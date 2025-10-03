Advertisement
Apple Watch बनी संकटमोचक! स्कूबा डाइविंग हादसे में 26 साल के शख्स की बचाई जान, जानिए कैसे

Apple Watch Ultra: क्या एक स्मार्टवॉच सच में आपकी जान बचा सकती है? मुंबई के 26 साल के टेक्नी के साथ हुई एक घटना ने इस सवाल का जवाब हां में दिया है. स्कूबा डाइविंग के दौरान जब स्थिति बहुत खतरनाक हो गई तब उनकी Apple Watch Ultra ने तुरंत अलार्म बजाकर उन्हें और उनके आसपास मौजूद इंस्ट्रक्टरों को अलर्ट किया. इसी अलर्ट की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया.

 

Oct 03, 2025
Apple Watch बनी संकटमोचक! स्कूबा डाइविंग हादसे में 26 साल के शख्स की बचाई जान, जानिए कैसे

Apple Watch Ultra: क्या आप जानते हैं कि एक स्मार्टवॉच आपकी जान भी बचा सकती है? मुंबई के 26 साल के एक टेक्नी के साथ ऐसा ही हुआ. स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए खतरनाक हादसे में उसकी Apple Watch Ultra ने उसकी जान बचा ली. एक बार फिर Apple Watch Ultra ने अपनी लाइफ-सेविंग पॉवर दिखाई और टेक्नी की जान बचाई. स्कूबा डाइविंग शख्स मुश्किल में फंस गए लेकिन वॉच की इमरजेंसी  सायरन ने तुरंत मदद पहुंचाई और हादसा टल गया.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी स्मार्ट डिवाइस ने किसी की जान बचाई हो. एक बार फिर Apple Watch Ultra ने अपने यूजर की जान बचाई है. मामला मुंबई के 26 वर्षीय शख्स क्षितिज जोदापे का है जो एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं. इस साल वह पुडुचेरी के पास स्कूबा डाइविंग कर रहा था तभी एक हादसे का शिकार हो गया. पानी के अंदर खतरा महसूस होने पर वह खुद को संभाल नहीं पाया. तभी उसकी Apple Watch Ultra ने एक्टिव होकर अलर्ट दिया और उसकी जान बच गई.

कैसे हुआ हादसा?

कुछ महीने पहले क्षितिज बंगाल की खाड़ी में करीब 36 मीटर गहराई तक डाइव कर चुका था और और भी नीचे जा रहा था. तभी उसका वजन बेल्ट (Weight Belt) ढीला हो गया और निकलने लगा. बेल्ट छूटने से उसका डाइव रुक गया और वह अचानक ऊपर की ओर तेजी से उठने लगा. पानी में स्थिति खतरनाक हो चुकी थी लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और हेल्प के लिए भी नहीं बुला पा रहा था.

इसी दौरान उसकी Apple Watch Ultra ने तेजी से हो रही वर्टिकल असेंट यानी ऊपर उठने को नोटिस किया और Warning अलर्ट भेजना शुरू किया.

क्षितिज के मुताबिक हम करीब 36 मीटर नीचे थे और विजिबिलिटी बहुत खराब थी. मुश्किल से 5-10 मीटर तक ही देख पा रहे थे. तभी अचानक मैं तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा. ऊपर उठने को महसूस करते ही Apple Watch Ultra ने न सिर्फ अलर्ट मैसेज दिखाया बल्कि जब क्षितिज ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वॉच ने तेज आवाज में Emergency Siren बजाना शुरू कर दिया. यह सायरन इतना तेज था था कि आप-पास तैर रहे इंस्ट्रक्टर ने तुरंत सुन लिया और उसकी ओर वापस आ गए.

क्षितिज बताते हैं  मुझे अलर्ट तो मिल गया था कि मेरी स्पीड ज्यादा है लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था. तभी अचानक वॉच ने तेज सायरन बजाना शुरू कर दिया, जिसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने सुन लिया और मदद के लिए पहुंच गए. उस समय तक मैं करीब 10 मीटर ऊपर आ चुका था और लगातार ऊपर उठ रहा था. अगर वॉच का अलार्म न बजता तो यह हादसा जानलेवा हो सकता था, क्योंकि पानी के दबाव में शरीर संकुचित हो जाता है और अचानक ऊपर जाने पर फेफड़े तेजी से फैलते हैं, जिससे lung over-expansion का खतरा होता है. 

Apple CEO ने भेजा ईमेल

इस हादसे के बाद क्षितिज ने Apple को धन्यवाद कहते हुए CEO टिम कुक को मेल किया. इस पर टिम कुक ने भी रिप्लाई किया और लिखा कि मुझे खुशी है कि आपके इंस्ट्रक्टर ने अलार्म सुना और तुरंत मदद की. हमें अपनी कहानी शेयर करने के लिए धन्यवाद.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

apple watch ultra Mumbai techie rescue scuba diving accident

