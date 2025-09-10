Apple ने Watch Ultra 3 में पूरी दुनिया को दिया सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर, लेकिन भारत को रखा वंचित, जानें क्यों
Apple ने Watch Ultra 3 में पूरी दुनिया को दिया सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर, लेकिन भारत को रखा वंचित, जानें क्यों

Apple ने iPhone 17 सीरीज के साथ अपनी Apple Watch Ultra 3 भी लॉन्च कर दी है. इसे अब तक का सबसे एडवांस मॉडल बताया जा रहा है. हालांकि, कंपनी ने इसका सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर भारत में नहीं दिया है. चलिए जानते हैं क्यों?

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:43 PM IST
Apple ने 9 सितंबर, मंगलवार को अपने Awe Dropping इवेंट में मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट्स की नई रेंज पेश की है, जिसमें iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं. इसी के साथ कंपनी ने अपनी Apple Watch Ultra 3 भी मार्केट में उतार दी है. यह स्मार्टवॉच अब तक की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल वर्जन मानी जा रही है, जिसे खासतौर पर हेल्थ मॉनिटरिंग, फिटनेस ट्रैकिंग, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. हालांकि, इस लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

भारतीयों को नहीं मिलेगी ये सुविधा
इस बार Apple ने इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का एक बेहद खास फीचर जोड़ा है. इसकी मदद से यूजर उन दूर-दराज इलाकों में भी अपने संपर्कों या इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ सकते हैं, जहां न तो मोबाइल नेटवर्क होता है और न ही Wi-Fi. लेकिन भारतीयों को इस फीचर का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा. भारत में यह सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, जिससे भारतीय यूजर्स को इस फीचर का लाभ नहीं मिल पाएगा.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

