Advertisement
trendingNow12983450
Hindi Newsटेक

थिएटर में बैठा था आराम से, तभी Apple Watch ने दिया इमरजेंसी अलर्ट और युवक की बच गई जान! डॉक्टर भी बोले अगर...

Apple Watch Emergency Alert: आज के दौर में तेजी से एडवांस होती टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि अब ये जिंदगी बचाने का काम भी कर रही हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है जहां 26 साल के एक युवक की जान Apple Watch ने बचा ली. युवक थिएटर में फिल्म देख रहा था तभी उसकी वॉच ने इमरजेंसी अलर्ट दिया. और फिर...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थिएटर में बैठा था आराम से, तभी Apple Watch ने दिया इमरजेंसी अलर्ट और युवक की बच गई जान! डॉक्टर भी बोले अगर...

Apple Watch Saves Life: आज के समय में स्मार्टवॉच सिर्फ समय बताने या फिटनेस ट्रैक करने का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि ये अब हेल्थ की साइलेंट गार्जियन बन गई हैं. शरीर में होने वाले बदलावों को ये स्मार्टवॉच ट्रैक कर लेती हैं और अलर्ट देने लगती हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां एक युवक की Apple Watch ने जान बचा ली. एक नार्मल दिन कैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया इसकी कहानी खुद उस युवक ने शेयर की है. दिन के अंत तक वह अपनी स्मार्टवॉच को जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रहे थे. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

हाई हार्ट रेट ने दिया खतरे का सिग्नल
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के नैनपुर के रहने वाले साहिल 26, जो चावल कारोबारी हैं. बुधवार की सुबह उनकी भी नार्मल ही रही, लेकिन दिन के आखिरी तक कुछ ऐसा हुआ कि वो ऐप्पल के स्मार्टवॉच को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रहे थे. साहिल पिछले लगभग तीन साल से Apple Watch Series 9 का यूज कर रहे हैं. बुधवार की शाम को जब वह जबलपुर से अपना बिज़नेस ट्रिप खत्म करके वापस लौट रहे थे तो उनकी Apple Watch ने उन्हें असामान्य रूप से हाई हार्ट रेट के बारे में अलर्ट किया.

साहिल के मुताबिक वह एक AC थियेटर में मूवी देख रहे थे तभी करीब शाम 5 बजे उन्हें अपनी Apple Watch पर एक नोटिफिकेशन मिला. अलर्ट में कहा गया था कि काफी देर तक इनएक्टिव रहने के बाद भी उनकी धड़कन 10 से 15 मिनट तक 150 से ऊपर बनी हुई थी. साहिल के अनुसार वह आराम से बैठकर फिल्म देख रहे थे, फिर भी धड़कन असामान्य रूप से तेज थी. यह नोटिफिकेशन देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि ट्रेन में नहीं बैठूंगा. साहिल की वापसी की 7:30 बजे की ट्रेन थी लेकिन उन्होंने ट्रेन न लेकर डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया."

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर के पास पहुंचे, ब्लड प्रेशर निकला खतरनाक
इस दौरान साहिल ने अपनी वॉच पर ECG भी लिया जिसे वह खुद समझ नहीं पाए और डॉक्टर को दिखाया. हालांकि ECG में तुरंत कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखी लेकिन डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक करने को कहा. जब बीपी मापा गया तो वह 180/120 था, जो खतरनाक लेवल पर था.

हो सकता था स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज
ब्लड प्रेशर और पल्स दोनों हाई होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी. डॉक्टरों ने साहिल को बताया कि यदि वह इस हालत में ट्रेन में सफर करते, तो उन्हें स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो सकता था और वह कहीं भी गिर सकते थे. साहिल ने माना कि यह सब काम के ज्यादा प्रेशर लगातार यात्रा और जंक फूड खाने की वजह से हुआ था.

ये भी पढे़ंः CCTV कैमरा कहीं लीक तो नहीं कर रहा है प्राइवेट फोटो और वीडियो, बचने के लिए तुरंत...

Apple Watch ने सचमुच मेरी जान बचाई 
साहिल जिन्हें पहले कभी कोई हेल्थ से जुड़ी बड़ी समस्या नहीं हुई थी अब पूरी तरह ठीक हैं और उन्होंने Apple Watch को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया. साहिल ने जोर देकर कहा कि Apple Watch ने सचमुच मेरी जान बचाई. ट्रेन में न जाने का मुख्य कारण वॉच का अलर्ट ही था.

ये भी पढे़ंः बस कुछ हफ्ते रुक जाओ,आ रहे हैं भारत के सबसे तगड़े स्मार्टफोन्स! मिलेंगे ढेरों फीचर्स

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Apple Watch Emergency AlertWatch Saves LifeApple Watch

Trending news

सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?