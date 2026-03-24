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WWDC 2026: 8 जून को आ रहा है iOS 27; अब फोन खुद करेगा आपसे बातें, खत्म हुआ पुराना जमाना

WWDC 2026 का आयोजन 8 जून से 12 जून तक होगा. Apple 'Campos' कोडनेम के तहत Siri का चैटबॉट वर्जन ला रहा है, जो सीधे ChatGPT और Gemini को टक्कर देगा. macOS 27 के साथ Apple Intel-आधारित Macs का सपोर्ट पूरी तरह खत्म कर देगा। अब सिर्फ Apple Silicon (M-Series) ही चलेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:33 AM IST
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WWDC 2026: 8 जून को आ रहा है iOS 27; अब फोन खुद करेगा आपसे बातें, खत्म हुआ पुराना जमाना

Apple WWDC 2026 की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुकी है. यह इवेंट 8 जून से 12 जून तक चलेगा, जिसकी शुरुआत पहले दिन Apple Park में होने वाली कीनोट से होगी. अच्छी बात यह है कि यह इवेंट पूरी तरह फ्री रहेगा और दुनिया भर के लोग इसे ऑनलाइन देख सकेंगे. यूजर्स Apple Developer ऐप, Apple की वेबसाइट और YouTube चैनल के जरिए लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं. चीन में दर्शकों के लिए Bilibili पर अलग से स्ट्रीम उपलब्ध होगी. इस इवेंट में सिरी को लेकर भी अपडेट आएगा. बताया जा रहा है कि यूजर्स ज्यादा नेचुरल तरीके से बातचीत कर पाएंगे.

डेवलपर्स और स्टूडेंट्स के लिए खास मौका
इस बार भी सीमित संख्या में डेवलपर्स और स्टूडेंट्स को इवेंट में फिजिकली शामिल होने का मौका मिलेगा. Swift Student Challenge के विजेताओं को 26 मार्च को सूचना दी जाएगी. इनमें से 50 “Distinguished Winners” को Apple Park में तीन दिन का खास एक्सपीरियंस दिया जाएगा.

iOS 27 और नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स
WWDC 2026 में Apple अपने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन पेश करेगा, जिनमें iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 और visionOS 27 शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 27 इस बार नए फीचर्स से ज्यादा स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा. Apple अपने सिस्टम को ज्यादा स्मूद बनाने, बग्स कम करने और पुराने iPhones में भी बेहतर बैटरी लाइफ देने पर काम कर रहा है.

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Siri बनेगी ChatGPT जैसी स्मार्ट
इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट नई Siri हो सकती है. Apple एक चैटबॉट स्टाइल Siri पर काम कर रहा है, जिसका इंटरनल कोडनेम “Campos” बताया जा रहा है. यह नई Siri सीधे ChatGPT और Google Gemini जैसे AI टूल्स को टक्कर देगी. नई Siri में पहले जैसा वॉइस ट्रिगर तो रहेगा, लेकिन इसके साथ एक पूरा conversational इंटरफेस मिलेगा, जिससे यूजर्स ज्यादा नेचुरल तरीके से बातचीत कर पाएंगे.

Mac में बड़ा बदलाव: Intel का अंत
Mac यूजर्स के लिए भी बड़ा बदलाव आने वाला है. macOS 27 के साथ Apple Intel बेस्ड Macs का सपोर्ट पूरी तरह खत्म कर सकता है. इसका मतलब है कि आगे से केवल Apple Silicon चिप वाले Mac ही सपोर्टेड होंगे. हालांकि, Rosetta 2 को एक और अपडेट साइकिल तक जारी रखा जाएगा, ताकि पुराने ऐप्स को सपोर्ट मिल सके.

नए Mac Mini और Mac Studio भी आ सकते हैं
WWDC 2026 में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर लॉन्च की भी उम्मीद है. Mac mini और Mac Studio को नए M5 सीरीज चिप्स के साथ अपडेट किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, M5 Pro और M5 Max चिप्स पुराने M4 के मुकाबले 30% तक तेज CPU और 50% बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं.

क्यों खास है WWDC 2026
Apple की वाइस प्रेसिडेंट Susan Prescott ने इसे “अब तक के सबसे बेहतरीन इवेंट्स में से एक” बताया है. हालांकि यह एक सामान्य बयान हो सकता है, लेकिन नई AI-पावर्ड Siri इस इवेंट को वाकई खास बना सकती है. 8 जून को होने वाली कीनोट टेक दुनिया के लिए बेहद अहम होगी, जहां Apple अपने अगले बड़े इनोवेशन का खुलासा करेगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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