क्या 2026 में लॉन्च होगा Apple का पहला फोल्डेबल iPhone? लीक रिपोर्ट सामने आई ये जानकारी, देखें डिटेल्स

स्मार्टफोन के मार्केट में अब फोल्डेबल फोन ट्रेंड बन चुके हैं. Samsung के साथ अब कई कंपनियां बाजार में अपने फोल्डेबल फोन लॉन्च करने लगी है. अब इस रेस में दिग्गज टेक कंपनी Apple का नाम भी जल्द जुड़ने जा रहा है. मार्केट में अब इसको लेकर चर्चा चेज हो गई है कि एप्पल सीधे तौर पर सैमसंग के गैलेक्सी जेड फ्लिप और फोल्ड सीरीज को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल के फोल्डिंग फोन की एंट्री स्मार्टफोन मार्केट में गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

क्या है एप्पल का 'मास्टर प्लान'?

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, एप्पल एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग फोल्डेबल डिजाइन्स पर काम कर रहा है. इसका पहला डिजाइन आईफोन फ्लिप हो सकता है जो फोल्ड होने पर बिल्कुल छोटा हो जाएगा. वहीं, दूसरा डिजाइन 'बुक-स्टाइल' फोल्डेबल होगा, जिसे खोलने पर वह एक छोटे आईपैड (iPad Mini) जैसा महसूस होगा. एप्पल के इस फोल्डेबल फोन में 7.7 से 7.8 इंच का इंटरनल डिस्प्ले हो सकता है.

छोटा साइज, स्टाइलिश लुक

लीक जानकारी के मुताबिक, कंपनी अपने संभावित फ्लिप iPhone में करीब 5.5 इंच का बाहरी डिस्प्ले दे सकती है. फोन को बंद करने पर यह कॉम्पैक्ट साइज को हो जाएगा, जबकि खोलने पर इसमें आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी. माना जा रहा है कि एप्पल इस डिजाइन के साथ उन यूजर्स को आकर्षित करना चाहता है जो स्टाइल और पोर्टेबिलिटी दोनों चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- Moltbook में डेटा चोरी का बड़ा खतरा! 32,000 AI बॉट्स की गपशप में फंसी आपकी प्राइवेसी

पहला फोल्डेबल iPhone भी चर्चा में

रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone नोटबुक की तरह खुलने वाला हो सकता है. उसमें बाहर की स्क्रीन के साथ अंदर लगभग टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है. कंपनी का फोकस स्क्रीन की क्वालिटी पर खास है. कोशिश यह बताई जा रही है कि कंपनी स्क्रीन मोड़ने पर बनने वाली लाइन को लगभग न के बराबर करने की कोशिश कर रही है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन फोल्ड होने पर भी काफी पतला (करीब 9mm) रहेगा. इसमें आपको नेक्स्ट जनरेशन A20 Pro चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो इसे अब तक का सबसे ताकतवर फोल्डेबल फोन बनाएगा.

कब होगा धमाका और क्या होगी कीमत?

टेक एक्सपर्ट मार्क गुरमन का मानना है कि एप्पल सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपने इस पहले फोल्डेबल फोन को दुनिया के सामने पेश कर सकती है. हालांकि, प्रीमियम टेक्नोलॉजी होने के कारण इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी शुरुआती कीमत 2,000 डालर (करीब 1.70 लाख रुपये से 2 लाख रुपये) के आसपास हो सकती है.

कैमरा होगा प्रीमियम

कैमरा क्वालिटी एप्पल की पहचान रही है. इसी को देखते हुए कंपनी अपने फोल्डेबल मॉडल में भी खास कैमरा ऑफर कर सकती है. लीक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है. वहीं फोन में सेल्फी के लिए आपको बाहर की स्क्रीन पर एक छोटा कैमरा और अंदर की बड़ी स्क्रीन पर एक कैमरा दिया जा सकता है.

सैमसंग की बढ़ी धड़कनें

एप्पल की इस तैयारी को देखते हुए सैमसंग ने भी अपनी कमर कस ली है. रिपोर्ट्स की माने तो सैमसंग अपने अपकमिंग 'Wide Fold' के साथ एप्पल को पहले ही जवाब देने की प्लानिंग कर रहा है. एप्पल के फोल्डेबल मार्केट में आने से अब असली जंग शुरू होने वाली है. क्योंकि अभी तक सैमसंग इस मार्केट का किंग रहा है.

यह भी पढ़ें:- अंधेरे और छिपे हुए कोनों में भी दिखेगा इंसान! Hyundai-Kia लाई जादुई टेक्नोलॉजी