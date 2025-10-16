Apple Vision Pro Launched: Apple का नया Vision Pro हुआ लॉन्च, M5 चिप के साथ मिलेगा Dual Knit Band, जानिए कीमत

Apple ने अपना नया Vision Pro लॉन्च कर दिया है, जो अब पहले से ज्यादा तेज और स्मार्ट है. इस डिवाइस में कंपनी ने नई M5 चिप दी है, जिससे परफॉर्मेंस और AI एक्सपीरियंस में बड़ा सुधार हुआ है. इसके साथ ही इसमें Dual Knit Band नाम का नया डिजाइन जोड़ा गया है जो इसे पहनने में और आरामदायक बनाता है. नया मॉडल visionOS 26 पर चलता है, जिसमें बेहतर स्पैशियल (3D) एक्सपीरियंस और Apple Intelligence फीचर्स दिए गए हैं.

कीमत और वेरिएंट्स

नया Apple Vision Pro (M5 Chip) की शुरुआती कीमत $3,499 (लगभग ₹3.08 लाख) रखी गई है. यह तीन वेरिएंट्स में आएगा- 256GB, 512GB, और 1TB स्टोरेज ऑप्शंस के साथ.

M5 चिप की ताकत – तेज CPU, GPU और AI इंजन

इस Vision Pro का असली पावर सोर्स है इसका नया M5 चिपसेट, जिसमें 10-core CPU, 10-core GPU, और 16-core Neural Engine दिया गया है.

• CPU अब मल्टीटास्किंग और ऐप लोडिंग को पहले से कहीं तेज बनाता है.

• GPU में हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग और मेश शेडिंग फीचर है, जिससे लाइटिंग, शैडो और रिफ्लेक्शन और ज्यादा रियल लगते हैं.

• Apple का दावा है कि M5 चिप की वजह से Vision Pro के माइक्रो-OLED डिस्प्ले पर अब 10% ज्यादा पिक्सल्स रेंडर होते हैं, जिससे विजुअल्स और ज्यादा शार्प हो जाते हैं.

• इसका रिफ्रेश रेट अब 120Hz तक पहुंच गया है, जिससे वीडियो देखने या गेम खेलने का अनुभव और स्मूद हो जाता है.

AI और स्मार्ट परफॉर्मेंस में बड़ा अपग्रेड

Apple ने बताया कि M5 के साथ दिया गया नया 16-core Neural Engine अब AI-आधारित फीचर्स को 50% तक तेजी से रन कर सकता है. थर्ड-पार्टी ऐप्स को भी लगभग 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी. इससे स्पैशियल वीडियो एडिटिंग, सीन रिकॉग्निशन और जेस्चर ट्रैकिंग जैसे काम बहुत आसान और रियल-टाइम में होंगे.

नया Dual Knit Band – और ज्यादा आरामदायक फिट

Apple ने Vision Pro के डिजाइन में भी सुधार किया है. नया Dual Knit Band अब ऊपर और नीचे दो स्ट्रैप्स के साथ आता है जो एक ही 3D-निटेड पीस में बनाए गए हैं.

इससे डिवाइस पहनने में और आरामदायक और स्थिर हो गया है.

• इसमें टंगस्टन इंसर्ट्स वाले फ्लेक्सिबल फाइबर रिब्स हैं जो बैलेंस बनाए रखते हैं.

• साथ ही, इसमें Fit Dial दिया गया है जिससे यूजर अपने अनुसार फिटिंग एडजस्ट कर सकते हैं.

visionOS 26 – नई दुनिया का अनुभव

Vision Pro अब visionOS 26 पर चलता है, जो स्पैशियल कंप्यूटिंग को और पर्सनल बना देता है.

• अब विजेट्स यूजर की स्क्रीन पर नैचुरल तरीके से फिट होते हैं और डिवाइस पहनते ही फिर से दिखने लगते हैं.

• Apple Intelligence और बेहतर Personas फीचर के साथ नया Jupiter Environment जैसे इमर्सिव बैकग्राउंड भी जोड़े गए हैं.

• मीडिया और कोलैबोरेशन टूल्स भी अब और बेहतर हो गए हैं.

बैटरी और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस

Vision Pro में अब नई एक्सटर्नल बैटरी दी गई है जो एक चार्ज में 2.5 घंटे तक का जनरल यूज या 3 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देती है.

Apple के अनुसार, यूजर अब Vision Pro पर:

• Apple Immersive Video में लाइव कॉन्सर्ट्स देख सकते हैं,

• बड़े खेल आयोजनों को नए ऐप्स के जरिए फॉलो कर सकते हैं,

• और अपने कमरे को एक पर्सनल थिएटर में बदल सकते हैं.

उपलब्धता और लॉन्च डेट्स

नया Apple Vision Pro आज से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, जापान, यूएई, यूके और अमेरिका में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. 17 अक्टूबर से यह चीन और सिंगापुर में प्री-ऑर्डर के लिए खुलेगा और 22 अक्टूबर से Apple Stores में उपलब्ध होगा. दक्षिण कोरिया और ताइवान में इसे बाद में लॉन्च किया जाएगा.