट जारी किए हैं. इनमें iPhone के लिए iOS 26.1, iPad के लिए iPadOS 26.1, MacBook के लिए macOS 15.1, और Apple Watch के लिए watchOS 11.1 शामिल हैं. इसके साथ ही tvOS 18.1, visionOS 2.1, Safari 17.6.1 और Xcode 15.4 भी अपडेट किए गए हैं. Apple का कहना है कि इन अपडेट्स से न सिर्फ सुरक्षा कमजोरियां दूर होंगी बल्कि कई परफ़ॉर्मेंस से जुड़े पुराने बग्स भी ठीक हो जाएंगे. यानी अपडेट करने से आपके डिवाइस का सुरक्षा स्तर और परफ़ॉर्मेंस दोनों बेहतर होंगे.

सबसे सस्ता MacBook भी जल्द आ सकता है

इस सबके बीच एक और बड़ी खबर यह है कि Apple एक बेहद सस्ता MacBook लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह Apple का अब तक का सबसे किफायती MacBook हो सकता है. कंपनी इसे Google Chromebook और बजट Windows लैपटॉप्स के मुकाबले तैयार कर रही है, ताकि वो छात्रों और कम बजट वाले यूजर्स तक अपनी पहुंच बढ़ा सके. दिलचस्प बात यह है कि नए MacBook में iPhone जैसी चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह सस्ता होने के बावजूद तेज और पावरफुल रहेगा. इसका मतलब यह है कि Apple अब कम कीमत वाले लैपटॉप सेगमेंट में सीधे मुकाबले के लिए उतरने वाला है.