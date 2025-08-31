Apple यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, WhatsApp ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना...

WhatsApp Apple Users Alert: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. WhatsApp ने नई हैकिंग प्लानिंग का खुलासा किया है जिसमें खासकर आईफोन और मैक यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा था. इस हमले में सामाजिक संगठन और सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट्स को टारगेट किया जा रहा था. कंपनी का कहना है कि अब सुरक्षा कमियों को दूर कर दिया गया है और यूजर्स तुरंत अपने फोन और डिवाइस अपडेट करें जिससे हैकिंग का खतरा पूरी तरह से खत्म हो सके.

WhatsApp ने हाल ही में एक साइबर हैकिंग प्लानिंग का पता लगाया है, जिसमें मैक यूजर्स और Apple डिवाइस की सुरक्षा कमियों का फायदा उठाकर कुछ खास यूजर्स की निगरानी की जा रही थी. Meta कंपनी के स्वामित्व वाले WhatsApp के अनुसार अब उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया है, जिनका उपयोग हैकर्स ने किया था. कंपनी के अनुसार WhatsApp के पुराने iOS वर्जन (v2.25.21.73), WhatsApp Business iOS (v2.25.21.78) और WhatsApp Mac (v2.25.21.78) में लिंक किए गए डिवाइस सिंक मैसेज की अधूरे परमिशन के का कारण कोई भी यूजर, टारगेट डिवाइस की सामग्री को URL के जरिए से प्रोसेस कर सकता था.

WhatsApp ने आगे कहा कि इस सुरक्षा कमियों को Apple प्लेटफॉर्म की OS-लेवल वल्नरेबिलिटी (CVE-2025-43300) के साथ मिलाकर, कुछ चुनिंदा यूजर्स पर एक बड़ा हमला किया जा सकता था. हालांकि कंपनी ने साइबर हमला अब तक कितने यूजर्स को प्रभावित कर चुका है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 यूजर्स इस अभियान से प्रभावित हो सकते हैं.

Amnesty International की चेतावनी

Amnesty International के Security Lab के प्रमुख Donncha O Cearbhaill ने कहा कि सामाजिक संगठन से जुड़े लोग इस हमले के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहे हैं. उन्होंने बताया कि WhatsApp ने उन यूजर्स को अलर्ट भेजा है जिन्हें बीते 90 दिनों में इस साइबर हैकिंग का शिकार होने का खतरा है.

उन्होंने सभी को सलाह दी कि अगर उन्हें ऐसा अलर्ट मिला है तो वे एक्सपर्ट से सहायता लें. Cearbhaill ने कहा कि इस हमले से iPhone और Android दोनों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपने डिवाइस अपडेट करें और iOS पर Lockdown Mode या Android पर Advanced Protection Mode ऑन करें, जिससे ऐसे हमलों से बचा जा सके.

