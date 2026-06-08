/Apple WWDC 2026: लीक हो गए iOS 27 के फीचर्स! क्या iPhone में चलेगा Google का AI? यहां जानिए सबकुछ

टेक की दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी Apple WWDC 2026 शुरू होने जा रहा है. इस बार का इवेंट साधारण नहीं होने वाला है, क्योंकि Apple अपने दो साल पुराने अधूरे AI के सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. क्यूपर्टिनो से सोमवार रात 10:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होने वाले इस इवेंट में iOS 27 का जलवा दिखेगा. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार Apple के अपने AI के साथ-साथ Google Gemini का तड़का भी देखने को मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि इस बार आपके iPhone में क्या-क्या बदलने जा रहा है.
Apple अपने वॉयस असिस्टेंट Siri को एक नया जीवनदान देने जा रहा है. इस नए प्रोजेक्ट को अंदरूनी तौर पर 'Campo' नाम दिया गया है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार, नया Siri अब केवल एक वॉयस रिमोट नहीं रहेगा बल्कि आपका सच्चा असिस्टेंट बनेगा. यह आपके iPhone के नोट्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और पुराने ईमेल्स से डेटा निकालकर खुद ब खुद एक नया ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि नया Siri अब Google के Gemini मॉडल पर काम करेगा, जिसके लिए Apple ने अरबों डॉलर की डील की है. हालांकि, इस डेटा का बड़ा हिस्सा Google के सर्वर्स पर होस्ट होगा, जो Apple की प्राइवेसी पॉलिसी पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है.
iOS 27 में यूजर इंटरफेस को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब जब आप अपने iPhone की स्क्रीन पर टॉप-सेंटर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे, तो नोटिफिकेशन नहीं खुलेंगे. इसकी जगह एक नया 'Search or Ask' पैनल खुलेगा. यह एक टाइपिंग-फर्स्ट AI इंटरफेस होगा, जहां से आप सीधे ऐप्स लॉन्च कर सकेंगे या वेब सर्च कर पाएंगे. इस पैनल के अंदर यूजर्स को ChatGPT, Claude और Gemini के बीच स्विच करने का विकल्प मिलेगा. वहीं, आपके पुराने नोटिफिकेशन्स अब स्क्रीन के टॉप-लेफ्ट साइड से स्वाइप करने पर दिखाई देंगे.
Apple अब Siri को केवल एक बैकग्राउंड फीचर नहीं रखना चाहता. iOS 27 के साथ iPhone, iPad और Mac में Siri का एक अलग स्टैंडअलोन ऐप आ रहा है. इसका लेआउट बिल्कुल एक चैट थ्रेड जैसा होगा, जिसमें iCloud सिंक की सुविधा मिलेगी. इसमें आप फोटोज अटैच कर सकेंगे और इसकी चैट्स अपने आप डिलीट भी हो जाएंगी. इसके साथ ही Apple अपना खुद का वेब सर्च इंजन भी Siri के अंदर ला रहा है, जो सीधे तौर पर Perplexity AI को टक्कर देगा.
इस बार का सॉफ्टवेयर अपडेट किसी बड़े कॉस्मेटिक बदलाव के बजाय सिस्टम की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस पर केंद्रित है. इसे Apple का 'Snow Leopard' मोमेंट कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें बेहतर बैटरी लाइफ, कम लैग और सुपरफास्ट स्पीड मिलेगी. कैमरा ऐप में अब एक कस्टमाइजेबल विजेट बार और विजुअल इंटेलिजेंस के लिए Siri शॉर्टकट मिलेगा, जो न्यूट्रिशन लेबल्स और कॉन्टैक्ट कार्ड्स को आसानी से पढ़ सकेगा. इसके अलावा, फोटोज ऐप में एक्सटेंड, रीफ्रेम और एन्हांस जैसे नए टूल्स जोड़े जा रहे हैं.
Apple इस बार भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे उभरते हुए बाजारों पर विशेष ध्यान दे रहा है. iOS 27 में कुछ ऐसे खास फीचर्स जोड़े जा रहे हैं जो विशेष रूप से भारतीय यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाएंगे. इसके साथ ही, यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम इस साल के अंत में आने वाले Apple के पहले फोल्डेबल iPhone के लिए भी जमीन तैयार कर रहा है. कुल मिलाकर, यह इवेंट Apple लवर्स के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव लेकर आने वाला है.