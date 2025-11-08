₹64,000 तक का डिस्काउंट! Apple दे रहा iPhone पर बंपर छूट, जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर का फायदा

iPhone Trade In value: अगर आप एक नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास घर पर कोई पुराना फोन पड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है. Apple ने भारत में अपने Trade In प्रोग्राम को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है. इस पहल के चलते आप अपने पुराने स्मार्टफोन केवल iPhone ही नहीं बल्कि कुछ Android डिवाइस भी एप्पल को देकर उसके बदले में नया iPhone या दूसरे एप्पल डिवाइस खरीदते समय सीधी छूट पा सकते हैं.

Apple का Trade In क्या है?

Trade In एक ऐसा प्रोसेस है जहां Apple आपके पुराने फोन का वैल्यूएशन करता है और उसकी कीमत को आपके नए एप्पल डिवाइस की खरीददारी पर छूट पा सकते हैं. जैसे- अगर आपके पास iPhone 16 Pro Max है, तो आप इसे देकर नए मॉडल पर करीब ₹64,000 तक की छूट पा सकते हैं. यह डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और वारंटी पर डिपेंड करती है. अगर आपका पुराना फोन छूट के लिए वैलिड नहीं है जैसे- बहुत टूटा फूटा है, तो Apple उसे बिना डिस्काउंट के फ्री में रिसायकल करने का ऑप्शन भी देता है.

किन फोन्स पर कितनी छूट मिलेगी?

Apple की वेबसाइट पर अभी कई पुराने फोन्स की ट्रेड-इन कीमतें बताई गई हैं, जो आपके फोन को अपग्रेड करने का एक अच्छा मौका देती है. पुराने मॉडल पर अधिकतम छूट iPhone 16 Pro Max पर ₹64,000 तक, iPhone 16 Pro पर ₹57,500 तक, iPhone 16 Plus पर ₹40,900 तक, iPhone 7 Plus पर ₹4,350 तक मिल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आधार में छोटी-सी गलती रोक सकती है पेंशन और सब्सिडी, मिनटों में घर बैठे फ्री में...

Eligibility क्या है?

फोन का मॉडल Apple की ट्रेड-इन लिस्ट में शामिल होना चाहिए. आपके फोन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और वह वर्किंग हो. बैटरी हेल्थ और स्क्रीन की कंडीशन की जांच हो सकती है.

Exchange करने का आसान प्रोसेस

Apple की वेबसाइट या Apple Store में जाएं और अपने पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन की जानकारी दें. इससे आपको अनुमानित ट्रेड-इन वैल्यू पता चल जाएगी. जब आप नया फोन खरीदते हैं, तो पुराना फोन सौंप दें और उसकी निर्धारित वैल्यू नए फोन की कीमत में से घटा दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: सड़क किनारे सोने वालों को अब नहीं लगेगी ठंड, पब्लिक प्लेसेज में लगे 'जापानी बेंच'...