/Apple WWDC 2026: आज रात बदलेगी iPhone की दुनिया! iOS 27 में आ रही नई Siri, फोल्डेबल आईफोन के लिए खास फीचर्स

Apple WWDC 2026: दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में से एक Apple WWDC 2026 की शुरुआत आज यानी 8 जून से होने जा रही है. पूरी दुनिया के आईफोन यूजर्स की निगाहें आज से शुरू होने वाले ऐ नजरें आज रात होने वाले Apple के मेगा इवेंट पर टिकी हैं, इसके पीछे की वजह है कि इस इवेंट में कंपनी नए सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27 से पर्दा उठाने जा रही है. इस बार का अपडेट बहुत ही खास होगा, क्योंकि यह न सिर्फ आपके आईफोन को चलाने का तरीका बदल देगा, बल्कि इसमें Google Gemini की ताकत से लैस एक Siri देखने को मिलेगी जो आपके सोचने से पहले आपका काम कर देगी.