Advertisement
trendingNow12993576
Hindi Newsटेक

₹64,000 तक का डिस्काउंट! Apple दे रहा iPhone पर बंपर छूट, जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर का फायदा

Apple Phone Trade Offer: Apple ने भारत में पुराना फोन देकर नया iPhone लेने का एक शानदार मौका दे रहा है. ट्रेड-इन ऑफर में आप पुराने स्मार्टफोन के बदले अच्छी कीमत ले सकते हैं. इसके बदले iPhone को सस्ते में अपग्रेड कर सकते हैं. कौन-से फोन वैलिड हैं, कितने रुपये मिल सकते हैं और कैसे मिलेगा फायदा? जानें पूरी जानकारी और तुरंत उठाएं लाभ.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹64,000 तक का डिस्काउंट! Apple दे रहा iPhone पर बंपर छूट, जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर का फायदा

iPhone Trade In value: अगर आप एक नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास घर पर कोई पुराना फोन पड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है. Apple ने भारत में अपने Trade In प्रोग्राम को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है. इस पहल के चलते आप अपने पुराने स्मार्टफोन केवल iPhone ही नहीं बल्कि कुछ Android डिवाइस भी एप्पल को देकर उसके बदले में नया iPhone या दूसरे एप्पल डिवाइस खरीदते समय सीधी छूट पा सकते हैं.

Apple का Trade In क्या है?
Trade In एक ऐसा प्रोसेस है जहां Apple आपके पुराने फोन का वैल्यूएशन करता है और उसकी कीमत को आपके नए एप्पल डिवाइस की खरीददारी पर छूट पा सकते हैं. जैसे- अगर आपके पास iPhone 16 Pro Max है, तो आप इसे देकर नए मॉडल पर करीब ₹64,000 तक की छूट पा सकते हैं. यह डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और वारंटी पर डिपेंड करती है. अगर आपका पुराना फोन छूट के लिए वैलिड नहीं है जैसे- बहुत टूटा फूटा है, तो Apple उसे बिना डिस्काउंट के फ्री में रिसायकल करने का ऑप्शन भी देता है.

किन फोन्स पर कितनी छूट मिलेगी?
Apple की वेबसाइट पर अभी कई पुराने फोन्स की ट्रेड-इन कीमतें बताई गई हैं, जो आपके फोन को अपग्रेड करने का एक अच्छा मौका देती है. पुराने मॉडल पर अधिकतम छूट iPhone 16 Pro Max पर ₹64,000 तक, iPhone 16 Pro पर ₹57,500 तक,  iPhone 16 Plus पर ₹40,900 तक, iPhone 7 Plus पर ₹4,350 तक मिल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आधार में छोटी-सी गलती रोक सकती है पेंशन और सब्सिडी, मिनटों में घर बैठे फ्री में...

Eligibility क्या है?
फोन का मॉडल Apple की ट्रेड-इन लिस्ट में शामिल होना चाहिए. आपके फोन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और वह वर्किंग हो. बैटरी हेल्थ और स्क्रीन की कंडीशन की जांच हो सकती है.

Exchange करने का आसान प्रोसेस
Apple की वेबसाइट या Apple Store में जाएं और अपने पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन की जानकारी दें. इससे आपको अनुमानित ट्रेड-इन वैल्यू पता चल जाएगी. जब आप नया फोन खरीदते हैं, तो पुराना फोन सौंप दें और उसकी निर्धारित वैल्यू नए फोन की कीमत में से घटा दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: सड़क किनारे सोने वालों को अब नहीं लगेगी ठंड, पब्लिक प्लेसेज में लगे 'जापानी बेंच'...

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

iPhoneiphone Exchange Offerapple

Trending news

टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम