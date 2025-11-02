Apple Watch बनेगी ‘लाइफसेवर’! अब AI से मिलेगा इस खतरनाक बीमारी का अलर्ट, टिम कुक ने किया ऐलान

Apple Watch New Health Feature: अब Apple अब अपने यूजर्स के लिए सिर्फ Watch बल्कि जिंदगी बचाने वाली मशीन बनने जा रही है! टिम कुक हेल्थ टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है. उन्होंने खुलासा किया है कि कंपनी AI की मदद से ऐसा फीचर ला रही है जो हाई ब्लड प्रेशर जैसे साइलेंट किलर का समय रहते अलर्ट दे सकेगा. टिम कुक ने घोषणा की है कि अब Apple Watch की सहायता से लगभग 10 लाख यूजर्स को हाई ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारी के शुरुआती संकेतों के बारे में चेतावनी दी जाएगी. कंपनी AI फीचर की सहायता से अब बड़े खतरे से आपकी रक्षा करेगी. यानी अब Apple Watch सिर्फ फिटनेस ट्रैकर नहीं बल्कि एक लाइफसेवर गैजेट भी बन सकती है. कंपनी के इस कदम के साथ Apple हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने की तैयारी में है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएगी.

AI से आपके हेल्थ पर रखा जाएगा नजर

Apple अब अपनी वॉच को और स्मार्ट और हेल्थ-फोकस्ड बनाने की तैयारी में है. कंपनी की Q4 2025 अर्निंग कॉल के दौरान सीईओ टिम कुक ने खुलासा किया कि आने वाले मॉडल्स Apple Watch Series 9, Series 11, Watch Ultra 2 और Ultra 3 में एक नया AI-पावर्ड हेल्थ अलर्ट सिस्टम यूजर्स को मिलेगा. Apple का यह फीचर इसलिए खास होगा क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है का अलर्ट यूजर को देगा.

नई Apple Watch अपने ऑप्टिकल हार्ट सेंसर से लगातार डेटा इकट्ठा करती है और मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म की मदद से ब्लड वेसल्स की एक्टिविटी की निगरानी करती है. यह सिस्टम लगभग 30 दिनों तक हार्ट डेटा का ट्रैक रखता है और अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक नार्म से ऊपर जाता है तो यूजर को तुरंत हाई ब्लड प्रेशर अलर्ट भेजता है.

टिम कुक ने बताया कंपनी का टारगेट

टिम कुक के अनुसार हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर आज हार्ट अटैक के दौरे और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की सबसे बड़ी वजहों में से एक है. जो दुनिया भर में एक अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने कहा कि कंपनी का टारगेट है कि Apple Watch की सहायता से 10 लाख से ज्यादा यूजर्स को समय रहते इस खतरे के बारे में अलर्ट दी जा सकेगी ताकि उनकी जान बचाई जा सके.

टिम कुक ने यह भी बताया कि अब AI और मशीन लर्निंग Apple Watch के हेल्थ फीचर्स की रीढ़ बन चुके हैं. इन्हीं तकनीकों की सहायता से वॉच में फॉल डिटेक्शन, क्रैश डिटेक्शन और हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस्ड फीचर यूजर्स को मिलते हैं.

कमाल का है Sleep Score फीचर

Apple ने अपनी नई Watch Series में हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करते हुए एक नया फीचर Sleep Score भी जोड़ा है. यह फीचर यूजर्स को उनकी नींद की क्वालिटी को समझने, ट्रैक करने और बेहतर बनाने में सहायता करेगा, जिससे वे डेलीलाइफ में ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी रह सकें.

Apple के सीईओ टिम कुक ने जानकारी दी कि इस तिमाही में Wearables, Home और Accessories सेगमेंट से Apple ने लगभग 9 अरब डॉलर यानी करीब ₹75,000 करोड़ की कमाई की है. उन्होंने नई Apple Watch Ultra 3 की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले और सबसे लंबी बैटरी लाइफ दी गई है. वहीं Series 11 को अब तक का सबसे एडवांस हेल्थ-फोकस्ड मॉडल बताया गया है जिसमें कई नए स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं.

