अब आपकी नसें पढ़ लेगी Apple Watch! आ गया वो फीचर जो हार्ट अटैक से पहले ही देगा 'चेतावनी'

Apple Watch Hypertension Feature: भारत में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं खासकर युवाओं में. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अकेले साल 2022 में हार्ट अटैक से मौतों में 12.5% की बढ़ोतरी हुई और आधे से ज्यादा पुरुषों को 50 से पहले ही हार्ट अटैक आ रहा है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि चौथाई केस तो 40 साल से पहले हो रहे हैं. इस खतरे की जड़ है हाईपरटेंशन यानी बीपी जो अक्सर सालों तक बिना लक्षण के शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है.

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार Apple ने भारत में अपने स्मार्ट वॉच में Hypertension Notifications फीचर लॉन्च कर दिया है, जो बिना BP मापे ही आपकी ब्लड वेसल्स के पैटर्न देखकर संभावित हाईपरटेंशन का पता लगाता है. यह फीचर Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, SE 3 और Ultra 2/Ultra 3 जैसे मॉडल्स में मिलेगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में दिल के दौरे कम उम्र के लोगों में भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. हार्ट की बीमारियां जिसे कभी बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था पर अब यह नए ऐज के युवाओं को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है. इस समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है अक्सर हाइपरटेंशन जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं. इस बीमारी का अलर्ट देने में एप्पल वॉच बड़ी भूमिका निभा सकती है.

वॉच कैसे काम करेगी?

एप्पल वॉच का यह नया फीचर हाई ब्लड प्रेशर को सीधे नहीं मापता है. इसके बजाय यह आपकी ब्लड वेसल्स के पैटर्न पर नजर रखता है.

यह फीचर 30 दिनों तक आपकी कलाई से फोटोंप्लेथिस्मोग्राफी यानी PPG सेंसर का इस्तेमाल करके डेटा लेता है.

वॉच करीब हर दो घंटे में 60-सेकंड के PPG सैंपल लेती है लेकिन तभी जब आप शांत बैठे हों.

यह डेटा एक तीन- स्टेप मशीन लर्निंग यानी ML मॉडल में जाता है.

ML मॉडल इन सैंपल का रिव्यू करके पता लगाता है कि कहीं आपकी ब्लड वेसल्स लगातार तनाव में तो नहीं हैं जो क्रोनिक हाइपरटेंशन का इशारा हो सकता है.

Apple के मुताबिक यह फीचर फिलहाल 41% के साथ हाइपरटेंशन का पता लगाता है लेकिन इसके सही होने की संभावना 92% है. यानी जब यह अलर्ट देता है तो इसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. एक अनुमान के अनुसार यह फीचर लॉन्च के पहले साल में विश्व स्तर पर 10 लाख से ज्यादा लोगों को अनजाने हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी दे चुका है.

भारतीय डाइवर्सिटी में भी अच्छा प्रदर्शन

PPG टेक्नोलॉजी को पहले गहरी त्वचा के टोन पर कम प्रभावी माना जाता था. लेकिन Apple का दावा है कि उनके रिसर्च में विभिन्न नस्लों, जातियों और त्वचा के टोन के लोगों को शामिल किया गया था. कंपनी ने साफ किया कि त्वचा के रंग के आधार पर सटीकता में कोई बड़ा अंतर नहीं पाया गया है.

अलर्ट मिलने पर क्या करें?

Apple वॉच का नोटिफिकेशन आपको हाइपरटेंशन की बीमारी को नहीं बताता है. यह बस आपको चेतावनी देता है और सलाह देता है कि आप किसी ब्लड प्रेशर मीटर का इस्तेमाल करके सात दिनों तक दिन में दो बार ब्लड प्रेशर चेक करें और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें.

