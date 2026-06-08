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Apple WWDC 2026: आज रात बदलेगी iPhone की दुनिया! iOS 27 में आ रही नई Siri, फोल्डेबल आईफोन के लिए खास फीचर्स

Apple WWDC 2026: Apple का सालाना डेवलपर इवेंट WWDC 2026 आज से शुरू हो रहा है. इस बार सभी की नजरें अगले ऐप्पल के बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि इस बार Apple आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा दांव खेलने जा रहा है. आज से शुरू होने वाले इवेंट में क्या कुछ खास होगा, क्या स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, आइए जानते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 08, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:27 AM IST
Apple WWDC 2026: आज रात बदलेगी iPhone की दुनिया! iOS 27 में आ रही नई Siri, फोल्डेबल आईफोन के लिए खास फीचर्स

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