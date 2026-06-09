/Apple WWDC 2026: 30% तेजी से खुलेंगे ऐप्स और 80% फास्ट होगा एयरड्रॉप, जानिए iOS 27 आने के बाद कितना बदल जाएगा आपका iPhone

WWDC26 में तकनीक की दुनिया को पूरी तरह से रीबूट कर दिया है. कंपनी ने अपने सभी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए अगली पीढ़ी के Apple Intelligence और एक बिल्कुल नए Siri AI का अनावरण किया है. एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रैग फेडेरिगी के मुताबिक, इस साल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया गया है. नए iOS 27 और iPadOS 27 के साथ आईफोन और आईपैड की दुनिया बदलने वाली है, जहां प्राइवेसी सुरक्षा के साथ एआई आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगा.
एप्पल ने सिरी को पूरी तरह से बदलकर अब Siri AI के रूप में पेश किया है जो पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और सक्षम है. यह नया सिरी एआई आपके आईफोन, आईपैड, मैक और एप्पल विजन प्रो के साथ गहराई से जुड़ा रहेगा. यह आपके मैसेज, ईमेल और फोटोज को खुद समझकर ऐप्स के अंदर सीधे काम कर सकता है. सबसे खास बात यह है कि सिरी एआई अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को पढ़कर उससे जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है. एक नया समर्पित सिरी ऐप भी आ रहा है जो आपकी पुरानी बातचीत को आईक्लाउड के जरिए सुरक्षित सिंक रखेगा.
इंटरनेट के इस दौर में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एप्पल ने बेहतरीन टूल्स पेश किए हैं. माता-पिता अब चाइल्ड अकाउंट सेट करके उम्र के हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं. नए सेटअप असिस्टेंट की मदद से यह तय किया जा सकता है कि बच्चा कौन सा ऐप इस्तेमाल करेगा और कौन सा नहीं. कम्युनिकेशन सेफ्टी फीचर के तहत अगर कोई आपत्तिजनक या हिंसक कंटेंट शेयर किया जाता है, तो सिस्टम खुद ही एक्शन लेगा. साथ ही, एक्सपर्ट्स की सलाह पर स्क्रीन टाइम को नया डिजाइन दिया गया है जिससे बच्चे सोशल मीडिया और गेम्स पर सीमित समय ही बिता पाएंगे.
एप्पल के नए 2027 के सॉफ्टवेयर अपडेट्स ने डिवाइसेज की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है. अब आईफोन और आईपैड में ऐप्स 30 प्रतिशत ज्यादा तेजी से खुलेंगे. फोटो खींचने के बाद वह गैलरी में 70 प्रतिशत तेजी से लोड होगी. इसके अलावा, एयरड्रॉप की स्पीड को 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है. सफारी ब्राउजर अब एआई की मदद से आपके बिखरे हुए टैब्स को खुद मैनेज करेगा. वहीं पासवर्ड्स ऐप अब पासवर्ड लीक होने पर सिर्फ अलर्ट नहीं देगा, बल्कि उसे खुद-ब-खुद बदलकर सुरक्षित कर देगा.
लुक और डिजाइन की बात करें तो सेटिंग्स में एक नया स्लाइडर दिया गया है जिससे यूजर्स Liquid Glass इफेक्ट को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. मैकओएस के डिजाइन को भी पुराना क्लासिक लुक देते हुए यूनिफॉर्म टूलबार और कलर्ड साइडबार से सजाया गया है. एप्पल वॉच में अब एक नया डायनेमिक ऐप ग्रिड मिलेगा जिसमें सिरी द्वारा सुझाए गए पांच ऐप्स दिखाई देंगे. एप्पल विजन प्रो के यूजर्स अब नॉर्मल पैनोरमा तस्वीरों को स्पेसियल सीन्स में बदल सकेंगे.
यह नया एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी एआई इस साल के अंत में आईफोन 15 प्रो सीरीज, आईफोन 16 सीरीज और एम1 या उसके बाद वाले आईपैड और मैक डिवाइसेज पर उपलब्ध होगा. शुरुआती दौर में सिरी एआई का बीटा वर्जन केवल इंग्लिश भाषा के साथ अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा. सख्त प्राइवेसी नियमों के चलते यह शुरुआत में यूरोपीय संघ (EU) के आईफोन यूजर्स को नहीं मिलेगा. इसके साथ ही रेगुलेटरी मंजूरियों के कारण चीन में भी इसे अभी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. बाकी देशों में इस साल के अंत में यह मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट के रूप में जारी होगा.