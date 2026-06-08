/Apple WWDC 2026: आज रात बदलेगी iPhone की दुनिया! iOS 27 में आ रही नई Siri, फोल्डेबल आईफोन के लिए खास फीचर्स

Apple WWDC 2026: दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में से एक Apple WWDC 2026 की शुरुआत आज यानी 8 जून से होने जा रही है. पूरी दुनिया के आईफोन यूजर्स की निगाहें आज से शुरू होने वाले ऐ नजरें आज रात होने वाले Apple के मेगा इवेंट पर टिकी हैं, इसके पीछे की वजह है कि इस इवेंट में कंपनी नए सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 से पर्दा उठाने जा रही है. इस बार का अपडेट बहुत ही खास होगा, क्योंकि यह न सिर्फ आपके आईफोन को चलाने का तरीका बदल देगा, बल्कि इसमें Google Gemini की ताकत से लैस एक Siri देखने को मिलेगी जो आपके सोचने से पहले आपका काम कर देगी.
अगर आप भी Apple यूजर हैं, तो आज से शुरू होने वाला ऐप्पल के क्यूपर्टिनो हेडक्वार्टर में होने वाला इस लाइव इवेंट में नए फीचर्स मिलने वाले हैं. यह इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में 8 जून से 12 जून तक चलेगा. भारतीय समयानुसार, इस इवेंट की लाइवस्ट्रीम सोमवार (8 जून) रात 10:30 बजे से शुरू होगी. आइए जानते हैं iOS 27 के उन चुनिंदा और स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो इस सालाना इवेंट में मिल सकते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2025 में iOS 26 में लिक्विड ग्लास इंटरफेस के रूप में बड़ा डिजाइन बदलाव देखने को मिला था, इसलिए इस बार iOS 27 में कोई बड़ा डिजाइन बदलाव नहीं हो सकता है. इसके जगह पर Apple का पूरा फोकस इस सॉफ्टवेयर को ज्यादा भरोसेमंद, तेज और बेहतर बैटरी लाइफ देने वाला बनाने पर है. साथ ही, इसमें कई धमाकेदार AI फीचर्स भी शामिल किए जा जा सकते हैं.
WWDC 2026 के कीनोट इवेंट के ठीक बाद डेवलपर्स के लिए इसका बीटा टेस्टिंग के लिए जारी किया जाएगा. सभी यूजर्स के लिए इसका पब्लिक बीटा जुलाई 2026 में आएगा. वहीं बीते 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो iOS 27 का फाइनल और स्टेबल वर्जन सितंबर 2026 में सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होता रहा है.
iOS 27 के साथ ही कंपनी iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 और visionOS 27 का भी ऐलान कर सकती है.
Apple ने गूगल के साथ हाथ मिलाते हुए बिलियन-डॉलर का समझौता किया है. इस समझौते के तहत Siri और Apple इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए Google Gemini AI मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा.
अब सिरी स्क्रीन के नीचे गोल ऑर्ब के तरह नहीं दिखेगी, बल्कि यह ऊपर डायनेमिक आइलैंड के अंदर रहेगी. Hey Siri बोलने या पावर बटन दबाने पर यह डायनेमिक आइलैंड से एक नए एनिमेशन के साथ खुलेगी.
नई सिरी को पुरानी बातें याद रहेंगी. जैसे, अगर आपके ऐपल कैलेंडर में फ्लाइट का टाइम दर्ज है, तो सिरी ट्रैफिक देखकर खुद आपको समय पर घर से निकलने का सजेशन देगी.
iOS 27 में ChatGPT और Claude की तरह सिरी का एक अलग standalone ऐप मिलेगा. यहां यूजर्स सिरी से चैट करने के साथ ही फाइल्स और फोटोज अपलोड कर सकेंगे और चैट ऑटो-डिलीट भी कर सकेंगे.
स्क्रीन के टॉप-सेंटर से नीचे स्वाइप करने पर एक Search or Ask इंटरफेस खुल जाएगा, जहां सिरी के सजेशन्स, सर्च, नोट्स और जरूरी ऐप्स दिखाई देंगे.
Apple खुद का AI-पावर्ड वेब सर्च प्लेटफॉर्म ला रहा है, जो सीधे तौर पर Perplexity AI जैसी कंपनियों को टक्कर देगा.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple सितंबर 2026 में अपना पहला iPhone Fold लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस फोन में 7.8 इंच की अंदर की स्क्रीन और 5.5 इंच की दूसरी स्क्रीन होगी. इसी नए फॉर्म फैक्टर को ध्यान में रखकर iOS 27 में खास फीचर्स दिए गए हैं. जैसे-
विंडोइंग और लेआउट फीचर्स
यूजर बड़ी स्क्रीन पर एक साथ दो ऐप्स साइड-बाय-साइड यानी एक साथ चला सकेंगे.
ऐप लेआउट चेंज
ऐपल के खुद के ऐप्स फोल्डेबल स्क्रीन के बड़े साइज के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकेंगे.
Image Playground ऐप की सहायता से यूजर्स अब वॉलपेपर सेक्शन में ही AI के जरिए अपने पसंद के कस्टम वॉलपेपर जनरेट कर पाएंगे.
लिक्विड ग्लास इंटरफेस में बदलाव के लिए एक नया स्लाइडर मिलेगा, जिससे यूजर्स इसके इफेक्ट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे.
कैमरा ऐप के इंटरफेस को यूजर पूरी तरह बदल सकेंगे कि कौन सा फीचर कहां रखना चाहते हैं. साथ ही कैमरे में Visual Intelligence को शामिल किया जा रहा है, जिससे सीधे न्यूट्रिशन लेबल जैसी चीजें पढ़ी जा सकेंगी.
अगर आप पुराना आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके फिलहाल ये फीचर नहीं मिलेंगे. iOS 27 का सपोर्ट iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, और iPhone SE जैसे पुराने मॉडल्स को नहीं दिया जाएगा.