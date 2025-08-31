Apple यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, WhatsApp ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना...
Advertisement
trendingNow12903430
Hindi Newsटेक

Apple यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, WhatsApp ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना...

WhatsApp ने अपने यूजर्स को निशाना बनाने वाले बड़े हैकिंग प्लान का बड़ा खुलासा किया है. इस हमले में खासकर iPhone और Mac यूजर्स को टारगेट किया जा रहा था. हालांकि WhatsApp ने सभी सुरक् कमियों को दूर कर लिया है. साथ ही यूजर्स के पास अलर्ट भी भेजा है. अगर आपके भी WhatsApp पर अलर्ट आया है तो सावधान हो जाइए.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, WhatsApp ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम वरना...

WhatsApp Apple Users Alert: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है.  WhatsApp ने नई हैकिंग प्लानिंग का खुलासा किया है जिसमें खासकर आईफोन और मैक यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा था. इस हमले में सामाजिक संगठन और सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट्स को टारगेट किया जा रहा था. कंपनी का कहना है कि अब सुरक्षा कमियों को दूर कर दिया गया है और यूजर्स तुरंत अपने फोन और डिवाइस अपडेट करें जिससे हैकिंग का खतरा पूरी तरह से खत्म हो सके.

WhatsApp ने हाल ही में एक साइबर हैकिंग प्लानिंग का पता लगाया है, जिसमें मैक यूजर्स और Apple डिवाइस की सुरक्षा कमियों का फायदा उठाकर कुछ खास यूजर्स की निगरानी की जा रही थी. Meta कंपनी के स्वामित्व वाले WhatsApp के अनुसार अब उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया है, जिनका उपयोग हैकर्स ने किया था. कंपनी के अनुसार WhatsApp के पुराने iOS वर्जन (v2.25.21.73), WhatsApp Business iOS (v2.25.21.78) और WhatsApp Mac (v2.25.21.78) में लिंक किए गए डिवाइस सिंक मैसेज की अधूरे परमिशन के का कारण कोई भी यूजर, टारगेट डिवाइस की सामग्री को URL के जरिए से प्रोसेस कर सकता था.

ये भी पढ़ेंः ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका: Google Form के जाल में फंसा रहे ठग, मिनटों में उड़ सकते हैं आपके पैसे

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp ने आगे कहा कि इस सुरक्षा कमियों को Apple प्लेटफॉर्म की OS-लेवल वल्नरेबिलिटी (CVE-2025-43300) के साथ मिलाकर, कुछ चुनिंदा यूजर्स पर एक बड़ा हमला किया जा सकता था. हालांकि कंपनी ने साइबर हमला अब तक कितने यूजर्स को प्रभावित कर चुका है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार  दुनिया भर में लगभग 200 यूजर्स इस अभियान से प्रभावित हो सकते हैं.

Amnesty International की चेतावनी
Amnesty International के Security Lab के प्रमुख Donncha O Cearbhaill ने कहा कि सामाजिक संगठन से जुड़े लोग इस हमले के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहे हैं. उन्होंने बताया कि WhatsApp ने उन यूजर्स को अलर्ट भेजा है जिन्हें बीते 90 दिनों में इस साइबर हैकिंग का शिकार होने का खतरा है.

उन्होंने सभी को सलाह दी कि अगर उन्हें ऐसा अलर्ट मिला है तो वे एक्सपर्ट से सहायता लें. Cearbhaill ने कहा कि इस हमले से iPhone और Android दोनों यूजर्स प्रभावित हुए हैं. उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपने डिवाइस अपडेट करें और iOS पर Lockdown Mode या Android पर Advanced Protection Mode ऑन करें, जिससे ऐसे हमलों से बचा जा सके.

ये भी पढ़ेंः अमेरिका से आई Google कर्मचारी को भारत के टैक्सी ड्राइवर ने दिया ऐसा एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया पर शेयर करने को हुई मजबूर!

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WhatsappApple usersHacking Alert

Trending news

मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
;