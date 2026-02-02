Advertisement
trendingNow13095344
Hindi NewsटेकValentine’s Day Sale: Apple ने घटाए iPhone 17 और MacBook Air के दाम, गिफ्ट देने का इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा

Valentine’s Day Sale: Apple ने घटाए iPhone 17 और MacBook Air के दाम, गिफ्ट देने का इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा

कंपनी ने चुपचाप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डिस्काउंट लाइव कर दिए हैं, जिनमें iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे डिवाइस शामिल हैं. हालांकि Apple सीधे कीमत कम करने के बजाय बैंक कैशबैक ऑफर का इस्तेमाल कर रहा है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 02, 2026, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Valentine’s Day Sale: Apple ने घटाए iPhone 17 और MacBook Air के दाम, गिफ्ट देने का इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा

Valentine’s Day नजदीक आते ही Apple ने भारत में अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स पर फेस्टिव ऑफर शुरू कर दिए हैं. कंपनी ने चुपचाप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डिस्काउंट लाइव कर दिए हैं, जिनमें iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे डिवाइस शामिल हैं. हालांकि Apple सीधे कीमत कम करने के बजाय बैंक कैशबैक ऑफर का इस्तेमाल कर रहा है. यानी आपको असली फायदा तभी मिलेगा जब आप चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करेंगे.

MacBook Air पर 10,000 रुपये तक की बचत
अगर आप नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो MacBook Air M4 पर अच्छा ऑफर मिल रहा है. इस मॉडल पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. 13-इंच वर्जन, जिसकी लॉन्च कीमत 99,900 रुपये थी, अब प्रभावी तौर पर 89,900 रुपये में मिल सकता है. Apple के अनुसार, यह कैशबैक चेकआउट के समय अपने आप लागू हो जाता है, जिससे ग्राहक को फाइनल कीमत तुरंत दिख जाती है. यह ऑफर ICICI, Axis और American Express कार्ड पर उपलब्ध है.

MacBook Pro भी हुआ सस्ता
सिर्फ MacBook Air ही नहीं, MacBook Pro मॉडल्स पर भी समान कैशबैक दिया जा रहा है. 14-इंच MacBook Pro, जिसकी शुरुआती कीमत 1,69,900 रुपये थी, अब 1,59,900 रुपये में मिल सकता है. वहीं 16-इंच MacBook Pro, जो M4 Pro चिप के साथ आता है और जिसकी कीमत 2,49,900 रुपये थी, अब 2,39,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. यानी प्रोफेशनल यूजर्स के लिए भी अच्छी बचत का मौका है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाहर के स्टोर्स पर मिल सकता है और सस्ता
हालांकि Apple की वेबसाइट पर ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ रिटेलर्स इससे भी बेहतर डील दे रहे हैं. उदाहरण के लिए, Vijay Sales पर MacBook Air M4 का बेस वेरिएंट पहले से 89,990 रुपये में लिस्ट है, जिसमें कैशबैक का इंतजार भी नहीं करना पड़ता. इसके अलावा ICICI और Axis कार्ड से 5,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कीमत करीब 84,990 रुपये तक आ सकती है. यानी Apple के ऑफिशियल ऑफर से भी ज्यादा सस्ता सौदा. हालांकि MacBook Pro पर ऐसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं.

iPhone 17 सीरीज पर कैशबैक
स्मार्टफोन की बात करें तो Apple iPhone 17 सीरीज पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दे रहा है. iPhone 17, जिसकी कीमत 82,900 रुपये है, अब 77,900 रुपये में मिल सकता है. इसके अलावा iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर 4,000 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है. हालांकि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बैंक और एक्सचेंज ऑफर मिलाकर इससे बेहतर डील दे सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करना फायदेमंद रहेगा.

Watch और AirPods पर भी ऑफर
Apple ने अपने वियरेबल्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी छूट दी है. Apple Watch Series 11 पर 4,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं Apple Watch SE 3 पर 2,000 रुपये की बचत की जा सकती है. AirPods खरीदने वालों के लिए भी ऑफर है. AirPods Pro (3rd generation) और AirPods 4 दोनों पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है.

iPad यूजर्स के लिए भी फायदा
टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों को भी इस सेल में फायदा मिलेगा. नए iPad Air के 11-इंच और 13-इंच मॉडल्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है. वहीं स्टैंडर्ड iPad और iPad mini पर 3,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

appleValentine’s Day saleiPhone 17

Trending news

राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा में जमकर हंगामा
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा में जमकर हंगामा
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत