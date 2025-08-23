57 साल की महिला की जान पर मंडरा रहा था खतरा, हर बार करती रही इग्नोर…Apple Watch ने समय रहते बचाई जान!

Apple Watch Detects Serious Illness: एप्पल वॉच ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि यह बेहद स्मार्ट और सबसे अलग वॉच है. यह अपने बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती है. इस बार वॉच से इंग्लैंड की East Sussex की 57 साल की एक महिला को ऐसा सच पता चला जिससे वह अनजान थी कि उसे Brain Tumor है. आइए देखते हैं कैसे एप्पल वॉच ने ये कमाल किया...

जानिए सैम एडम्स की दर्द भरी कहानी

सैम एडम्स एक मुश्किल समय का सामना कर रही थी. हाल ही में उन्होंने अपने पिता और पालतू कुत्ते को खोया था और तलाक का दर्द सह रही थी. तनाव की वजह से उन्हें बार-बार सिरदर्द होने लगा. उन्होंने इसे एक इमोशनल टेंशन समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन तभी उसकी एप्पल वॉच ने अलर्ट करना शुरू कर दिया. वॉच उसे बार-बार असामान्य हार्ट बीट का अलर्ट करने लगी. सैम ने इसे शुरूआत में इग्नोर कर दिया, यह सोचकर कि यह मामूली बात है. इसी बीच विदेश यात्रा में सिर टकराने से उसे चक्कर और थकान होने लगी. उसे लगा कि यह जेट लैग और तनाव की वजह से हो रहा है.

CT Scan से सच सामने आया

Apple Watch के लगातार अलर्ट करने के बाद सैम ने अपना ब्लड प्रेशर और ECG टेस्ट कराए. जांच में पता चला कि उसकी हार्ट बीट असामान्य है, ऐसी कंडीशन जिसे Cardic Ectopy कहते हैं. डॉक्टरों ने कंफर्म करने के लिए और भी स्कैन करवाने की सलाह दी. CT स्कैन में सच सामने आया कि उसे Brain Tumor है. हालांकि डॉक्टरों ने उसे समझाया कि टयूमर जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, लेकिन ब्रेन में ट्यूमर ऐसी जगह था कि ऑपरेशन मुमकिन नहीं था. अब सैम डेली एस्पिरिन लेती हैं और निगरानी के लिए रेगुलर स्कैन करवा रही है.

सैम के मामले से क्या सीखने को मिलता है?

सैम की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जिसे वह सिर्फ स्ट्रेस समझ रही थी वह खतरनाक बीमारी निकली. उनका कहना है- " अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो उसे इग्नोर न करें". टेक्नोलॉजी ने उन्हें ऐसे अलर्ट किया, जिसकी बारे में वह जानती तक नहीं थी.

Apple Watch के शानदार फीचर्स

एप्पल वॉच ने हेल्थ फोक्सड फीचर्स से लोगों की जान बचाकर अपनी पहचान बनाई. इसके हार्ट बीट डिटेक्ट, ECG ऐप, हाई और लौ हार्ट रेट फीचर ने कई यूजर्स के लिए काफी समस्याओं को बताया है. साथ ही फॉल डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS और दुर्घटना का पता लगाने जैसे फीचर्स ने खतरनाक समय में लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की है.