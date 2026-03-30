Apple का मास्टरस्ट्रोक! अब iPhone में चलेगा ChatGPT और Google Gemini, सिरी का बदला अवतार देख उड़ जाएंगे होश

एप्पल अब AI की रेस में अपनी हार को जीत में बदलने जा रहा है! खबर है कि iOS 27 के साथ एक समर्पित AI App Store आएगा, जहां आप Siri के अंदर ही Google Gemini या Claude जैसे चैटबॉट्स इस्तेमाल कर पाएंगे.
Trending Photos
Apple इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri को iOS 27 के साथ पूरी तरह अपग्रेड कर सकती है. सबसे खास बात यह है कि नया Siri पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा और इसमें यूजर्स को नए-नए AI ऑप्शन्स मिल सकते हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple “Siri Extensions” नाम का नया फीचर लॉन्च कर सकता है. इसकी मदद से यूजर्स Siri के अंदर ही अलग-अलग AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे. इसमें Anthropic का Claude जैसे टूल्स भी शामिल हो सकते हैं. यानी अब आपको अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि Siri के जरिए ही कई AI सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगा, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई AI टूल्स का फायदा उठाना चाहते हैं.
Apple एक नया AI App Store भी ला सकता है, जो मौजूदा App Store का ही एक खास सेक्शन होगा. यहां अलग-अलग कंपनियों के AI टूल्स और चैटबॉट्स उपलब्ध होंगे. यूजर्स इन टूल्स को सीधे Siri से जोड़कर इस्तेमाल कर पाएंगे. इससे AI कंपनियों को ज्यादा यूजर्स तक पहुंच मिलेगी और Apple को भी कमीशन के जरिए कमाई का नया मौका मिलेगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब Apple अपने खुद के AI मॉडल्स में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स दूसरी कंपनियों जैसे OpenAI की ओर जा रहे हैं.
Apple ने हाल ही में Google के Gemini AI के साथ साझेदारी की है. इसका मतलब है कि आने वाला Siri, Gemini की ताकत से काम करेगा. इस नए Siri को “Campo” कोडनेम दिया गया है और इसे WWDC 2026 में 8 जून 2026 को पेश किया जा सकता है. हालांकि, आम यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने के लिए iOS 27 का इंतजार करना होगा, जो 2026 के आखिर में नए iPhones के साथ लॉन्च हो सकता है.
नया Siri सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके लिए कई काम भी कर सकेगा. जैसे ऐप्स चलाना, जानकारी ढूंढना और रोजमर्रा के काम आसान बनाना. Apple एक अलग Siri ऐप पर भी काम कर रहा है, जो इसे एक चैटबॉट जैसा अनुभव दे सकता है—कुछ वैसा जैसा आज ChatGPT या Gemini में देखने को मिलता है.