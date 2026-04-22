टिम कुक की जगह लेने वाले जॉन टर्नस के सामने पहाड़ जैसी 5 चुनौतियां! स्टीव जॉब्स का 'सीक्रेट कोड' ही पलटेगा किस्मत

Ternus के सामने एक नहीं, बल्कि कई ऐसी चुनौतियां हैं जो किसी “पहाड़” से कम नहीं हैं- AI में पिछड़ना, iPhone पर ज्यादा निर्भरता, Vision Pro की धीमी रफ्तार और गिरते मार्जिन जैसे मुद्दे तुरंत फैसले मांगते हैं.
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टिम कुक के बाद जब जॉन टर्नस Apple की कमान संभालेंगे, तो यह सिर्फ CEO बदलने की खबर नहीं होगी, बल्कि कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा. Ternus के सामने एक नहीं, बल्कि कई ऐसी चुनौतियां हैं जो किसी “पहाड़” से कम नहीं हैं- AI में पिछड़ना, iPhone पर ज्यादा निर्भरता, Vision Pro की धीमी रफ्तार और गिरते मार्जिन जैसे मुद्दे तुरंत फैसले मांगते हैं. यहीं पर बार-बार स्टीव जॉब्स का नाम सामने आता है. जॉब्स का “सीक्रेट कोड” असल में कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं, बल्कि उनका वह इनोवेशन माइंडसेट था- जहां प्रोडक्ट सिर्फ फीचर्स से नहीं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन से गेम बदलता था. यही सोच Apple को iPhone जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट तक लेकर गई थी.
Apple के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा AI है. कंपनी की वॉयस असिस्टेंट Siri लगातार आलोचना झेल रही है. खबरें हैं कि WWDC 2026 से पहले Apple ने करीब 200 इंजीनियर्स को AI ट्रेनिंग के लिए भेजा, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी इस क्षेत्र में पीछे रह गई है. Apple ने Google के साथ Gemini AI डील भी की है, लेकिन फिर भी कंपनी AI रेस में पीछे नजर आ रही है. ऐसे में टर्नस को जल्दी कोई बड़ा और असरदार बदलाव दिखाना होगा ताकि यूजर्स का भरोसा फिर से जीता जा सके.
AI के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से पूरी टेक इंडस्ट्री में मेमोरी चिप्स की कमी हो रही है. इसका असर Apple पर भी पड़ रहा है. Samsung, SK Hynix और Micron Technology जैसी कंपनियों से मिलने वाले मेमोरी कॉम्पोनेंट्स महंगे हो गए हैं. इससे Apple के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है. टर्नस को इस स्थिति में सही बैलेंस बनाना होगा- या तो कीमत बढ़ानी होगी या फिर मार्जिन कम करना पड़ेगा.
Apple का AR/VR प्रोडक्ट Apple Vision Pro उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है. कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों कम कर दी हैं. अब टर्नस के सामने बड़ा सवाल है- क्या इस प्रोजेक्ट को सस्ता बनाकर आगे बढ़ाया जाए या धीरे-धीरे बंद कर दिया जाए. दोनों फैसलों के अपने जोखिम हैं और यही Apple के भविष्य को तय करेंगे.
Apple की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी iPhone से आता है. 2026 की शुरुआत में कंपनी की कुल कमाई का करीब 59% सिर्फ iPhone से आया. इसका मतलब है कि Apple अभी भी एक ही प्रोडक्ट पर ज्यादा निर्भर है. टर्नस को एक नया और बड़ा प्रोडक्ट कैटेगरी लानी होगी, जो iPhone जैसी सफलता हासिल कर सके और कंपनी को भविष्य में संतुलन दे सके.
Apple हमेशा से अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता रहा है, जिसका श्रेय स्टीव जॉब्स और Jony Ive को जाता है. लेकिन अब Ive Apple से अलग काम कर रहे हैं और OpenAI के साथ एक नए AI डिवाइस पर काम कर रहे हैं. ऐसे में Apple को अपनी डिजाइन पहचान को बनाए रखना और आगे बढ़ाना टर्नस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.
Apple पहले भी बड़े बदलाव देख चुका है, जब स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने कंपनी संभाली थी और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था. अब वही उम्मीद जॉन टर्नस से की जा रही है. आने वाले कुछ साल बेहद अहम होंगे, जहां उन्हें एक तरफ कंपनी को स्थिर रखना होगा और दूसरी तरफ नई तकनीकों में आगे भी बढ़ाना होगा.