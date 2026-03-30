Advertisement
trendingNow13158724
Hindi NewsटेकApple का मास्टरस्ट्रोक! अब iPhone में चलेगा ChatGPT और Google Gemini, सिरी का बदला अवतार देख उड़ जाएंगे होश

Apple का मास्टरस्ट्रोक! अब iPhone में चलेगा ChatGPT और Google Gemini, सिरी का बदला अवतार देख उड़ जाएंगे होश

एप्पल अब AI की रेस में अपनी हार को जीत में बदलने जा रहा है! खबर है कि iOS 27 के साथ एक समर्पित AI App Store आएगा, जहां आप Siri के अंदर ही Google Gemini या Claude जैसे चैटबॉट्स इस्तेमाल कर पाएंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple का मास्टरस्ट्रोक! अब iPhone में चलेगा ChatGPT और Google Gemini, सिरी का बदला अवतार देख उड़ जाएंगे होश

Apple इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने वर्चुअल असिस्टेंट Siri को iOS 27 के साथ पूरी तरह अपग्रेड कर सकती है. सबसे खास बात यह है कि नया Siri पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा और इसमें यूजर्स को नए-नए AI ऑप्शन्स मिल सकते हैं.

Siri में चलेंगे थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स

एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple “Siri Extensions” नाम का नया फीचर लॉन्च कर सकता है. इसकी मदद से यूजर्स Siri के अंदर ही अलग-अलग AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे. इसमें Anthropic का Claude जैसे टूल्स भी शामिल हो सकते हैं. यानी अब आपको अलग-अलग ऐप्स खोलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि Siri के जरिए ही कई AI सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगा, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई AI टूल्स का फायदा उठाना चाहते हैं.

AI App Store क्या होगा?

Apple एक नया AI App Store भी ला सकता है, जो मौजूदा App Store का ही एक खास सेक्शन होगा. यहां अलग-अलग कंपनियों के AI टूल्स और चैटबॉट्स उपलब्ध होंगे. यूजर्स इन टूल्स को सीधे Siri से जोड़कर इस्तेमाल कर पाएंगे. इससे AI कंपनियों को ज्यादा यूजर्स तक पहुंच मिलेगी और Apple को भी कमीशन के जरिए कमाई का नया मौका मिलेगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब Apple अपने खुद के AI मॉडल्स में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स दूसरी कंपनियों जैसे OpenAI की ओर जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Gemini से लैस होगा नया Siri

Apple ने हाल ही में Google के Gemini AI के साथ साझेदारी की है. इसका मतलब है कि आने वाला Siri, Gemini की ताकत से काम करेगा. इस नए Siri को “Campo” कोडनेम दिया गया है और इसे WWDC 2026 में 8 जून 2026 को पेश किया जा सकता है. हालांकि, आम यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने के लिए iOS 27 का इंतजार करना होगा, जो 2026 के आखिर में नए iPhones के साथ लॉन्च हो सकता है.

Siri बनेगा और ज्यादा स्मार्ट

नया Siri सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके लिए कई काम भी कर सकेगा. जैसे ऐप्स चलाना, जानकारी ढूंढना और रोजमर्रा के काम आसान बनाना. Apple एक अलग Siri ऐप पर भी काम कर रहा है, जो इसे एक चैटबॉट जैसा अनुभव दे सकता है—कुछ वैसा जैसा आज ChatGPT या Gemini में देखने को मिलता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

appleApple AIiOS 27 Siri update

Trending news

शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद से चुनावी मैदान तक हलचल, लोकसभा में IBC बिल तो राज्यसभा में CAPF पर घमासान; PM मोदी का असम और पुडुचेरी से संवाद
Parliament budget session
Live: संसद से चुनावी मैदान तक हलचल, लोकसभा में IBC बिल तो राज्यसभा में CAPF पर घमासान; PM मोदी का असम और पुडुचेरी से संवाद
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
बंगाल के चुनाव में मछली पर नजर, बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात दीदी को पसंद नहीं आएगी
West Bengal Election 2026
बंगाल के चुनाव में मछली पर नजर, बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात दीदी को पसंद नहीं आएगी
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
Iran Navy
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आ ही गया CM फडणवीस का रिएक्शन
devendra fadnvis
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आ ही गया CM फडणवीस का रिएक्शन
टीएमसी की वो तीन बड़ी ताकत, जिसके दम पर भाजपा को अकेले रोक रहीं ममता बनर्जी !
West Bengal Election 2026
टीएमसी की वो तीन बड़ी ताकत, जिसके दम पर भाजपा को अकेले रोक रहीं ममता बनर्जी !
कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए साइकिल और खिलौने
Iran war
कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए साइकिल और खिलौने