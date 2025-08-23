Apple और Google की Secret Deal? Siri में आ सकता है Gemini AI, बदल जाएगा पूरा गेम!

Apple Wants Google's Help: एप्पल अगली जेनरेशन की Siri को और भी पावरफुल बनाने की तैयारी कर रहा है और Google इसका एक बड़ा पार्टनर बन सकता है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने Siri के लिए एक खास AI मॉडल पर चर्चा करने के लिए Google से बातचीत की है. यह मॉडल Google की Gemini टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है और सीधे एप्प्ल के सर्वर पर वर्क करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है.

यह भी पढ़े: इंजीनियर्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा AI! अब एक क्लिक में बनेगा सॉफ्टवेयर, पीछे है Elon Musk का हाथ

Siri के लिए AI की जंग

जानकारी के मुताबिक, Apple OpenAI और Anthropic के साथ भी साझेदारी के लिए विचार कर रहा है. साथ ही एप्पल Siri के दो वर्जन को चलाकर टेस्ट कर रहा है. पहले वर्जन का कोड नाम Linwood है जो एप्पल के इन-हाउस मॉडल से चलता है. वहीं दूसरे वर्जन का नाम Glenwood है, जो बाहरी तकनीक का यूज करता है. इस टेस्ट से एप्पल तय कर पाएगा कि अपने खुद के सिस्टम या फिर दूसरी कंपनी के मॉडल का इस्तेमाल करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Google Gemini का रोल

Google का Gemini AI पहले से ही एंड्रॉइड डिवाइस, सैमसंग के फोन और कई थर्ड-पार्टी ऐप्स पर यूज हो रहा है. अगर एप्पल जेमिनी को सिरी में शामिल करता है, तो ज्यादा खर्च किए बिना ही यूजर्स को एक स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट दे सकेगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पार्टनरशिप से उसी तरह का फायदा हो सकता है जैसे iPhone में सर्च के लिए गूगल के साथ की है.

Apple और बाकी AI दावेदार

Siri के लिए पहले Anthropic का Claude सबसे खास दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ज्यादा खर्च की चिंता इसकी चांस रोक सकती है. साथ ही Apple अपने ही रिसर्च पर इनवेस्ट कर रहा है और Trillion-Parameter मॉडल को टेस्ट कर रहा है जो 150 बिलियन पैरामीटर मॉडल से भी बड़ा है. कुछ एप्पल लीडर्स के मुताबिक, एप्पल इंटेलिजेंस में थर्ड-पार्टी AI का यूज करने का सोच रही है. हालांकि फोकस अभी Siri पर ही है.

यह भी पढे़: iPad को टक्कर देने आया Oneplus Pad! भारत में अपने पावरफुल फीचर्स से मचाएगा तहलका

2026 में आएगी अपग्रेडिड Siri

Apple ने जून 2024 में Siri के नए डिजाइन को iOS 18 के साथ प्लान करने का एलान किया था. लेकिन बदलावों और देरी की वजह से इसका लॉन्च 2026 तक टल गया है. एप्पल अब इसे Spring 2026 में पेश करने का टारगेट रख रही है जो चल रहे AI एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करेगा.