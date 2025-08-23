57 साल की महिला की जान पर मंडरा रहा था खतरा, हर बार करती रही इग्नोर…Apple Watch ने समय रहते बचाई जान!
Advertisement
trendingNow12893554
Hindi Newsटेक

57 साल की महिला की जान पर मंडरा रहा था खतरा, हर बार करती रही इग्नोर…Apple Watch ने समय रहते बचाई जान!

Apple Watch Alerts Unusual Heart Activity: इंग्लैंड की East Sussex की 57 साल की एक महिला को एप्पल वॉच की मदद से पता चला कि उसे Brain Tumor है. वॉच उसे बार-बार हार्ट बीट असामान्य होने का अलर्ट देती रही. लेकिन वह...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

57 साल की महिला की जान पर मंडरा रहा था खतरा, हर बार करती रही इग्नोर…Apple Watch ने समय रहते बचाई जान!

Apple Watch Detects Serious Illness: एप्पल वॉच ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि यह बेहद स्मार्ट और सबसे अलग वॉच है. यह अपने बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती है. इस बार वॉच से इंग्लैंड की East Sussex की 57 साल की एक महिला को ऐसा सच पता चला जिससे वह अनजान थी कि उसे Brain Tumor है. आइए देखते हैं कैसे एप्पल वॉच ने ये कमाल किया...

जानिए सैम एडम्स की दर्द भरी कहानी
सैम एडम्स एक मुश्किल समय का सामना कर रही थी. हाल ही में उन्होंने अपने पिता और पालतू कुत्ते को खोया था और तलाक का दर्द सह रही थी. तनाव की वजह से उन्हें बार-बार सिरदर्द होने लगा. उन्होंने इसे एक इमोशनल टेंशन समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन तभी उसकी एप्पल वॉच ने अलर्ट करना शुरू कर दिया. वॉच उसे बार-बार असामान्य हार्ट बीट का अलर्ट करने लगी. सैम ने इसे शुरूआत में इग्नोर कर दिया, यह सोचकर कि यह मामूली बात है. इसी बीच विदेश यात्रा में सिर टकराने से उसे चक्कर और थकान होने लगी. उसे लगा कि यह जेट लैग और तनाव की वजह से हो रहा है.

यह भी पढ़े: Apple और Google की Secret Deal? Siri में आ सकता है Gemini AI, बदल जाएगा पूरा गेम!

Add Zee News as a Preferred Source

 

CT Scan से सच सामने आया 
Apple Watch के लगातार अलर्ट करने के बाद सैम ने अपना ब्लड प्रेशर और ECG टेस्ट कराए. जांच में पता चला  कि उसकी हार्ट बीट असामान्य है, ऐसी कंडीशन जिसे Cardic Ectopy कहते हैं. डॉक्टरों ने कंफर्म करने के लिए और भी स्कैन करवाने की सलाह दी. CT स्कैन में सच सामने आया कि उसे Brain Tumor है. हालांकि डॉक्टरों ने उसे समझाया कि टयूमर जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, लेकिन ब्रेन में ट्यूमर ऐसी जगह था कि ऑपरेशन मुमकिन नहीं था. अब सैम डेली एस्पिरिन लेती हैं और निगरानी के लिए रेगुलर स्कैन करवा रही है.  

सैम के मामले से क्या सीखने को मिलता है?
सैम की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जिसे वह सिर्फ स्ट्रेस समझ रही थी वह खतरनाक बीमारी निकली. उनका कहना है- " अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो उसे इग्नोर न करें". टेक्नोलॉजी ने उन्हें ऐसे अलर्ट किया, जिसकी बारे में वह जानती तक नहीं थी.

यह भी पढ़े: e-Passport FAQ: कैसे बनवाएं ई-पासपोर्ट? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जानिए हर सवाल का जवाब

Apple Watch के शानदार फीचर्स

एप्पल वॉच ने हेल्थ फोक्सड फीचर्स से लोगों की जान बचाकर अपनी पहचान बनाई. इसके हार्ट बीट डिटेक्ट, ECG ऐप, हाई और लौ हार्ट रेट फीचर ने कई यूजर्स के लिए काफी समस्याओं को बताया है. साथ ही फॉल डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS और दुर्घटना का पता लगाने जैसे फीचर्स ने खतरनाक समय में लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की है.   

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Apple Watch

Trending news

J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
News Brief: कर्नाटक के MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ED ने 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ के सोने-चांदी के गहने किए जब्त
breaking news live today
News Brief: कर्नाटक के MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ED ने 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ के सोने-चांदी के गहने किए जब्त
;